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النازية والصهيونية: نفس الجوهر والأساليب‏

9/12/2024 12:10:01 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ‏عندما توصف طبيعة وأعمال الكيان الصهيوني في فلسطين بأنها نازية، فإن هذا الوصف ليس بعيدًا عن الصواب. ربما تختلف النازية والصهيونية من حيث السياق التاريخي والتجليات، لكنهما تتقاسمان أوجه تشابه أساسية في الأيديولوجية والأساليب.
برزت النازية والصهيونية كأيديولوجيات قومية في القرن العشرين. وكان جوهر الأيديولوجية النازية هو الإيمان بتفوق العرق الآري والحاجة إلى Lebensraum، ((مساحة للعيش))، للشعب الألماني. وقد ارتبط هذا المفهوم الجيوسياسي بالسياسات التوسعية لألمانيا النازية في عهد أدولف هتلر. وهو يشير في جوهره إلى فكرة أن الشعب الألماني، أو ((العرق الآري)) كما روج له النازيون، يحتاج إلى مساحة إضافية للعيش والنمو. واعتقد هتلر وأتباعه أن ألمانيا تحتاج إلى توسيع حدودها لتأمين الموارد الطبيعية والأراضي الزراعية لشعبها، وبالتالي تبرير التوسع الإقليمي في شرق أوروبا. وقد عبر هتلر في كتابه الشهير، ((كفاحي))، عن النظرة العالمية العنصرية التي تقوم عليها النازية، فكتب: ((يجب أن يهيمن الأقوى ولا يختلط مع الأضعف)). وبالنسبة للنازيين، كان النقاء العرقي هو أساس الدولة، وكان ينظر إلى إبادة أولئك الذين يعتبرون أقل شأنًا، بمن فيهم اليهود أنفسهم، على أنها ضرورية لتحقيق أهداف الهيمنة العرقية والتوسع الإقليمي.‏
‏بنفس الطريقة، تقوم الصهيونية على الإيمان بالحق الحصري للشعب اليهودي في أرض فلسطين، وعلى حساب سكانها الأصليين. وتتأصل هذه الأيديولوجية في الادعاءات الدينية والتاريخية التي تعطي الشرعية للاستيطان اليهودي والسيطرة على الأرض، بينما تنزع الشرعية في الوقت نفسه عن حقوق الفلسطينيين. وتعكس تصريحات القادة الصهاينة نظرة عالمية تجرد الفلسطينيين من إنسانيتهم وتبرر تهجيرهم. وقد أشار رئيس وزراء الكيان السابق، مناحيم بيغن، إلى الفلسطينيين على أنهم ((وحوش تمشي على قدمين))، مرددًا نفس الخطاب اللاإنساني الذي كان سمة مميزة للدعاية النازية. وتكررت هذه المقولة كثيرًا على ألسنة قادة الكيان بشكل خاص في الأشهر الأخيرة.‏
‏مثل النازيين الذين سعوا إلى توسيع أراضيهم إلى أوروبا الشرقية، اتبع القادة الصهاينة سياسة التوسع الإقليمي في ما أصبح يعتبر ((المناطق الفلسطينية)) من خلال بناء المستوطنات والاحتلال العسكري. ومنذ البدايات، كانت السيطرة على الأرض وتوسيعها جوهر المشروع الاستيطاني، الذي عبر عنه ديفيد بن غوريون بقوله: ((يجب أن نطرد العرب ونأخذ أماكنهم)). هذا السعي لسرقة الأرض، بغض النظر عن التكلفة التي يرتبها على أصحاب الأرض، يحاكي الطموح النازي لغزو الأراضي الأخرى والسيطرة عليها.‏
وفي الأساليب، تشاركت النازية والصهيونية لتحقيق أهدافهما في اعتمادهما على العنف والتطهير العرقي والإبادة الجماعية. كانت ((الهولوكوست))، المثال الذي يُستشهد به على الوحشية النازية، حملة منهجية لإبادة اليهود والغجر والجماعات الأخرى التي تعتبر غير مرغوب فيها. وكانت معسكرات الاعتقال النازية والإعدام الجماعي مصممة لتخليص ألمانيا وأوروبا المحتلة من هؤلاء السكان. وقد تحدث هاينريش هيملر، أحد أقرب مساعدي هتلر، عن ذلك حين قال: ((من واجبنا استئصال الأعشاب الضارة)) لحماية الأمة الألمانية.‏ ومن الملفت أن الكيان يستخدم التعبير نفسه تقريبًا، ((جز العشب)) لوصف حملاته العسكرية المتكررة ضد غزة لكسر رغبتها في المقاومة.
‏تكشف الأساليب الصهيونية، كما هو معروف، عن تجاهل مماثل لحياة غير اليهود في فلسطين. وكانت نكبة العام 1948، التي شهدت التهجير القسري لأكثر من 700,000 فلسطيني، حملة مبيتة من التطهير العرق لإنشاء دولة ذات أغلبية يهودية. وقد أشار المؤرخ بيني موريس إلى أنه ((لم يكن هناك خيار سوى طرد السكان)) لضمان قيام دولة الكيان.‏
‏ووفاء لعقيدة التوسع والتطهير، أدى الاستيلاء المستمر على مزيد من الأراضي الفلسطينية، وحصار غزة، والحملات العسكرية المتكررة إلى استشهاد مئات آلاف الفلسطينيين وتدمير منازل الفلسطينيين وسبل عيشهم. وقد عبر وزير دفاع الكيان، موشيه يعالون، عن استهداف روح المقاومة الفلسطينية بالكسر، حين قال: ((يجب أن يفهم الفلسطينيون في أعمق طبقات وعيهم أنهم شعب مهزوم)). وتكشف مثل هذه التصريحات عن نفس الرغبة في إخضاع شعب بأكمله والقضاء عليه، التي كانت لدى النازيين تجاه الشعوب المستهدفة.‏
على المستوى النظري، ينبغي ألا تُكتب الديمومة لمثل هذه الأيديولوجيات والأساليب. وقد ‏أدت الفظائع التي ارتكبتها ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية في النهاية إلى عزلتها الكاملة وهزيمتها. وفي لحظة نادرة، اتحد العالم ضد بربرية النظام النازي والتهديد الذي يشكله على البشرية. وحملت محاكمات نورمبرغ القادة النازيين المسؤولية عن جرائمهم، في تعبير عالمي عن الوقوف في وجه نزعات التفوق العنصري وعنف الإبادة الجماعية.‏
‏الآن، شرع الكيان الصهيوني أيضًا في فقدان مطرد للدعم الدولي بعد أن أصبحت معاملته الوحشية للفلسطينيين معروضة على الشاشات. وفي حين أن حادثة ((الهولوكوست)) كانت الوسيلة الأبرز لابتزاز التعاطف مع الكيان، فإن نسخ ((الهولوكوست)) وتطبيقه ضد الشعب الفلسطيني يؤدي إلى تآكل المكانة الأخلاقية للكيان في نظر العالم. وربما للمرة الأولى منذ تأسيس الكيان، ترفع المزيد من الدول والمنظمات صوتها لفضح جرائم الفصل العنصري وانتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها ويقيم عليها وجوده. وهناك الآن قضايا قانونية مرفوعة، لأول مرة، في المحاكم الدولية للمطالبة بمحاكمة الكيان ومحاسبة قادته على جرائمهم.
عندما يصف نتنياهو المقاومين الفلسطينيين بالنازيين، فإنه كأنما يصف الشعوب التي قاومت المشروع النازي الإبادي التوسعي بأنها نازية. ويبدو أن هذا المنطق لم يعد ينطلي على معظم سكان هذا العالم. وكما اتحدت معظم الأمم لوقف النازية، تتشكل الآن جبهة شعبية عالمية- وربما جبهة رسمية تتمثل في جنوب أفريقيا وداعميها في محكمة العدل الدولية- لوقف المشروع الصهيوني الاستعماري والإبادة الجماعية في فلسطين. وسوف يكون من المفيد استحضار شبه التطابق بين الصهيونية والنازية، كأيديولوجية إقصائية وأساليب وحشية، لإدانة المشروع الصهيوني في فلسطين والمتواطئين معه. ويجب أن تكون هذه الطبيعة المثبتة للكيان دليلًا مرشدًا لطريقة التعامل معه والنظر إليه، خاصة في هذا الإقليم المتأثر أكثر من بقية العالم بوجوده السرطاني.

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