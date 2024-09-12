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النتائج الأولية لدائرة الزرقاء المحلية (أسماء)

9/12/2024 12:08:16 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن رئيس لجنة الانتخاب في دائرة الزرقاء، محمود جداية، ظهر الأربعاء، الفائزين في المقاعد على الدوائر المحلية لانتخابات مجلس النواب الـ20 في المحافظة.

وفاز من قائمة "كرامة" كل من: محمد جميل الظهراوي وحصل على 13438 صوتا، وعلي الخلايلة بـ 10158 صوتا.

وفاز أيمن توفيق أبو الرب من قائمة "جبهة العمل الإسلامي" وحصل على 16923 صوتا، ووليد حامد المصري من قائمة "عزم" وحصل على 6984 صوتا.

كما فاز حسين علي العموش من قائمة "الاتفاق" وحصل على 5109 أصوات، ورائد مصباح رباع من قائمة "تقدم" وحصل على 4572 صوتا، ومحمد سلامة الغويري من قائمة "الوطني الإسلامي" وحصل على 4136 صوتا.

وعن المقعد الشركسي/ الشيشاني، فاز نبيل كامل الشيشاني من قائمة "جبهة العمل الإسلامي" وحصل على 16809 صوتا، وعن المقعد المسيحي فاز هايل فريح عياش من قائمة "كرامة" وحصل على 13512 صوتا.

وفازت نسيم عارف العبادي من قائمة "كرامة" وحصلت على 17270 صوتا من مقعد الكوتا.

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