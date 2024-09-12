النتائج الأولية لدائرة الزرقاء المحلية (أسماء)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن رئيس لجنة الانتخاب في دائرة الزرقاء، محمود جداية، ظهر الأربعاء، الفائزين في المقاعد على الدوائر المحلية لانتخابات مجلس النواب الـ20 في المحافظة.
وفاز من قائمة "كرامة" كل من: محمد جميل الظهراوي وحصل على 13438 صوتا، وعلي الخلايلة بـ 10158 صوتا.
وفاز أيمن توفيق أبو الرب من قائمة "جبهة العمل الإسلامي" وحصل على 16923 صوتا، ووليد حامد المصري من قائمة "عزم" وحصل على 6984 صوتا.
كما فاز حسين علي العموش من قائمة "الاتفاق" وحصل على 5109 أصوات، ورائد مصباح رباع من قائمة "تقدم" وحصل على 4572 صوتا، ومحمد سلامة الغويري من قائمة "الوطني الإسلامي" وحصل على 4136 صوتا.
وعن المقعد الشركسي/ الشيشاني، فاز نبيل كامل الشيشاني من قائمة "جبهة العمل الإسلامي" وحصل على 16809 صوتا، وعن المقعد المسيحي فاز هايل فريح عياش من قائمة "كرامة" وحصل على 13512 صوتا.
وفازت نسيم عارف العبادي من قائمة "كرامة" وحصلت على 17270 صوتا من مقعد الكوتا.
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