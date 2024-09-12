نتائج الكرك: المحافظة تجدد جميع نوابها باستثناء واحد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هشال العضايلة
تشير النتائج النهائية غير الرسمية للانتخابات النيابية لمقاعد محافظة الكرك الثمانية بفوز كل من التالية بالمقاعد وهم:
الدكتور ابراهيم الطراونه من قائمة الوفاء
محمد البستنجي قائمة الرسالة
الدكتور حسين الملاحمة قائمة الخير
المحامي محمود النعيمات قائمة الحق
إبراهيم الصرايره قائمة النور
الدكتور ابراهيم القرالة قائمة الكرك
المهندس هيثم الزيادين المقعد المسيحي قائمة الوفاء
الدكتورة اسلام لويفي العزازمة، الكوتا المرأة قائمة الوفاء.
وبذلك تكون ثماني قوائم انتخابية حصلت على مقاعد المحافظة وتجازوت العتبة ووزنها الانتخابي 8128 صوتا، من إجمالي عدد الناخبين بالمحافظة وبلغت 116 الف صوت .
وكانت محافظة الكرك قد سجلت اعلى نسبة اقتراع على مستوى المملكة وبلغ 62 بالمائة .
وبهذه النتائج تكون محافظة الكرك قد جددت اغلبية نوابها بالمجلس النيابي العشرون باستثناء نائب واحد من المجلس السابق وهو المهندس هيثم زيادين .
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