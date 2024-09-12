نتائج الكرك: المحافظة تجدد جميع نوابها باستثناء واحد

MENAFN - Alghad Newspaper) هشال العضايلة

تشير النتائج النهائية غير الرسمية للانتخابات النيابية لمقاعد محافظة الكرك الثمانية بفوز كل من التالية بالمقاعد وهم:

الدكتور ابراهيم الطراونه من قائمة الوفاء

محمد البستنجي قائمة الرسالة

الدكتور حسين الملاحمة قائمة الخير

المحامي محمود النعيمات قائمة الحق

إبراهيم الصرايره قائمة النور

الدكتور ابراهيم القرالة قائمة الكرك

المهندس هيثم الزيادين المقعد المسيحي قائمة الوفاء

الدكتورة اسلام لويفي العزازمة، الكوتا المرأة قائمة الوفاء.



وبذلك تكون ثماني قوائم انتخابية حصلت على مقاعد المحافظة وتجازوت العتبة ووزنها الانتخابي 8128 صوتا، من إجمالي عدد الناخبين بالمحافظة وبلغت 116 الف صوت .

وكانت محافظة الكرك قد سجلت اعلى نسبة اقتراع على مستوى المملكة وبلغ 62 بالمائة .

وبهذه النتائج تكون محافظة الكرك قد جددت اغلبية نوابها بالمجلس النيابي العشرون باستثناء نائب واحد من المجلس السابق وهو المهندس هيثم زيادين .