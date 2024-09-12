الدفاع المدني يخمد حريق منزل نتج عنه وفاة في معان
التاريخ
9/12/2024 12:08:15 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استجابت كوادر الاطفاء والاسعاف في مديرية دفاع مدني معان مساء اليوم، لبلاغ حول حريق شب في الطابق الثاني لمبنى مكون من طابقين في مدينة معان.
وتمكنت الفرق المشاركة من إخماد الحريق الذي نتج عنه وفاة سيدة إثر تعرضها لحروق بالغة وقامت فرق الإسعاف بإخلاء الوفاة الى مستشفى
معان الحكومي، وتم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق.
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