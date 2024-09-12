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الدفاع المدني يخمد حريق منزل نتج عنه وفاة في معان

9/12/2024 12:08:15 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استجابت كوادر الاطفاء والاسعاف في مديرية دفاع مدني معان مساء اليوم، لبلاغ حول حريق شب في الطابق الثاني لمبنى مكون من طابقين في مدينة معان.

وتمكنت الفرق المشاركة من إخماد الحريق الذي نتج عنه وفاة سيدة إثر تعرضها لحروق بالغة وقامت فرق الإسعاف بإخلاء الوفاة الى مستشفى معان الحكومي، وتم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق.

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