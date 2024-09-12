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التغيير يرسم مشهد النتائج.. محافظات تدفع بوجوه جديدة إلى البرلمان

9/12/2024 12:08:15 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فريق الغد محافظات- كشفت نتائج القوائم المحلية في الانتخابات النيابية التي جرت أول من أمس الثلاثاء، عن دفع غالبية المحافظات بوجوه جديدة إلى قبة البرلمان، في الوقت الذي لم يحالف فيه الحظ، العديد من المترشحين الذين سبق أن كانوا نوابا سواء في المجلس السابق أو مجالس قبله.
ويظهر أيضا في مشهد ما بعد الانتخابات في المحافظات، أن العديد من الألوية في محافظات مختلفة، لم يتمكن المترشحون فيها من تحقيق الفوز، فيما كان لافتا في محافظة عجلون على سبيل المثال، فوز 3 مترشحين بـ3 مقاعد من أصل 4، يحسبون على منطقة انتخابية واحدة ويقيمون فيها، وهي لواء كفرنجة.
وكان لافتا في محافظة الكرك البالغ عدد مقاعدها 8، أن جميع الفائزين، هم من الوجوه الجديدة على مجلس النواب باستثناء اثنين كان أحدهما في المجلس الثامن عشر، والآخر في المجلس السابق.
وتعليقا على نتائج الانتخابات في المحافظات، قالت أستاذة العلوم السياسية في جامعة اليرموك، شذى الليالي العيسى، "إنها تظهر رغبة واضحة في التغيير بالأداء البرلماني من خلال انتخاب ممثلين جدد يعول عليهم في تقديم أداء أفضل وأكثر قدرة على تلبية طموحات وتطلعات المواطنين سواء فيما يتعلق بشؤون محافظاتهم وقضاياها أو فيما يخص الشأن العام والملفات الوطنية".
وأضافت العيسى لـ"الغد"، "أن نواب المحافظات بشكل عام، يجب أن يكونوا فاعلين ومؤثرين في كل التوجهات والجهود الرامية إلى إحداث تنمية شاملة في المحافظات، تعالج قضايا الفقر والبطالة، وتجلب الاستثمارات للإسهام في تشغيل المتعطلين، بالإضافة إلى الدور المساند المتعلق بخدمات البنية التحتية وما شابه".
وتطرقت أيضا إلى "دور كبير ملقى على عاتق السيدات الفائزات في المحافظات، من حيث تسخير جزء كبير من جهودهن لتحسين واقع المرأة في المحافظات، والتصدي لكل التحديات التي تواجهها، والعمل في الوقت ذاته على تمكينها بأدوات وطرق أكثر تقدما وفاعلية".
وفي محافظة البلقاء، أظهرت النتائج، فوز 4 مترشحين جدد على القوائم المحلية وهم خليفة الديات، والدكتور حكم المعادات، وسليمان الخرابشة، ورانيا أبو رمان عن الكوتا النسائية، في حين احتفظ 3 آخرون بمقاعدهم في مجلس النواب وهم أحمد السراحنة، وطلال النسور، وعارف السعايدة، مع عودة النائب جمال قمو عن المقعد المسيحي بعد أن غاب عن المجلس السابق.
ولم يحالف الحظ 4 نواب من المجلس السابق، إذ لم يتمكن النواب نضال الحياري، ومحمد العلاقمة، وضرار الداود، ورائد السميرات من حصد مقعد في المجلس المقبل، خاصة بعد تقليص عدد مقاعد القائمة المحلية إلى 8 مقاعد بدلا من 10.
وأظهرت النتائج أن لواء الشونة الجنوبية فقد تمثيله في مجلس النواب لأول مرة منذ أربع دورات ماضية، إذ لم يتمكن أي مترشح من اللواء من الفوز بمقعد نيابي، في حين كان في المجلس السابق نائبان من اللواء، كما لم يفز أي مترشح من لواء ماحص والفحيص.
وقالت الناشطة كوثر العدوان "إنه رغم أن نسب الاقتراع كانت جيدة في اللواء، إلا أن الحظ لم يحالف مترشحيه، ما شكل خسارة كبيرة لأبنائه الذين كانوا يعولون على وصول نواب يعملون على النهوض بالواقع الاقتصادي والمعيشي للواء".
أما في محافظة الكرك، أظهرت النتائج أن المحافظة جددت أغلبية مقاعدها الـ8، إذ لم يفز أي من النواب السابقين من المجلس التاسع عشر سوى مترشح واحد، وهو المهندس هيثم الزيادين، في حين كان جميع الفائزين الآخرين من النواب الجدد، وفائز كان عضوا في مجلس النواب الثامن عشر.
والنواب الجدد هم، إبراهيم القرالة، إبراهيم الصرايرة، إبراهيم الطراونة، محمد البستنجي، محمود النعيمات (نائب سابق من المجلس الثامن عشر)، وحسين الملاحمة، وإسلام الوليفي العزازمة عن مقعد الكوتا للمرأة، والمهندس هيثم الزيادين عن المقعد المسيحي.
وشهدت المحافظة حصول 8 قوائم على مقاعد المحافظة، إذ لم تفز أي قائمة بأكثر من مقعد، إضافة إلى ارتفاع عتبة الفوز بالمقعد إلى أكثر من 8000 صوت وزيادة نسبة الاقتراع إلى حوالي 62 بالمائة، وهي الأعلى على مستوى المملكة.
وتشير النتائج إلى عدم فوز أي من المترشحين الشباب، إضافة إلى عدم فوز أي من السيدات المترشحات بأي مقعد تنافسي، كما لم يحالف الحظ النواب السابقين مقاعدهم، وهم: أيمن المدانات من المجلس السابق، وجميل العشوش من المجلس السابق، وصباح الشعار، وعودة النوايشة، وسالم الضمور، ومحمد العتايقة، وخلود المراحلة، وطه الشرفاء، ورائد حجازين، وعبد الفتاح المعايطة.
وكان لافتا في محافظة مادبا، أنه لم يحالف الحظ جميع المترشحين من النواب السابقين، وهم، الدكتور عبدالرحيم المعايعة الأزايدة، والمحامي زيد الشوابكة، ومجدي اليعقوب.
وفاز نواب جدد ولأول مرة، وهم، الدكتور عبد الهادي البريزات من قائمة الوفاء بعدد أصوات بلغ 8381 صوتا، وسامر نوفان العبابسة من قائمة مادبا بعدد أصوات وصل إلى 5573 صوتا، وعيسى نصار من قائمة الوفاء بعدد أصوات وصل إلى 6967 صوتا عن المقعد المسيحي، ونجمة شفيق الهواوشة من قائمة الوفاء بعدد أصوات بلغ 6967 صوتا عن المقعد المخصص للنساء (الكوتا).
واعتبر المواطن محمد الشوابكة، "أن وصول نواب جدد إلى البرلمان، سيحدث تغييرا إيجابيا يتعلق بالمساعي إلى تلبية احتياجات المحافظة"، مضيفا، أن "أغلب النواب المنتخبين هم من أصحاب الخبرة في جذب الاستثمار إلى المحافظة وحل مشكلتي البطالة والفقر اللتين يعاني منهما أبناء المحافظة، خصوصا ملف الشباب المتعطلين، وتلك من أهم التحديات التي ستواجه النواب المنتخبين".
أما في محافظة جرش، فحققت السيدات المترشحات أرقاما كبيرة في عدد الأصوات، حيث حصلت قائمة "الوطن يستحق" على مقعد الكوتا بمجموع أصوات بلغ 9307، بينما تراوحت أرقام باقي المترشحات بين 2040 و8798 صوتا، وهي أعلى دورة انتخابية تحقق فيها المترشحات هذا العدد الكبير من الأصوات.
ومن اللافت أيضا في هذه الدورة الانتخابية، نجاح نائب سابق واحد فقط، وهو محمد أبو هديب الذي حصل على 8914 صوتا، فيما حصدت قائمته "الوطن يستحق" 11035 صوتا.
ولم يحافظ الحظ مترشحون عدة من النواب السابقين، ومن بينهم زيد العتوم، ونواش القواقزة، وفايزة عضيبات.
وحصدت قائمة "أهل الهمة" 12425 صوتا، وفاز المترشح الدكتور حمزة الحوامدة بمقعد في المجلس بمجموع أصوات بلغ 7304، بينما حصلت قائمة "جرش" على 11,372 صوتًا، وفاز المترشح الدكتور بدر الحراحشة بمقعد في المجلس بمجموع 5568 صوتًا، أما شفاء المقابلة، المترشحة عن قائمة "الوطن يستحق"، فقد حصلت على 9307 أصوات لتفوز بمقعد الكوتا.
ومن وجهة نظر الناشط السياسي محمد عرف ليحو، "فإن توزيع المقاعد وفق عدد الأصوات كان عادلا في محافظة جرش، حيث شمل جميع الأطياف والعشائر وأبناء المخيمات في المحافظة، وكانت نسبة التصويت مرتفعة، مما يعكس الوعي السياسي والاجتماعي في جرش".
وأضاف ليحو، "أن ظهور وجوه جديدة من المجتمع الجرشي في المجلس النيابي القادم، مثل الدكتور بدر الحراحشة والدكتور حمزة الحوامدة وشفاء المقابلة، يمثل ميزة نوعية وفكرية وسياسية جديدة، وتجربة مميزة تضمن توزيع المناصب بعدالة في جرش وتوفير فرص عمل ومشاريع وخدمات جديدة".
من جهتها، قالت الناشطة أم أشرف العياصرة، "إن تمثيل السيدات في هذه الدورة الانتخابية كان مميزا وكبيرا مقارنة بالدورات الماضية، حيث يعكس ترشح 10 سيدات من بين 36 مترشحا الوعي السياسي والفكري في المجتمع الجرشي".
وأضافت العياصرة، "أن نسبة مشاركة النساء في الاقتراع كانت كبيرة جدا، وهو دليل على الوعي السياسي وقدرة المرأة على إحداث التغيير وقيادة المجتمعات".
إلى العقبة، حيث أظهرت النتائج فوز مترشحين اثنين عن طريق التنافس، إلى جانب مقعد كوتا المرأة، حيث فاز حسن الرياطي من قائمة حزب جبهة العمل الإسلامي، والذي كان نائبا في البرلمان السابق، فيما فاز بالمقعد الثاني المتقاعد من رئاسة الوزراء برتبة وزير، عبد الباسط الكباريتي الذي خاض السباق الانتخابي النيابي لأول مرة، بينما فازت عن مقعد الكوتا الشابة لبنى النمور التي خاضت هي الأخرى السباق لأول مرة من خلال قائمة حزب جبهة العمل الإسلامي.
ولم يحالف الحظ النائب السابق عبيد ياسين الذي ترشح عن كتلة "ثغر الأردن"، بالإضافة إلى النائب السابقة روعة الغرابلي التي ترشحت عن كتلة "الإخلاص".
وفي محافظة عجلون، كشفت النتائج عن نجاح نائبين لأول مرة، وهما المحامي آية الله فريحات من قائمة "أهل العزم"، والدكتور عبدالحليم عناب الخطاطبة من كتلة "أبناء جبل عجلون"، فيما كان نصيب كوتا المرأة لصالح فريال بني سلمان من قائمة "أهل العزم"، بينما حظي النائب الأسبق وصفي حداد بالفوز بالمقعد المسيحي ضمن قائمة "أهل العزم" أيضا.
وكان لافتا في عجلون، أن الفائزين بالمقعدين المسلمين، إضافة إلى كوتا المرأة، يحسبون على منطقة انتخابية واحدة ويقيمون فيها، وهي لواء كفرنجة.
كما أظهرت النتائج عدم فوز نائب سابق مترشح عن المقعد المسلم، ونائب سابقة مترشحة عن مقعد كوتا المرأة، ونائب أسبق مترشح عن المقعد المسيحي.
ولم تتخط قائمتان من بين القوائم السبعة المترشحة في المحافظة، مرحلة الحسم "العتبة" لحصولهما على أصوات أقل من 7 % من أعداد المقترعين.
وبالنسبة لمحافظة إربد، فقد أظهرت نتائج الدائرتين الأولى والثانية، دفعا بنواب جدد إلى قبة البرلمان، فيما فاز من النواب السابقين في الدائرة الأولى خالد أبو حسان وآمال الشقران، وفي الدائرة الثانية سالم العمري ومجحم الصقور، بينما لم يحالف الحظ العديد من المترشحين الذين سبق أن كانوا نوابا في البرلمان.
وبدا واضحا في إربد، عدم تمكن العنصر الشبابي، في حين ظهر أن الاقتراع كان محدودا على القوائم العامة، باستثناء قائمة حزب جبهة العمل الإسلامي.
وفاز مترشحون من لواء الرمثا بـ5 مقاعد بما فيها مقعد المرأة، من أصل 8 مخصصة للمحافظة، فيما لم يفز أي مترشح من 3 ألوية، هي بني كنانة ولأول مرة منذ عقود، بالإضافة إلى لواءي غرب إربد والوسطية.
وفي محافظة الزرقاء، كان من أبرز ما أظهرته النتائج، هو عودة 6 نواب سابقين إلى البرلمان، وتسجيل أعلى عدد أصوات في مسار "الكوتا" ثم لكوتا الشركس ثم التنافس، بينما فاز 3 مترشحين يصلون لأول مرة إلى مجلس النواب وهما نقابيان واقتصادي.
وتمكنت 6 قوائم فقط من أصل 11 من تجاوز العتبة التي بلغت نحو 11 ألف صوت، وحصلت القوائم على مقاعد التنافس لـ7 ومقاعد الكوتا 3.
فقد حصدت " كتلة الكرامة" 3 مقاعد بعد فوز محمد جميل الظهراوي وعلي الخلايلة، وهايل عياش عن المقعد المسيحي، وجميعهم كانوا نوابا خلال الدورة الماضية.
وحملت النتائج وجوه جديدة في مقاعد التنافس تمثلت بالطبيب والنقابي أيمن توفيق أبو الرب من قائمة "جبهة العمل الإسلامي"، والصحفي النقابي حسين علي العموش من قائمة "الاتفاق"، والاقتصادي وليد حامد المصري من قائمة "عزم"، فيما عاد النائب السابق رائد مصباح رباع من قائمة "تقدم"، كما عاد النائب الأسبق محمد سلامة الغويري من قائمة "الوطني الإسلامي".
أما بشأن الكوتا، فقد فازت كتلة المقعد الشركسي/ الشيشاني، بالمقعد الذي ظفر به نبيل كامل الشيشاني من قائمة "جبهة العمل الإسلامي"، بعد منافسة عالية مع ميرزا بولاد من قائمة "الكرامة".
وفازت نسيم عارف العبادي من قائمة "كرامة" بمقعد الكوتا، بعد تنافس قوي مع مترشحة "حزب جبهة العمل الإسلامي" سهير ناصر الدين.
وأظهرت النتائج في محافظة المفرق، تنافسا حادا بين أربع قوائم هي "البيرق"، و"نشامى المفرق"، و"الحق"، و"المفرق تجمعنا"، حيث تصدرت قائمة "الحق" بحصولها على 17465 صوتا، ومنها فاز إسماعيل المشاقبة، بينما جاءت قائمة "نشامى المفرق" في المرتبة الثانية بحصولها على 11399 صوتاً، وفاز منها أحمد حسن موسى الشديفات، أما قائمة "المفرق تجمعنا"، فقد نالت 11262 صوتا، وفاز منها أحمد حمدان ندى العليمات، ولم تفز "البيرق" بأي مقعد رغم منافستها القوية.
وفيما يخص مقعد الكوتا، برزت النائبة مي محمود علي الحراحشة كوجه جديد في المحافظة، بعد ترشحها ضمن قائمة "الحق"، حيث حققت رقما قياسيا في عدد الأصوات الفردية، إذ حصلت على 12537 صوتا.

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