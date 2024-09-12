التغيير يرسم مشهد النتائج.. محافظات تدفع بوجوه جديدة إلى البرلمان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
فريق الغد
محافظات- كشفت نتائج القوائم المحلية في الانتخابات النيابية التي جرت أول من أمس الثلاثاء، عن دفع غالبية المحافظات بوجوه جديدة إلى قبة البرلمان، في الوقت الذي لم يحالف فيه الحظ، العديد من المترشحين الذين سبق أن كانوا نوابا سواء في المجلس السابق أو مجالس قبله.
ويظهر أيضا في مشهد ما بعد الانتخابات في المحافظات، أن العديد من الألوية في محافظات مختلفة، لم يتمكن المترشحون فيها من تحقيق الفوز، فيما كان لافتا في محافظة عجلون على سبيل المثال، فوز 3 مترشحين بـ3 مقاعد من أصل 4، يحسبون على منطقة انتخابية واحدة ويقيمون فيها، وهي لواء كفرنجة.
وكان لافتا في محافظة الكرك البالغ عدد مقاعدها 8، أن جميع الفائزين، هم من الوجوه الجديدة على مجلس النواب باستثناء اثنين كان أحدهما في المجلس الثامن عشر، والآخر في المجلس السابق.
وتعليقا على نتائج الانتخابات في المحافظات، قالت أستاذة العلوم السياسية في جامعة اليرموك، شذى الليالي العيسى، "إنها تظهر رغبة واضحة في التغيير بالأداء البرلماني من خلال انتخاب ممثلين جدد يعول عليهم في تقديم أداء أفضل وأكثر قدرة على تلبية طموحات وتطلعات المواطنين سواء فيما يتعلق بشؤون محافظاتهم وقضاياها أو فيما يخص الشأن العام والملفات الوطنية".
وأضافت العيسى لـ"الغد"، "أن نواب المحافظات بشكل عام، يجب أن يكونوا فاعلين ومؤثرين في كل التوجهات والجهود الرامية إلى إحداث تنمية شاملة في المحافظات، تعالج قضايا الفقر والبطالة، وتجلب الاستثمارات للإسهام في تشغيل المتعطلين، بالإضافة إلى الدور المساند المتعلق بخدمات البنية التحتية وما شابه".
وتطرقت أيضا إلى "دور كبير ملقى على عاتق السيدات الفائزات في المحافظات، من حيث تسخير جزء كبير من جهودهن لتحسين واقع المرأة في المحافظات، والتصدي لكل التحديات التي تواجهها، والعمل في الوقت ذاته على تمكينها بأدوات وطرق أكثر تقدما وفاعلية".
وفي محافظة البلقاء، أظهرت النتائج، فوز 4 مترشحين جدد على القوائم المحلية وهم خليفة الديات، والدكتور حكم المعادات، وسليمان الخرابشة، ورانيا أبو رمان عن الكوتا النسائية، في حين احتفظ 3 آخرون بمقاعدهم في مجلس النواب وهم أحمد السراحنة، وطلال النسور، وعارف السعايدة، مع عودة النائب جمال قمو عن المقعد المسيحي بعد أن غاب عن المجلس السابق.
ولم يحالف الحظ 4 نواب من المجلس السابق، إذ لم يتمكن النواب نضال الحياري، ومحمد العلاقمة، وضرار الداود، ورائد السميرات من حصد مقعد في المجلس المقبل، خاصة بعد تقليص عدد مقاعد القائمة المحلية إلى 8 مقاعد بدلا من 10.
وأظهرت النتائج أن لواء الشونة الجنوبية فقد تمثيله في مجلس النواب لأول مرة منذ أربع دورات ماضية، إذ لم يتمكن أي مترشح من اللواء من الفوز بمقعد نيابي، في حين كان في المجلس السابق نائبان من اللواء، كما لم يفز أي مترشح من لواء ماحص والفحيص.
وقالت الناشطة كوثر العدوان "إنه رغم أن نسب الاقتراع كانت جيدة في اللواء، إلا أن الحظ لم يحالف مترشحيه، ما شكل خسارة كبيرة لأبنائه الذين كانوا يعولون على وصول نواب يعملون على النهوض بالواقع الاقتصادي والمعيشي للواء".
أما في محافظة الكرك، أظهرت النتائج أن المحافظة جددت أغلبية مقاعدها الـ8، إذ لم يفز أي من النواب السابقين من المجلس التاسع عشر سوى مترشح واحد، وهو المهندس هيثم الزيادين، في حين كان جميع الفائزين الآخرين من النواب الجدد، وفائز كان عضوا في مجلس النواب الثامن عشر.
والنواب الجدد هم، إبراهيم القرالة، إبراهيم الصرايرة، إبراهيم الطراونة، محمد البستنجي، محمود النعيمات (نائب سابق من المجلس الثامن عشر)، وحسين الملاحمة، وإسلام الوليفي العزازمة عن مقعد الكوتا للمرأة، والمهندس هيثم الزيادين عن المقعد المسيحي.
وشهدت المحافظة حصول 8 قوائم على مقاعد المحافظة، إذ لم تفز أي قائمة بأكثر من مقعد، إضافة إلى ارتفاع عتبة الفوز بالمقعد إلى أكثر من 8000 صوت وزيادة نسبة الاقتراع إلى حوالي 62 بالمائة، وهي الأعلى على مستوى المملكة.
وتشير النتائج إلى عدم فوز أي من المترشحين الشباب، إضافة إلى عدم فوز أي من السيدات المترشحات بأي مقعد تنافسي، كما لم يحالف الحظ النواب السابقين مقاعدهم، وهم: أيمن المدانات من المجلس السابق، وجميل العشوش من المجلس السابق، وصباح الشعار، وعودة النوايشة، وسالم الضمور، ومحمد العتايقة، وخلود المراحلة، وطه الشرفاء، ورائد حجازين، وعبد الفتاح المعايطة.
وكان لافتا في محافظة مادبا، أنه لم يحالف الحظ جميع المترشحين من النواب السابقين، وهم، الدكتور عبدالرحيم المعايعة الأزايدة، والمحامي زيد الشوابكة، ومجدي اليعقوب.
وفاز نواب جدد ولأول مرة، وهم، الدكتور عبد الهادي البريزات من قائمة الوفاء بعدد أصوات بلغ 8381 صوتا، وسامر نوفان العبابسة من قائمة مادبا بعدد أصوات وصل إلى 5573 صوتا، وعيسى نصار من قائمة الوفاء بعدد أصوات وصل إلى 6967 صوتا عن المقعد المسيحي، ونجمة شفيق الهواوشة من قائمة الوفاء بعدد أصوات بلغ 6967 صوتا عن المقعد المخصص للنساء (الكوتا).
واعتبر المواطن محمد الشوابكة، "أن وصول نواب جدد إلى البرلمان، سيحدث تغييرا إيجابيا يتعلق بالمساعي إلى تلبية احتياجات المحافظة"، مضيفا، أن "أغلب النواب المنتخبين هم من أصحاب الخبرة في جذب الاستثمار إلى المحافظة وحل مشكلتي البطالة والفقر اللتين يعاني منهما أبناء المحافظة، خصوصا ملف الشباب المتعطلين، وتلك من أهم التحديات التي ستواجه النواب المنتخبين".
أما في محافظة جرش، فحققت السيدات المترشحات أرقاما كبيرة في عدد الأصوات، حيث حصلت قائمة "الوطن يستحق" على مقعد الكوتا بمجموع أصوات بلغ 9307، بينما تراوحت أرقام باقي المترشحات بين 2040 و8798 صوتا، وهي أعلى دورة انتخابية تحقق فيها المترشحات هذا العدد الكبير من الأصوات.
ومن اللافت أيضا في هذه الدورة الانتخابية، نجاح نائب سابق واحد فقط، وهو محمد أبو هديب الذي حصل على 8914 صوتا، فيما حصدت قائمته "الوطن يستحق" 11035 صوتا.
ولم يحافظ الحظ مترشحون عدة من النواب السابقين، ومن بينهم زيد العتوم، ونواش القواقزة، وفايزة عضيبات.
وحصدت قائمة "أهل الهمة" 12425 صوتا، وفاز المترشح الدكتور حمزة الحوامدة بمقعد في المجلس بمجموع أصوات بلغ 7304، بينما حصلت قائمة "جرش" على 11,372 صوتًا، وفاز المترشح الدكتور بدر الحراحشة بمقعد في المجلس بمجموع 5568 صوتًا، أما شفاء المقابلة، المترشحة عن قائمة "الوطن يستحق"، فقد حصلت على 9307 أصوات لتفوز بمقعد الكوتا.
ومن وجهة نظر الناشط السياسي محمد عرف ليحو، "فإن توزيع المقاعد وفق عدد الأصوات كان عادلا في محافظة جرش، حيث شمل جميع الأطياف والعشائر وأبناء المخيمات في المحافظة، وكانت نسبة التصويت مرتفعة، مما يعكس الوعي السياسي والاجتماعي في جرش".
وأضاف ليحو، "أن ظهور وجوه جديدة من المجتمع الجرشي في المجلس النيابي القادم، مثل الدكتور بدر الحراحشة والدكتور حمزة الحوامدة وشفاء المقابلة، يمثل ميزة نوعية وفكرية وسياسية جديدة، وتجربة مميزة تضمن توزيع المناصب بعدالة في جرش وتوفير فرص عمل ومشاريع وخدمات جديدة".
من جهتها، قالت الناشطة أم أشرف العياصرة، "إن تمثيل السيدات في هذه الدورة الانتخابية كان مميزا وكبيرا مقارنة بالدورات الماضية، حيث يعكس ترشح 10 سيدات من بين 36 مترشحا الوعي السياسي والفكري في المجتمع الجرشي".
وأضافت العياصرة، "أن نسبة مشاركة النساء في الاقتراع كانت كبيرة جدا، وهو دليل على الوعي السياسي وقدرة المرأة على إحداث التغيير وقيادة المجتمعات".
إلى العقبة، حيث أظهرت النتائج فوز مترشحين اثنين عن طريق التنافس، إلى جانب مقعد كوتا المرأة، حيث فاز حسن الرياطي من قائمة حزب جبهة العمل الإسلامي، والذي كان نائبا في البرلمان السابق، فيما فاز بالمقعد الثاني المتقاعد من رئاسة الوزراء برتبة وزير، عبد الباسط الكباريتي الذي خاض السباق الانتخابي النيابي لأول مرة، بينما فازت عن مقعد الكوتا الشابة لبنى النمور التي خاضت هي الأخرى السباق لأول مرة من خلال قائمة حزب جبهة العمل الإسلامي.
ولم يحالف الحظ النائب السابق عبيد ياسين الذي ترشح عن كتلة "ثغر الأردن"، بالإضافة إلى النائب السابقة روعة الغرابلي التي ترشحت عن كتلة "الإخلاص".
وفي محافظة عجلون، كشفت النتائج عن نجاح نائبين لأول مرة، وهما المحامي آية الله فريحات من قائمة "أهل العزم"، والدكتور عبدالحليم عناب الخطاطبة من كتلة "أبناء جبل عجلون"، فيما كان نصيب كوتا المرأة لصالح فريال بني سلمان من قائمة "أهل العزم"، بينما حظي النائب الأسبق وصفي حداد بالفوز بالمقعد المسيحي ضمن قائمة "أهل العزم" أيضا.
وكان لافتا في عجلون، أن الفائزين بالمقعدين المسلمين، إضافة إلى كوتا المرأة، يحسبون على منطقة انتخابية واحدة ويقيمون فيها، وهي لواء كفرنجة.
كما أظهرت النتائج عدم فوز نائب سابق مترشح عن المقعد المسلم، ونائب سابقة مترشحة عن مقعد كوتا المرأة، ونائب أسبق مترشح عن المقعد المسيحي.
ولم تتخط قائمتان من بين القوائم السبعة المترشحة في المحافظة، مرحلة الحسم "العتبة" لحصولهما على أصوات أقل من 7 % من أعداد المقترعين.
وبالنسبة لمحافظة إربد، فقد أظهرت نتائج الدائرتين الأولى والثانية، دفعا بنواب جدد إلى قبة البرلمان، فيما فاز من النواب السابقين في الدائرة الأولى خالد أبو حسان وآمال الشقران، وفي الدائرة الثانية سالم العمري ومجحم الصقور، بينما لم يحالف الحظ العديد من المترشحين الذين سبق أن كانوا نوابا في البرلمان.
وبدا واضحا في إربد، عدم تمكن العنصر الشبابي، في حين ظهر أن الاقتراع كان محدودا على القوائم العامة، باستثناء قائمة حزب جبهة العمل الإسلامي.
وفاز مترشحون من لواء الرمثا بـ5 مقاعد بما فيها مقعد المرأة، من أصل 8 مخصصة للمحافظة، فيما لم يفز أي مترشح من 3 ألوية، هي بني كنانة ولأول مرة منذ عقود، بالإضافة إلى لواءي غرب إربد والوسطية.
وفي محافظة الزرقاء، كان من أبرز ما أظهرته النتائج، هو عودة 6 نواب سابقين إلى البرلمان، وتسجيل أعلى عدد أصوات في مسار "الكوتا" ثم لكوتا الشركس ثم التنافس، بينما فاز 3 مترشحين يصلون لأول مرة إلى مجلس النواب وهما نقابيان واقتصادي.
وتمكنت 6 قوائم فقط من أصل 11 من تجاوز العتبة التي بلغت نحو 11 ألف صوت، وحصلت القوائم على مقاعد التنافس لـ7 ومقاعد الكوتا 3.
فقد حصدت " كتلة الكرامة" 3 مقاعد بعد فوز محمد جميل الظهراوي وعلي الخلايلة، وهايل عياش عن المقعد المسيحي، وجميعهم كانوا نوابا خلال الدورة الماضية.
وحملت النتائج وجوه جديدة في مقاعد التنافس تمثلت بالطبيب والنقابي أيمن توفيق أبو الرب من قائمة "جبهة العمل الإسلامي"، والصحفي النقابي حسين علي العموش من قائمة "الاتفاق"، والاقتصادي وليد حامد المصري من قائمة "عزم"، فيما عاد النائب السابق رائد مصباح رباع من قائمة "تقدم"، كما عاد النائب الأسبق محمد سلامة الغويري من قائمة "الوطني الإسلامي".
أما بشأن الكوتا، فقد فازت كتلة المقعد الشركسي/ الشيشاني، بالمقعد الذي ظفر به نبيل كامل الشيشاني من قائمة "جبهة العمل الإسلامي"، بعد منافسة عالية مع ميرزا بولاد من قائمة "الكرامة".
وفازت نسيم عارف العبادي من قائمة "كرامة" بمقعد الكوتا، بعد تنافس قوي مع مترشحة "حزب جبهة العمل الإسلامي" سهير ناصر الدين.
وأظهرت النتائج في محافظة المفرق، تنافسا حادا بين أربع قوائم هي "البيرق"، و"نشامى المفرق"، و"الحق"، و"المفرق تجمعنا"، حيث تصدرت قائمة "الحق" بحصولها على 17465 صوتا، ومنها فاز إسماعيل المشاقبة، بينما جاءت قائمة "نشامى المفرق" في المرتبة الثانية بحصولها على 11399 صوتاً، وفاز منها أحمد حسن موسى الشديفات، أما قائمة "المفرق تجمعنا"، فقد نالت 11262 صوتا، وفاز منها أحمد حمدان ندى العليمات، ولم تفز "البيرق" بأي مقعد رغم منافستها القوية.
وفيما يخص مقعد الكوتا، برزت النائبة مي محمود علي الحراحشة كوجه جديد في المحافظة، بعد ترشحها ضمن قائمة "الحق"، حيث حققت رقما قياسيا في عدد الأصوات الفردية، إذ حصلت على 12537 صوتا.
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