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النتائج الأولية غير النهائية في دائرة إربد الثانية

9/12/2024 12:08:15 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قائمة الفرسان | محمد ملحم | عدد الأصوات 7216
قائمة الشعب | سالم العمري | عدد الأصوات 9391
قائمة العهد | مؤيد علاونة | عدد الأصوات 9049
قائمة العدالة | عبد الناصر الخصاونة | عدد الأصوات 5063
قائمة الوفاء | مجحم الصقور | عدد الأصوات 10982
قائمة الفرسان | آيات عيسى | عدد الأصوات 12160
قائمة العهد | " المقعد المسيحي" : إياد جبرين | عدد الأصوات 9935

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