النتائج الأولية غير النهائية في دائرة إربد الثانية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قائمة الفرسان | محمد ملحم | عدد الأصوات 7216
قائمة الشعب | سالم العمري | عدد الأصوات 9391
قائمة العهد | مؤيد علاونة | عدد الأصوات 9049
قائمة العدالة | عبد الناصر الخصاونة | عدد
الأصوات 5063
قائمة الوفاء | مجحم الصقور | عدد الأصوات
10982
قائمة الفرسان | آيات عيسى | عدد الأصوات 12160
قائمة العهد | " المقعد المسيحي" : إياد جبرين | عدد الأصوات 9935
MENAFN12092024000072011014ID1108664778
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.