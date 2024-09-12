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الأمن يتعامل مع أعمال شغب في منطقة المشارع (فيديو)

9/12/2024 12:08:14 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) علا عبد اللطيف

تعاملت قوات الأمن العام مع أحداث شغب اندلعت في منطقة المشارع بالأغوار الشمالية، مساء الأربعاء، مما أدى إلى حرق محولات كهرباء ومحال تجاريةفي المنطقة.

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