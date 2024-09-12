الأمن يتعامل مع أعمال شغب في منطقة المشارع (فيديو)

الأمن يتعامل مع أعمال شغب في منطقة المشارع (فيديو)
التاريخ
9/12/2024 12:08:14 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
علا عبد اللطيف
تعاملت قوات الأمن العام مع أحداث شغب اندلعت في منطقة المشارع بالأغوار الشمالية، مساء الأربعاء، مما أدى إلى حرق محولات كهرباء ومحال تجاريةفي المنطقة.
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