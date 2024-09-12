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ثقافة احترام الوقت - جريدة الوطن السعودية

9/12/2024 12:06:22 AM
(MENAFN- Al Watan) قال النبي الكريم عليه أفضل الصلاه والسلام " لا تزولُ قدَما عبدٍ يومَ القيامةِ حتَّى يسألَ عن أربعٍ ، عن عُمرِهِ فيما أفناهُ وعن عِلمِهِ ما عملَ بِهِ وعن مالِهِ من أينَ اكتسبَهُ وفيما أنفقَهُ وعن شبابِهِ فيما أبلاهُ "، وهنا دليل واضح على أهمية الوقت حينما تسال عن الوقت اثناء حياتك فيما قضيته ؟ وهل أشغلت وقتك حينها بما يرضي الله ويفيدك في آخرتك ام غير ذلك.
لاشك بأن معظم أمور حياتنا مرتبطة بالوقت مثل الصلاة والعمل والزيارات الإجتماعية وغير ذلك، وبما أننا ندرك اهمية الوقت لتنظيم حياتنا ونعمل على ضبط الوقت لتنفيذ أعمالنا اليومية ، فمن الواجب احترام وقت الآخرين عندما نتعامل معهم في حياتنا، فعندما نفكر في زيارة الغير على سبيل المثال، فإنه من الواجب علينا التنسيق معهم بحسب وقتهم المناسب وعدم إطالة وقت الزيارة ، كما انه يستوجب علينا الحديث معهم في المفيد حتى لا نهدر الوقت في الحديث عن مواضيع لا قيمة لها، وتكون سبباً في ضياع وقتنا ووقت الآخرين.
احترام الوقت هو أحد أهم الأسباب لتقدم المجتمعات، فعندما نلتزم بالوقت مع الآخرين فهو بمثابة الإحسان الذي يعود بالنفع علينا وعلى من نتعامل معهم ، لأن ذلك هو المقياس الحقيقي لمستوى الوعي لدى المجتمع ، ويعكس مدى ثقافته التي تشكل عنصراً أساسياً في تقدم بلد بأكلمه، فالتنظيم هو أبرز معالم النجاح والتقدم، بعكس ما نشاهده في بلدان قد يسود مجتمعاتها الجهل أو العشوائية في القيام بأمور حياتهم اليومية وتعاملاتهم الإجتماعية، مثل عدم الإهتمام بأوقات مواعيد العمل والزيارات والنوم والأكل ، وغير ذلك.
لذلك فإن فطرة الإنسان قد تشير إلى تنظيم إلهي لكل ما يخص حياته منذ بدء مراحل خلقه من نطفة الى خروجه للحياة ليستمر في مراحل حياته بإنتظام، مما يدل على أهمية تنظيم الوقت ، وإلا لما كان أحد أهم الاسئلة المقدمة له بعد موته عن عمره فيما أفناه بمعنى كيف قضى الوقت في حياته ، لذلك يجب احترام الوقت لتنظيم حياتنا واستغلاله بشكل أفضل، وبنفس الوقت احترام وقت الآخرين، لأن من يحترم الوقت ويهتم بتنظيم حياته وأوقاته سينتظر من الآخرين احترام الوقت عندما يتعامل معهم، وعندما يتحقق ذلك فأنت تعيش في مجتمع واع ومتقدم بفكره وأهدافه.

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