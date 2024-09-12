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الاختناق المروري وجودة الحياة - جريدة الوطن السعودية

9/12/2024 12:06:21 AM
(MENAFN- Al Watan) الازدحام المروري في المدن الكبرى يُعتبر أحد التحديات الكبرى التي تؤثر في جودة الحياة لسكانها. مع التزايد السريع في عدد السكان والتوسع العمراني المستمر، أصبحت هذه المدن تواجه ضغوطاً كبيرة على بنيتها التحتية المرورية. هذا الازدحام لا يؤثر فقط في الوقت المهدر للتنقل، بل يترك أثرًا في البيئة والصحة العامة لساكنيها .
من أهم هذه الضغوط تأثيراً الازدحام فهو يؤثر في جودة الحياة لسكانها ، يُعد إهدار الوقت من أبرز الآثار السلبية للازدحام المروري في هذه المدن. يقضي الشخص ساعات طويلة في التنقل اليومي، مما يؤثر في إنتاجيته ووقته المتاح للراحة و الأنشطة الاجتماعية.
كما أن ارتفاع نسبة الانبعاثات الكربونية الناتجة عن المركبات سبب رئيس في تلوث الهواء، وهذا يؤثر سلباً في الصحة العامة. التنقل اليومي في الازدحام يؤدي إلى زيادة مستويات الإجهاد والقلق ، وينعكس سلباً على الصحة النفسية والجسدية.
أثر الازدحام المروري لا يقتصر فقط على الوقت، بل يؤثر في الاقتصاد المحلي بارتفاع تكاليف النقل والتأخر في التسليم .
تطبيق تقنيات المدن الذكية لإدارة حركة المرور يمكن أن يساعد في تنظيم حركة المركبات بشكل أكثر كفاءة. من خلال الأنظمة الذكية للتحكم في إشارات المرور لتقليل فترات الانتظار والزحام.
ومن الحلول أيضا تشجيع الشركات والجامعات على تبني نظام العمل عن بعد والمرونة في ساعات العمل يمكن أن يقلل من الازدحام في أوقات الذروة.
كذلك يعتبر استمرار تطوير وتوسيع الطرق الرئيسية والشوارع الفرعية ،أمر أساسي لتخفيف الازدحام المروري. ففي استخدام الجسور والأنفاق حل للاختناقات ببعض المناطق الحرجة.
في الختام التوازن بين التوسع العمراني وتوفير الخدمات للبنية التحتية عند إنشاء المناطق السكنية الجديدة، يجب أن يتوافق مع طرق وخدمات نقل كافية لتجنب ازدياد الازدحام المروري .

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