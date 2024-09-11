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آفة بائع الشاي

9/11/2024 11:55:55 PM
(MENAFN- Al Watan) يقول القائل: قبل أيام، وقفنا أمام عربة شاي بسيطة جداً في إحدى الدول العربية، مهترئة وقديمة، تعمل نيرانها بالديزل ربما أو بشيء يدوي من هذا القبيل. في الواقع جذبنا البائع كبير السن، تزهو به العربة والمكان يترنم بوجوده. بادرنا اللطف مع "العم" كما كنا نشير له بهذا الاسم الرفيع. فأخذ هذا العم يتحدث في رغوة الأحاديث التي كنا نتبادلها معه أثناء تجهيز الطلب، ثم ألقتنا الأحاديث حتى أسهب في إخبارنا عن مديره السابق بدكتوراه المحاسبة ولكنه فاشل جداً الذي يتحدث عن الرؤى، ثم أسعفه الحديث لينتقل متحدثاً عن فشل وزير إحدى الوزارات "أتحفظ بذكر اسم الوزارة" وكيف يجب حل المشكلة التي تواجه تلك الوزارة بكل بساطة!! وبنبرة صوت تقول: الموضوع لا يحتاج لكثرة تفكير يا سادة ولكن الوزارات لا تعرف الحلول.
ويكمل القائل: عندما شعرنا بتوتر من تشاؤمية النطاق؛ قدنا الحديث للمجال الكروي بعيداً عن هذه الطاقة السلبية، بما أننا سياح ولا نريد سماع تشاؤمات صباحية. فكان "العم" خبيراً بالمجال، متحدثاً عن لقطة لأفضل لاعب في العالم وكيف أضاعها وما الذي كان يجب فعله ولم يفعله ذلك اللاعب. وأخذ بكل حسرة يتحدث عن كيفية حفاظ اللاعب على طاقته وتركيزه في الكرة. وانتهت الإرشادات الكروية عندما قدم لنا الشاي، وما أدراكم ما الشاي!، الذي نلناه كجائزة بعد مرارة حديث أخفى ابتسامتنا التي خرجنا بها من الفندق صباحاً. فكان يا سادة أول لقاء لنا بأسوأ شاي في حياتنا كلها، ممزوج بنكهة أشبه بالديزل غير مطاقة، ثقيل، ويحاول السكر بوفرته تغطية كل عيب... لم أستطع تمالك نفسي، قلت: يا عم، أنت بائع شاي بسيط وتُعلم الجميع كيف يجب أن يعملوا من كبار الإداريين والناجحين من اللاعبين، وأنت في الأصل لا تجيد عملك وهو مجرد كأس شاي؟!
فتركناه خلفنا وهو يحاول الشرح بأن هذا الشاي الأصيل... وإننا جيل لا يفهم شيئاً والكثير من التمتمة. تذكرت حينها أن للأغلب رأياً فيما يعلم وفيما لا يعلم، "الكلام ببلاش"، والأغلب يستطيع إخبار الآخر ما الذي يجب فعله، والكثير يرى أن من حوله لا يعلم كيف يعمل، مدراء، زملاء، عملاء، "وفقهاء على المدرجات" حتى ساورني السؤال، كم منا بائع شآي؟.
ولا شك لدى العارف بأن آفة بائع الشاي وصمة على جبين كثير من الناس اليوم. الموظف الكسول الذي لا يُخلِص في عمله هو ذاته من يُحاضِرك عن كيف يجب أن تعمل الحكومة ويتشكّى من كسل موظفي الوزارات الاخرى ومن كسل الآخرين، بل يكره أن يعمل لدى مدير نشيط أو حتى أن يزامله رجل نشيط في عمله، في حين رغبته بوزارات تعمل كخلية النحل لخدمته. هذا الوصمة هو من يحلم بالعيش في زمن عمر بن الخطاب، في حين أنه يكره الوَرع ويريد مساحة في حريته للغناء واللهو ونحوه. نستحضر هنا قوله تعالى ( وما ظلمناهم ولكن أنفسهم كانوا يظلمون) .

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