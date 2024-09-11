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جائزة القلم الذهبي تميز متعدد الجوانب

9/11/2024 11:55:55 PM
(MENAFN- Al Watan) شمس جديدة من شموس الثقافة والفن والإبداع أشرقت في الرياض، من خلال إطلاق جائزة القلم الذهبي للأدب الأكثر تأثيراً، وتدشين موقع الجائزة الإلكتروني من قبل رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ، إعلاناً عن بدء العد التنازلي للتسجيل فيها؛ الذي يستمر بدءاً من الخامس عشر من سبتمبر الجاري وحتى الثلاثين من الشهر نفسه.
هذا العمل الكبير يأخذ مكانه في سجل الأعمال المتعددة النابعة من الأرض السعودية، لتمتد ثمارها إلى أنحاء المعمورة كافة، محتفية بكل نص مكتوب باللغة العربية الفصحى، أينما كان صاحبه، وداعمة له مادياً ومعنوياً، طالما كان جديراً بالجائزة في حقولها المعلنة.
تميُّز الجائزة يأتي من عدة جوانب، فهي تركز على الأعمال الروائية الأكثر قابلية للتحويل لأعمال سينمائية، مما يعني رفد ساحتين من ساحات العطاء الإبداعي بطاقات من التحفيز، هما ساحة الإنتاج الروائي بمختلف فنونه، وساحة الإنتاج السينمائي بمختلف مدارسه وتنوعاته.
كما تضخ الجائزة قدراً عالياً من حيوية التنافس والعطاء، يتجاوز حدود الجغرافيا السياسية، لتجعل المجال مفتوحاً أمام القلم العربي أينما وجد، وهو ما أشار إليه المستشار آل الشيخ خلال المؤتمر الصحفي الذي شهدته الرياض الأحد الماضي، إذ ذكر أن الجائزة تعد فرصة لإظهار جيل جديد من الكتّاب باللغة العربية، وأنها مساهمة في الوصول إلى بنك متكامل من الروايات والمحتوى العربي، يتواكب مع الإنتاجات السعودية والعربية الضخمة.
كذلك تتميز الجائزة بتنوع الفرص وثراء المردود، حيث تتنوع مساراتها ومن بينها مسار الجوائز الكبرى، والذي سيغطي الروايتين الفائزتين بالمركزين الأول والثاني، حيث سيتم تحويلهما إلى فيلمين، وسيحظى الفائز الأول بمبلغ 100 ألف دولار، والثاني بمبلغ 50 ألف دولار، في حين تم تخصيص جائزة لفائز ثالث بمبلغ 30 ألف دولار. وهناك أيضاً جائزة كبرى لمسار أفضل عمل روائي مترجم وقيمتها 100 ألف دولار، وجائزة تحفيزية للناشرين العرب تبلغ قيمتها 50 ألف دولار، إضافة إلى جائزة مخصصة للجمهور وقدرها 30 ألف دولار.
أما مسار أفضل سيناريو مقدم من عمل أدبي، فهو الذي يتولى تحويل العملين الفائزين بالمركزين الأول والثاني إلى فيلمين سينمائيين، حيث تنتظر الفائز الأول جائزة قدرها 100 ألف دولار، والفائز الثاني جائزة تبلغ 50 ألف دولار، والفائز الثالث جائزة مقدارها 30 ألف دولار.
أيضاً هناك عديد من المسارات الأخرى التي رصدت لها جوائز بإجمالي 200 ألف دولار، وسيحصل صاحب المركز الأول في كل فئة على مبلغ 25 ألف دولار.
هذه الجائزة الكبرى تأتي تأكيداً جديداً على الريادة السعودية في التأثير الإيجابي على مختلف نواحي الحياة على كوكب الأرض، وإضافة نوعية متميزة ذات بصمة عميقة لإنسان المملكة في مجمل المنتوج الأدبي والإبداعي والفني.

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