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كوكب الصين

9/11/2024 11:55:55 PM
(MENAFN- Al Watan) بعد زيارة للصين استمرت لأسبوعين تقريبا، على ضوء مبادرة الحزام والطريق، عرفت سبب إقرار تعلم اللغة الصينية كلغة ثانية في مدارسنا.
كانوا يقولون كوكب اليابان، وأنا أقول كوكب الصين المختلف كليا، بنية تحتية مهولة، مبان هندسية مبهرة، اقتصاد متنوع لا يمكن حصره، والأهم والأكثر إبهاراً هو سلاسة عمليات التشغيل، والرقابة والالتزام المروري، حتى نقاط الزحام منظمه لأنها تحظى بمراقبة مباشرة على مدار اللحظة.
وفي الجانب الآخر الثقافات المتنوعة الكثيرة لديهم، شعبها المضياف، يذكرني بأهلي في السعودية، كما نحن نكرم الضيف، هم كذلك فتحوا بيوتهم لنا واستقبلونا بأغنياتها ورقصاتهم التقليدية، وموائدهم الممتلئة وأطباقهم التقليدية، غمرونا بالمحبة وكأنهم أهلنا بالفعل.
قيادة جمهورية الصين الشعبية ذات طموح عال، بمقترحات إنسانية قبل أن تكون اقتصادية، مشاريع أهدافها الإنسان أولا، والأمان والاكتفاء ثانيا، وثالثها الرفاهية بأمان أمام مستقبل معلوم.
التقنيات التي شاهدتها في الصين منقطعة النظير، التقنية في الحوكمة المرورية، التقنية في الإجراءات الأمنية، التقنية في صناعة المواد الإعلامية وقنواته، التقنية في إبراز الثقافة بمتاحفها والفن، التقنية في الزراعة والمحاصيل للاستدامة الغذائية، التقنية في التداولات المالية، وغيرها الكثير، باختصار... التقنية والصين قصة نجاح وتميز يحتاج العالم أن يتعلم منها.
أخيراً.. لم يبارزني على إعجابي وانبهاري بالصين ومحبتي لشعبها الذي أشعرني بالدفء؛ سوى حبي لوطني المملكة العربية السعودية، لذلك أصبحت الصين في المركز الثاني محبةً بعد حبي لوطني.

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