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بروفة الموت لا تكفي

9/11/2024 11:55:55 PM
(MENAFN- Al Watan) أتابع أحيانًا تعليقات المشاهدين على الأعمال الدرامية في الـ((يوتيوب))، ولا أذكر أنَّ تعليقًا استوقفني، لكن قد تسقط العينُ على تعليقٍ لافت، كسؤالٍ طرحته فتاةٌ على صُنّاع عملٍ تلفزيوني: ((لماذا لا تعملون للحلقة التلفزيونية بروفات؟))، وقد أعجبني سؤالُها؛ لأنَّ لفظةَ بروفة معروفة مسبقًا في الذهن، لكنّها مجهولة المعنى حين تُمعن النظرَ بها في سياقها الإبداعي، وقد يتّضح أكثر بسؤالٍ كهذا: طالما أنَّ المخرجَ التلفزيوني أو السينمائي قادر على إعادة تصوير المشهد، فهل التصوير نفسه بروفة، أم إنَّ البروفةَ تتجاوز هذا إلى صناعةِ الممثّلِ وتفجير أدائه إلى أقصاه؟
هذا السُؤالُ جعلني أقلّبُ أوراقي وأضربُ أخماسًا لأسداس؛ علَّها تُخرج معنىً يُطرِب حولَ مفهوم البروفة، قرأتُ مذكرات مخرجين سينمائيين، وسمعتُ لقاءات متعددة لمهتمين فيما وراء الكواليس، فوقعتُ على معنى يُمكن أن يجمع رؤيتَهم للبروفة، أختصره بمقولة: ((لا بروفات دون مكان)). ويعني هذا القول أنَّ الممثلَ لابدَّ أن يستحضر الطقسَ كاملًا؛ لكي يتفجَّر إبداعُه، وهذا ممكن في المسرح فحسب؛ حيث المكان لا يتغيّر؛ فهو التَّحرك في حدود الخشبة، بغضِّ النظر عن أي تَغيّرات في الديكور أثناء عرض المسرحية أمام الجمهور، أما في التلفزيون والسينما فلا يتحقّق ذلك؛ لاختلاف مكان البروفة عن مكان العمل الفعلي.
إذن المكان شَرطُ البروفة الحقيقية، والمكان له وظيفة -كما يقول باشلار- تتركّز في احتواءِ الزمن وهو في حالةِ كثافة، وهذا يعني أنَّ الممثّلَ -أثناء البروفة- سينتقل حقيقةً إلى زمنِ العملِ وما يُحيط به، وإذا أخفقَ بالانتقال الزمني فالبروفة تُعاني من علة، لن يتقدم أداءُ الممثّل إلا بسدّ خللها.
وقد أنتج هذا الأمر سؤالًا حول علاقة الموت بالقبر بوصفه مكانًا يصح أن يُعمل به بروفة للموت، إذ قد فعل هذا أناسٌ في التسعينيات الميلاديّة، وذلك بأن مَنْتَجُوا (العلاقة بين الله والإنسان) فتحوّل القبر إلى مكانٍ لعملِ بروفة موت. وطالما أنَّ البروفةَ لا تتم إلا إذا انتقل الممثلُ حقيقةً إلى زمنِ العمل، فإنَّ الإنسانَ الذي مثَّل دور الميّت في القبر سيكون عاجزًا عن سَدّ خلل المكان، لأنَّ البروفةَ أداء متكامل يتعلق بحقيقة الزمن الفعليِّ وهو -هنا- ما بعد الموت؛ ولهذا لا بُدَّ للممثل من وضع (بروفة الموت) بين قوسين حتى يكتمل العمل في مكانٍ ما. وعدم الاكتمال هذا يُحيلني إلى ما قاله المخرج السوري حاتم علي عن قدرة التلفزيون بأن يجعلَ من الممثّل أحمقَ وهو عظيم، وقصده أنَّ المونتاجَ قد يضع ثواني قبل بدايةِ الجملة التي يقولها الممثّلُ وثواني بعدها، فيتحول الممثّل إلى شَخصٍ أهبل أمام المشاهدين مع أنَّه مسرحيٌ عظيم، وربما هذا ما جرى في التسعينيات عندما تَحوّل ممثلو الموت إلى بُلهاء بين يدي ممنتجين سَجنوا الوعيَ في قارورة، ومقولة حاتم علي لا تُقلّل من المونتاج بالضرورة، بل قد تُكثّر منه، وتجعله في مقام أثير، يَخترق الحجبَ إلى مواطن إبداعيّة تجعلنا نتواضع أمام الطبيعة والحياة، ولا نَسجن الواقعَ بالنظريات الكبرى، ونتقوقع في حماها.
وبروفةُ الموتِ لا بدَّ أن تنقلنا إلى تَصوراتِ صُنّاعها، وكيف اختاروا القبر مسرحًا لأحداثِ ما بعد الموت؟ أو كيفَ نقلوا أحداثَ ما بعد الموت من تَفلسفٍ لا يتعلق بالحيز المكاني، إلى أنها تُدرَك بسطحٍ باطني متجسّم حاوٍ للشيء كالقبر؟
هؤلاء الصُنَّاع -صناع بروفة الموت- اشتغلوا بالمسرح، بل اهتمّوا به كثيرًا، وعوّلوا على نتائجِه، لدرجة أن صنعوا مسرحَهم مسرحَ الجَوّالة على أنقاضِ شُعبةِ المسرح في جامعة الملك سعود، وبما أنَّ ذلك الوقت كان المشايخ السَّلفيون يُحرّمون التمثيلَ، فإننا أمام مشهدٍ ليس سلفيًا، إنما أمام تحويل المسرح السلفي من المقولات إلى التجريب، إذ هؤلاء الصُنّاع تَخلّوا عن ضربِ الأمثال والتشبيهات وتقريب مشاهد الموت وما بعده نظريًا، إلى تمثيلِ الموت مسرحيًا. وبيان هذا أنَّ العربَ لا تَعرف فنَ التمثيل إلا بكونه متخيلًا ذهنيًا يتجلى بالشعر وسحر البيان، وبما أنَّ هذا الفن المتخيّل يُفضِي إلى الكذب ومراوغةِ الجد في الحياة، كَرِهَه السلفيون، وفي هذا يقول القرآن: ((والشعراء يتبعهم الغاوون/ ألم تر أنهم في كل وادٍ يهيمون))، فكانوا في أمرهم كأفلاطون حين رأى أنَّ الفنونَ تَضرّ بالمجتمع لأنها تُعلي من شأنِ العواطف، إلا أنَّ أرسطو غيّر المعادلةَ ووضع للفن وظيفةَ التطهير، وقد اتّبع صُنّاعُ بروفةِ الموت أرسطو، وتركوا آباءهم السلفيين يُسامرون أفلاطون، واتخذوا من الاستثناء في الآية ((إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات)) منهجًا لأسلمةِ الفنون.
إذن فِعلُ هؤلاء الصُنّاع ينتمي لمفهوم المسرح بوصفه مكانًا يكتمل فيه الطقس، وبوصفه مُطهِّرا، كما هي نظرية أرسطو في المسرح، التي تُسَاعد المتفرجَ على التَخلّص من مشاعره الفائضة، ولكن باستحضار التَّطهير الإسلامي، المتعلق بالتقديس، أي أن يُرفع الإنسانُ عن كل ما يَشينه في الحياة، ومن هذا ما جاء في القرآن: ((ونحن نُسبّح بحمدك، ونُقدّس لك))، أي نُطهّر أنفسنا لك. إلا أنَّ بروفةَ الموت لم تُوصِل هؤلاء إلا إلى طُرقٍ مسدودة، كانسداد منافذ القبر، لهذا تَحوّل بعضُ الممثّلين إلى إرهابيين، كما جرى لمحمد شظاف الشهري، وهو أحد ممثلي مسرح الجوالة؛ إذ فَجَّر نفسَه في حادثةٍ إرهابية عام 2003م، وكأنَّه بهذا الفعل أوصل رسالةً إلى حزبه بأنَّ بروفةَ الموت لا تكفي.
التفاتة:
((هل يجوز أن نضع كاميرا في القبر، لنرى عذاب الكافرين))؟! هذا سؤالٌ طرحه -حقيقةً- أحدُ الأشخاص على مفتٍ، وربما كان يأمل أن يجدَ الإجابةَ الشافية التي تمنحه فرصةَ إكمال تقنية بروفة الموت.

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