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القيادة على الطريق: فن وذوق وأخلاق

9/11/2024 11:55:55 PM
(MENAFN- Al Watan) يسألني بعض الأصدقاء لماذا أستخدم السائق في تنقلاتي في الرياض رغم أنى أفضل القيادة بنفسي في العادة؟
ببساطة أشتري راحتي وأعصابي وأني أصل الرياض علشان أرتاح وأريح نفسيتي، فالرياض بالنسبة لي معشوقة ولا أريد أن أزورها إلا بكل شي جميل! والزحمة والدخول على بعض في المسارات وإللي يدخل من أقصى اليمين إلى آخر اليسار كلها أمور لا أريد تذكرها!
القيادة على الطريق ليست مجرد عملية تقنية تتطلب مهارات في التحكم بالمركبة، بل هي أيضاً فن وذوق وأخلاق. القيادة الآمنة والمسؤولة تتطلب من السائقين الالتزام بقواعد المرور، واحترام الآخرين على الطريق، والتصرف بأخلاق عالية، وغيرها من الصفات المحترفة يمكن أن تجعل الطرق أكثر أمانًا للجميع.
فن القيادة يتطلب من السائقين القدرة على التكيف مع الظروف المختلفة على الطريق. سواء كانت الظروف الجوية غير مواتية أو كانت حركة المرور كثيفة، يجب على السائق أن يكون قادرًا على اتخاذ القرارات السريعة والصحيحة. الفن في القيادة يشمل أيضًا القدرة على التنبؤ بتصرفات الآخرين والتفاعل معها بمهارة، مما يقلل من احتمالية وقوع الحوادث.
الذوق في القيادة يتعلق بالاحترام المتبادل بين السائقين. السائق الذي يمتلك ذوقًا رفيعًا يعرف كيف يتصرف بأدب واحترام مع الآخرين على الطريق. هذا يشمل الالتزام بإشارات المرور، عدم استخدام البوق بشكل مفرط، وإعطاء الأولوية للمشاة. الذوق في القيادة يعزز من روح التعاون والتفاهم بين مستخدمي الطريق، مما يجعل القيادة تجربة أكثر سلاسة وأمانًا.
قيادة الأولوية في الدوار لم يقوَ قلبه ويدخل بقوة! ليست ذوقاً أو مهارة، قيادة تعطي إشارة يمين ثم تباغتهم يسار هذه ليست خدعة نحن لسنا في حرب على الطريق!
الأخلاق في القيادة هي الأساس الذي يبني عليه السائق سلوكه على الطريق. السائق الأخلاقي هو الذي يلتزم بالقوانين واللوائح، ويتجنب التصرفات الخطرة مثل السرعة الزائدة أو القيادة تحت تأثير الكحول. الأخلاق في القيادة تعني أيضًا التحلي بالصبر والتسامح مع الآخرين، حتى في المواقف الصعبة. القيادة الأخلاقية تسهم في خلق بيئة مرورية آمنة للجميع. أما إذا رأيت أحدهم يعطي إشارة يسار تجد البعض يحس أنه تحدٍ ويبدأ في المزاحمة كأنه سيأخذ حقه من الطريق إذا أفسح له المجال فهذه ليست من الأخلاق في شيء!
في النهاية، القيادة على الطريق مزيج من الفن والذوق والأخلاق. السائق الذي يجمع بين هذه الصفات يمكنه أن يسهم في جعل الطرق أكثر أمانًا وسلامة. القيادة ليست مجرد مهارة تقنية، بل هي أيضًا مسؤولية اجتماعية تتطلب من الجميع الالتزام بأعلى معايير السلوك والأخلاق. وإن شاء الله يفتتح مترو الرياض قريباً.

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