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1.2 مليون فحص استكشافي لطلاب المدارس

9/11/2024 11:55:55 PM
(MENAFN- Al Watan) سجل طلاب وطالبات مدارس منطقة الرياض، أكثر الطلاب استفادة من خدمات الصحة المدرسية، خلال العام الماضي، حيث تصدرت الرياض مناطق المملكة بـ25%، في وقت بلغ إجمالي الطلاب والطالبات المستفيدين من خدمات الصحة المدرسية 1.652.478 مليون طالب وطالبة، وبلغ إجمالي فحص الالتحاق بالصف الأول الابتدائي 419.759 ألف فحص.
فحص استكشافي
كشف تقرير وزارة الصحة لخدمات الصحة المدرسية، تسجيل 1.232.719 مليون فحص استكشافي لطلاب المدارس، وإجمالي التواصل لمتابعة الحالات المكتشفة في برنامج الفحص الاستكشافي 237.255 ألف تواصل لمتابعة الحالات، وتصدرت منطقة الرياض أكثر مناطق المملكة فحصا استكشافيا لطلاب المدارس، حيث بلغ إجمالي الفحوصات الاستكشافية 321.713 ألف فحص بـ26%، وحلت جدة ثانيا، بإجمالي 150.107 ألف فحص استكشافي بـ12%، وعسير ثالثا، بإجمالي 110.027 ألف فحص استكشافي بـ9%، والمدينة المنورة رابعا، بإجمالي 87.792 ألف فحص استكشافي بـ7%، والشرقية خامسا، بإجمالي 78.080 ألف فحص استكشافي بـ6%.
25 % الرياض
سيطر طلاب وطالبات منطقة الرياض على خدمات الصحة المدرسية، حيث بلغ إجمالي الطلاب المستفيدين من خدمات الصحة المدرسية بالرياض 409.762 ألف طالب وطالبة بـ25%، وحلت جدة ثانيا، بإجمالي 189.897 ألف طالب وطالبة بـ11%، وعسير ثالثا، بإجمالي 140.853 ألف طالب وطالبة، والمدينة المنورة رابعا، بإجمالي 116.729 ألف طالب وطالبة بـ7%، والشرقية خامسا، بإجمالي 112.346 ألف طالب وطالبة بـ6.79%.
الأكثر فحصا
تصدرت منطقة الرياض أكثر مناطق المملكة في فحص الالتحاق بالصف الأول، حيث بلغت فحوصات الالتحاق بالصف الأول الابتدائي 88.049 ألف فحص بـ21%، وحلت جدة ثانيا، بإجمالي 39.790 ألف فحص بـ9%، والشرقية ثالثا، بإجمالي 34.266 ألف فحص بـ8%، وعسير رابعا، بإجمالي 30.826 ألف فحص بـ7%، والمدينة المنورة خامسا، بإجمالي 28.937 ألف فحص بـ6.89%.
فحوصات وحالات
1.2 مليون فحص استكشافي لطلاب المدارس
1.6 مليون مستفيد من خدمات الصحة المدرسية
419 ألف فحص التحاق بالصف الأول
237 ألف تواصل لمتابعة الحالات المكتشفة
الأكثر فحصا للالتحاق بالصف الأول
الرياض: 21%
جدة: 9%
الشرقية: 8%
عسير: 7%
المدينة المنورة: 6.89%
الأكثر فحصا استكشافيا:
الرياض: 26%
جدة: 12%
عسير: 9%
المدينة المنورة: 7%
الشرقية: 6%
أكثر الطلاب المستفيدين
الرياض: 25%
جدة: 11%
عسير: 9%
المدينة المنورة: 7%
الشرقية: 6.79%

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