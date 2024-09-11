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سبتمبر ينعش الفواكه الأربعة وينضج الثمار

9/11/2024 11:55:54 PM
(MENAFN- Al Watan) انعكست أجواء سبتمبر والمتجهة نحو الاعتدال، ايجابًا على انتعاش الأرض وتنوع ثمارها، فيما اعتبر مهندسون زراعيون أن سبتمبر وقتًا مثاليًا لزراعة العديد من المحاصيل في ظل المناخ المعتدل، ونصح الاختصاصيون بتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة وأبرزها زيادة معدلات الري على أن يكون في الصباح الباكر أو في المساء، والتعقيم الشمسي للتربة التي ستزرع المحصولات الشتوية.
توت وتين
شرح مختصون في الإرشاد الزراعي بأنه خلال سبتمبر تنضج ثمار التوت الأسود‬⁩، التي يجب تركها على الأشجار أكثر من 3 أيام بعد تلونها باللون الأسود حتى يكتمل نضجها، بينما يشهد سبتمبر الاستعداد لموسم حصاد الرمان، وإعداد مواد التعبئة مسبقًا حيث يتم تعبئة الثمار بعد الحصاد في عبوات مناسبة لتسويقها، وفي ذات الاجراء والسياق يكون موسم حصاد العنب والتين.
تسميد وتطعيم
من جانب آخر وجه الإرشاد الزراعي‬⁩ بإضافة دفعة من الأسمدة النيتروجينية لأشجار الموز تحديدًا في سبتمبر، وإزالة المخلفات التي تنمو بجوار الأمهات أو المرباة وذلك بقطعها فوق سطح الأرض، ولفت إلى أن أفضل أوقات تطعيم شتلات ⁧‫الحمضيات‬⁩ أثناء سريان العصارة تكون في فترتين الأولى خلال شهري ⁧‫مارس‬⁩ و⁧‫أبريل‬⁩ والثانية خلال شهري ⁧‫سبتمبر‬⁩ وأكتوبر‬⁩ وعلى ذلك سيكون سبتمبر موسماً لتطعيم الحمضيات ومن أبرز النصائح التي يجب مراعاتها عند التطعيم أن تكون كلا من ساق الأصل والطعم مستديرة وغير مضلعة، ألا يقل ارتفاع منطقة التطعيم عن 30 سم عن سطح الارض، الاهتمام بإزالة النموات الخضرية النامية أسفل منطقة التطعيم، لدفع برعم الطعم للنمو، يراعى تربية الطعم على ساق واحدة ويزال باقي النموات الجانبية، بعد نجاح التطعيم يقرط الأصل فوق منطقة التطعيم بحوالي 10 سم.
تداخل الفصول
بحسب ما ذكر الفلكي سلمان الرمضان فإن سبتمبر شهر انتقالي بين الصيف والشتاء ويعتبر أول أشهر فصل الخريف بحسب الطقس والأرصاد، ولكنه على الجانب الفلكي باقٍ كآخر أيام فصل الصيف، وأوضح أنه في سبتمبر يقع موسم سهيل الذي تعرفه العرب على اعتبار أنه نهاية الصيف خاصة في جنوب شبه الجزيرة العربية والمناطق الصحراوية، ولذلك تتداخل فيه الأجواء فيما يعرف بتداخل الفصول، وأكمل: تكون الرطوبة حاضرة في السواحل، وقد تتحول لضباب في ساعات الصباح الأولى، فيما يعرف بوعكات سهيل إذا كانت الرياح جنوبية وجنوبية شرقية، وقد تتلطف أحيانًا مع هبوبها شمالاً وتعرف بـ((هبايب سهيل))، ونوه الرمضان إلى أن التقلبات الجوية تبقى في الغالب حتى منتصف سبتمبر، وأحيانًا تتعدى ذلك، مؤكدًا أنه شهر لطيف على غالب المناطق، ولكنه غير مأمون على السواحل.
اعتدال الجو
وبدأت الأجواء تشهد تغييرًا لطيفًا باعتدال الجو في سبتمبر بعد فترة من زيادة حدة المزاج الناتجة من تأثير أجواء الأشهر السابقة التي شهدت ارتفاعًا شديدًا في درجة الحرارة وصلت في بعض المدن إلى 50 درجة مئوية، وتأثرت الأراضي الخضراء بهذا الاعتدال وبدأت بواكير حصاد مجموعة من الفواكه التي تلقى إقبالًا سوقيًا كبيرًا عليها حيث تحظى بمكانتها الخاصة كونها من الفواكه اللذيذة ومنها الرمان، التوت الأسود، التين، العنب.

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