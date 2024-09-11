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46074 جولة رقابية على 10 محميات

9/11/2024 11:55:54 PM
(MENAFN- Al Watan) سجل عدد المحميات الخاضعة لجولات مراقبي المركز الوطني للحياة الفطرية 10 محميات بالمناطق وموقعين للتنوع الاحيائي بساحلي البحر الأحمر والخليج العربي، وبلغ عدد الجولات الرقابية 46074 جولة، بينما بلغ أجمالي الكيلو مترات المقطوعة خلال الجوالات الرقابية 1.892.549كم2، وذلك حسب تقرير المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لعام 2023.
وتصدرت محمية عروق بني معارض بـ 9578 جولة وعدد الكيلو مترات المقطوعة 309333 كم2، تلتها محمية الوعول بـ7473 جولة وبعدد كيلو مترات مقطوعة 273208 كم2.
محميات وجولات
- نفود العريق
4982
- سجا وأم الرمث
4369
- الامام سعود بن عبد العزيز الملكية
3532
- الجبيل للأحياء البحرية
1215
- الساحل الشرقي
1919
- مجامع الهضب
2672
- ريده
1713
- جزر فرسان
5254
- جبل شدا الأعلى
1274
- حماية الساحل الغربي
2093

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