12 لاعبا يثيرون غضب النصر

(MENAFN
- Al Watan)
تسبب ضيق الوقت بين موعد نهاية أيام (FIFA)، ومواجهة النصر والأهلي في كلاسيكو الجولة الثالثة لدوري روشن السعودي للمحترفين، في حالة غضب نصراوية.
وبينت مصادر أن هناك استياء نصراويًا كبيرًا من جدولة مباريات
الدوري، وأشارت إلى أن النصراويين يطالبون مسؤولي رابطة دوري المحترفين بإعادة النظر في مثل هذه الأمور، كون النصر يفتقد 7 لاعبين دوليين لمشاركتهم مع الأخضر، و5 أجانب آخرين يمثلون منتخبات بلادهم، ومن المنتظر أن يعودوا لخوض مواجهة قوية غدًا، وأنه يجب أن يكون هناك فترة كافية بين نهاية أيام (FIFA)، وبداية الجولة، ليتمكن اللاعبون من المشاركة في التدريبات التحضيرية.
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