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12 لاعبا يثيرون غضب النصر

9/11/2024 11:55:54 PM
(MENAFN- Al Watan) تسبب ضيق الوقت بين موعد نهاية أيام (FIFA)، ومواجهة النصر والأهلي في كلاسيكو الجولة الثالثة لدوري روشن السعودي للمحترفين، في حالة غضب نصراوية.
وبينت مصادر أن هناك استياء نصراويًا كبيرًا من جدولة مباريات الدوري، وأشارت إلى أن النصراويين يطالبون مسؤولي رابطة دوري المحترفين بإعادة النظر في مثل هذه الأمور، كون النصر يفتقد 7 لاعبين دوليين لمشاركتهم مع الأخضر، و5 أجانب آخرين يمثلون منتخبات بلادهم، ومن المنتظر أن يعودوا لخوض مواجهة قوية غدًا، وأنه يجب أن يكون هناك فترة كافية بين نهاية أيام (FIFA)، وبداية الجولة، ليتمكن اللاعبون من المشاركة في التدريبات التحضيرية.

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