العمار يزف البشرى للأهلي

(MENAFN
- Al Watan)
تلقى مدرب الأهلي، الألماني ماتياس يايسله، نبأ سارًا قبل مواجهة النصر، غدًا، لحساب الجولة الثالثة لدوري روشن السعودي للمحترفين، بعدما تأكدت جاهزية الظهير الأيسر عبدالله العمار، للمشاركة في الكلاسيكو، وتجاوزه الاختبارات الطبية والبدنية، التي أجراها خلال فترة التوقف الدولي الحالية.
وكان العمار تعرض لإصابة عبارة عن تمزق عضلي خلال المعسكر التحضيري للموسم، فغاب عن المشاركة ببطولة كأس الدرعية للسوبر السعودي والجولتين الأولى والثانية من الدوري.
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