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العمار يزف البشرى للأهلي

9/11/2024 11:55:54 PM
(MENAFN- Al Watan) تلقى مدرب الأهلي، الألماني ماتياس يايسله، نبأ سارًا قبل مواجهة النصر، غدًا، لحساب الجولة الثالثة لدوري روشن السعودي للمحترفين، بعدما تأكدت جاهزية الظهير الأيسر عبدالله العمار، للمشاركة في الكلاسيكو، وتجاوزه الاختبارات الطبية والبدنية، التي أجراها خلال فترة التوقف الدولي الحالية.
وكان العمار تعرض لإصابة عبارة عن تمزق عضلي خلال المعسكر التحضيري للموسم، فغاب عن المشاركة ببطولة كأس الدرعية للسوبر السعودي والجولتين الأولى والثانية من الدوري.

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