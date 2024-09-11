قراء الوطن: خلل الأخضر إداري

(MENAFN
- Al Watan)
يرى عدد كبير من الجماهير السعودية أن الخلل الحاصل في المنتخب السعودي، والذي يقوده لتقديم مستويات فنية باهتة خلال الفترة الأخيرة، هو أن الأخضر بحاجة إلى تعيين إدارة جديدة، على أن تمنح كامل الصلاحيات لإعادة هيبة وترميم الأخضر، وذلك خلال استطلاع نشرته الوطن، على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي
X، عقب موقعة المنتخب السعودي ونظيره الصيني أول من أمس، التي جمعتهما على إستاد داليان، لحساب الجولة الثانية من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، وكان سؤال ((الوطن))، في الاستطلاع كيف يمكن إعادة هيبة المنتخب السعودي المفقودة؟، ووضعت 4 خيارات هي:
-إدارة جديدة بصلاحية كاملة
-تغيير المدرب
-تشكيل لجنة فنية وطنية
- أخرى
إدارة جديدة
ذهب 50.5 % من الجماهير المشاركة في الاستطلاع إلى أن الخلل الذي يعاني منه الأخضر هو الضعف الإداري، وعدم قدرة الإدارة الحالية على مجابهة المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، وإقناعة بتغيير طريقته وإسلوبه الفني، وكذلك قناعاته في اللاعب السعودي، وأنه يجب تعيين إدارة جديدة للأخضر على أن تمنح كافة الصلاحيات، وأن تكون قادرة على مناقشة المدرب، وتتمكن من أحتواء اللاعبين، والقدرة على شحذ همم النجوم لتقديم أفضل ما لديهم، وإعادة الثقة لهم في أنفسهم.
رحيل المدرب
يرى 23.1 % من المشاركين في الاستطلاع أن الخلل يكمن في المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني وفي طريقة تعامله مع اللاعبين، وأسلوبه الفني، وأنه حان الوقت إلى تغيير المدرب وإحداث صدمة قوية تعيد الثقة للاعبين، وتعيد الأخضر إلى سابق عهده.
لجنة فنية
أما 19.8 % من المشاركين فيرون أن الأخضر بحاجة ماسة إلى تعيين لجنة فنية تتكون من مدربين وطنيين يملكون الخبرة الفنية، على أن تمنح الصلاحيات المتعلقة بمناقشة المدرب، ومتابعة اللاعبين خلال المنافسات المحلية، وتشارك في اختيار اللاعبين المنضمين للمنتخب.
عوامل أخرى
الصنف الرابع يرى أن هناك عوامل أخرى أدت إلى غياب الأخضر فنيا، إذ صوت 6.6 % إلى خيار (أخرى)، معلقين على أن إعادة هيبة المنتخب السعودي ستكون بالاهتمام باللاعب السعودي أولا، فلن يكون هناك منتخب سعودي قوي ما دام اللاعب الأجنبي له الأولوية في الأندية السعودية، ومنحه فرصة المشاركة في المنافسات المحلية بشكل أكبر، وتقليص عدد اللاعبين الأجانب لا زيادتهم.
- 50.5 % من المشاركين يرون أن الأخضر بحاجة لإدارة جديدة
- 23.1 % يؤكدون أن رحيل مانشيني سيعيد بريق الأخضر
- 19.8 % طالبوا بتشكيل لجنة فنية تناقش المدرب وتشارك في اختيار اللاعبين
- 6.6 % يجدون أن هناك عوامل أخرى أخفت الصقور
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