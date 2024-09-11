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قراء الوطن: خلل الأخضر إداري

9/11/2024 11:55:54 PM
(MENAFN- Al Watan) يرى عدد كبير من الجماهير السعودية أن الخلل الحاصل في المنتخب السعودي، والذي يقوده لتقديم مستويات فنية باهتة خلال الفترة الأخيرة، هو أن الأخضر بحاجة إلى تعيين إدارة جديدة، على أن تمنح كامل الصلاحيات لإعادة هيبة وترميم الأخضر، وذلك خلال استطلاع نشرته الوطن، على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي X، عقب موقعة المنتخب السعودي ونظيره الصيني أول من أمس، التي جمعتهما على إستاد داليان، لحساب الجولة الثانية من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، وكان سؤال ((الوطن))، في الاستطلاع كيف يمكن إعادة هيبة المنتخب السعودي المفقودة؟، ووضعت 4 خيارات هي:
-إدارة جديدة بصلاحية كاملة
-تغيير المدرب
-تشكيل لجنة فنية وطنية
- أخرى
إدارة جديدة
ذهب 50.5 % من الجماهير المشاركة في الاستطلاع إلى أن الخلل الذي يعاني منه الأخضر هو الضعف الإداري، وعدم قدرة الإدارة الحالية على مجابهة المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، وإقناعة بتغيير طريقته وإسلوبه الفني، وكذلك قناعاته في اللاعب السعودي، وأنه يجب تعيين إدارة جديدة للأخضر على أن تمنح كافة الصلاحيات، وأن تكون قادرة على مناقشة المدرب، وتتمكن من أحتواء اللاعبين، والقدرة على شحذ همم النجوم لتقديم أفضل ما لديهم، وإعادة الثقة لهم في أنفسهم.
رحيل المدرب
يرى 23.1 % من المشاركين في الاستطلاع أن الخلل يكمن في المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني وفي طريقة تعامله مع اللاعبين، وأسلوبه الفني، وأنه حان الوقت إلى تغيير المدرب وإحداث صدمة قوية تعيد الثقة للاعبين، وتعيد الأخضر إلى سابق عهده.
لجنة فنية
أما 19.8 % من المشاركين فيرون أن الأخضر بحاجة ماسة إلى تعيين لجنة فنية تتكون من مدربين وطنيين يملكون الخبرة الفنية، على أن تمنح الصلاحيات المتعلقة بمناقشة المدرب، ومتابعة اللاعبين خلال المنافسات المحلية، وتشارك في اختيار اللاعبين المنضمين للمنتخب.
عوامل أخرى
الصنف الرابع يرى أن هناك عوامل أخرى أدت إلى غياب الأخضر فنيا، إذ صوت 6.6 % إلى خيار (أخرى)، معلقين على أن إعادة هيبة المنتخب السعودي ستكون بالاهتمام باللاعب السعودي أولا، فلن يكون هناك منتخب سعودي قوي ما دام اللاعب الأجنبي له الأولوية في الأندية السعودية، ومنحه فرصة المشاركة في المنافسات المحلية بشكل أكبر، وتقليص عدد اللاعبين الأجانب لا زيادتهم.
- 50.5 % من المشاركين يرون أن الأخضر بحاجة لإدارة جديدة
- 23.1 % يؤكدون أن رحيل مانشيني سيعيد بريق الأخضر
- 19.8 % طالبوا بتشكيل لجنة فنية تناقش المدرب وتشارك في اختيار اللاعبين
- 6.6 % يجدون أن هناك عوامل أخرى أخفت الصقور

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