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عودة سعودية وعثرات عربية

9/11/2024 11:55:54 PM
(MENAFN- Al Watan) لم تكن نتائج الجولة الثانية من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026، مفاجئة بالشكل الكبير، بل كانت منطقية لدرجة كبرى، إذ شهدت الجولة الثانية 9 مواجهات حضر الانتصار خلالها في 6 مباريات بنسبة وصلت 66.66 %، وحسم التعادل 3 مواجهات بنسبة 33.34 %.
واللافت للنظر أن 7 منتخبات عربية من أصل 9 منتخبات، تعثرت في الجولة إما بالتعادل أو الخسارة، مقابل انتصارين للعرب في ثاني

استعادة الأنفاس
استعاد المنتخب السعودي توازنه بانتصار صعب على مضيفه الصيني منحه وصافة المجموعة الثالثة، وواصل المنتخب الياباني جموحه وضربه بقوة ونتائجه الكبرى مسقطًا الأحمر البحريني ومنفردًا بصدارة ذات المجموعة، وبدوره سجل المنتخب الإندونيسي حضوره المميز للجولة الثانية على التوالي وخرج بتعادل مع ضيفه الإسترالي، الذي استمرت عثراته للمرة الثانية.
في المجموعة الأولى استمرت انطلاقة أوزبكستان وإيران القوية بانتصار ثان لكل منهما على حساب قيرغيزستان والإمارات تواليًا، ليتصدر الأوزبك المجموعة بفارق الأهداف عن الوصيف إيران، وتعثر قطر بالتعادل مع مضيفه كوريا الشمالية.
قمة سلبية
أما المجموعة الثانية فقد حسم التعادل السلبي القمة العربية الكبرى التي جمعت الكويت والعراق، واستعاد منتخب كوريا الجنوبية بريقه وضرب بقوة وانتصر على مضيفه عمان، ونجح الأردن في عبور محطة فلسطين، ليتصدر النشامى المجموعة بفارق الأهداف عن كوريا الجنوبية والعراق.
تفوق تهديف
سجل خلال الجولة 26 هدفًا، بمعدل 2.89 هدفًا في المباراة الأول، لتتفوق الجولة تهديفيًا على الجولة الأولى التي شهدت تسجيل 19 هدفًا أي بفارق 5 أهداف، وتساوت الجولتان في عدد الانتصارات المسجلة بواقع 6 انتصارات في كل جولة مقابل 3 تعادلات.
قوة ثلاثية
تعتبر منتخبات اليابان وأوزبكستان وإيران الوحيدة التي خرجت بالعلامة الكاملة خلال جولتين متتاليتين في بداية المشوار، إذ حصد كل منهم 6 نقاط، وتأتي منتخبات السعودية والعراق والأردن وكوريا الجنوبية في المستوى الثاني من حيث القدرة على حصد النقاط بواقع 4 نقاط لكل منتخب، أما منتخبا الإمارات و البحرين فحلا في المستوى الثالث بحصول كل منهما على 3 نقاط، وجاء الكويت وإندونيسيا في المستوى الرابع بحصد كل منهما نقطتين من تعادلين، إذ لم يكسبا أو يخسرا خلال الجولتين السابقتين، وفي المستوى الخامس حلت منتخبات كوريا الشمالية، وقطر، وفلسطين، وأستراليا بنقطة واحدة بعد تعرض كل منهم للخسارة مرة والتعادل في مباراة أخرى، أما المستوى السادس فكان من نصيب منتخبات قيرغيزستان وعمان والصين، الذين لم يحصدوا أي نقاط وظل رصيدهم خاليًا من النقاط، بعد تعرض كل منهم إلى خساراتين متتاليتين.
9 بلا خسارة
لم تتذوق 9 منتخبات هي: اليابان، إيران، أوزبكستان، السعودية، العراق، كوريا الجنوبية، الأردن، الكويت، إندونيسا طعم الخسارة خلال الجولتين، فيما منيت المنتخبات الـ9 الأخرى بخسارة على أقل تقدير.
اكتساح ياباني
يعد المنتخب الياباني الأقوى هجومًا بين المنتخبات الـ18 المشاركة في التصفيات إذ سجل 12 هدفًا في مباراتين بمعدل 6 أهداف في كل مباراة، يليه أوزبكستان والأردن اللذان سجل كل منهما 4 أهداف في لقاءين بمعدل هدفين في كل مواجهة، فيما يعتبر المنتخب الأسترالي الأضعف إذ لم يسجل أي هدف خلال جولتين.
أما على الصعيد الدفاعي فظل المنتخب الصيني الأضعف بلوج 9 أهداف في مرماه خلال مباراتين، بمعدل 4.5 أهداف في المباراة الواحدة، و تقاسم اليابان والعراق وإيران القوة الدفاعية، إذ لم تستقبل شباك أيًا منهم أهداف خلال جولتين.
أبرز أحداث الجولة الثانية
-الأخضر والنشامى يسجلان الانتصار الأول.
-7 منتخبات عربية تعثرت بالتعادل أو بالخسارة.
-اليابان واصل جموحه القوي.
-أوزبكستان وإيران بالعلامة الكاملة مع اليابان.
-9 منتخبات لم تتلق أي خسارة.
-الكويت وإندونيسيا اكتفيا بتعادلين.
-9 منتخبات تذوقت طعم الخسارة لو لمرة واحدة.
-12 هدفًا سجلها الساموراي ليكون الأقوى هجومًا.
-9 أهداف وضعت الصين الأضعف دفاعًا.
-35 بطاقة ملونة وزعها حكام المباريات الـ9.
-32 بطاقة صفراء ظهرت خلال الجولة الثانية.
-3 بطاقات حمراء ظهرت خلال المباريات الـ9.

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