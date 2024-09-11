عودة سعودية وعثرات عربية

(MENAFN
- Al Watan)
لم تكن نتائج الجولة الثانية من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026، مفاجئة بالشكل الكبير، بل كانت منطقية لدرجة كبرى، إذ شهدت الجولة الثانية 9 مواجهات حضر الانتصار خلالها في 6 مباريات
بنسبة وصلت 66.66 %، وحسم التعادل 3 مواجهات بنسبة 33.34 %.
واللافت للنظر أن 7 منتخبات عربية من أصل 9 منتخبات، تعثرت في الجولة إما بالتعادل أو الخسارة، مقابل انتصارين للعرب في ثاني
استعادة الأنفاس
استعاد المنتخب السعودي توازنه بانتصار صعب على مضيفه الصيني منحه وصافة المجموعة الثالثة، وواصل المنتخب الياباني جموحه وضربه بقوة ونتائجه الكبرى مسقطًا الأحمر البحريني ومنفردًا بصدارة ذات المجموعة، وبدوره سجل المنتخب الإندونيسي حضوره المميز للجولة الثانية على التوالي وخرج بتعادل مع ضيفه الإسترالي، الذي استمرت عثراته للمرة الثانية.
في المجموعة الأولى استمرت انطلاقة أوزبكستان وإيران القوية بانتصار ثان لكل منهما على حساب قيرغيزستان والإمارات تواليًا، ليتصدر الأوزبك المجموعة بفارق الأهداف عن الوصيف إيران، وتعثر قطر بالتعادل مع مضيفه كوريا الشمالية.
قمة سلبية
أما المجموعة الثانية فقد حسم التعادل السلبي القمة العربية الكبرى التي جمعت الكويت والعراق، واستعاد منتخب كوريا الجنوبية بريقه وضرب بقوة وانتصر على مضيفه عمان، ونجح الأردن في عبور محطة فلسطين، ليتصدر النشامى المجموعة بفارق الأهداف عن كوريا الجنوبية والعراق.
تفوق تهديف
سجل خلال الجولة 26 هدفًا، بمعدل 2.89 هدفًا في المباراة الأول، لتتفوق الجولة تهديفيًا على الجولة الأولى التي شهدت تسجيل 19 هدفًا أي بفارق 5 أهداف، وتساوت الجولتان في عدد الانتصارات المسجلة بواقع 6 انتصارات في كل جولة مقابل 3 تعادلات.
قوة ثلاثية
تعتبر منتخبات اليابان وأوزبكستان وإيران الوحيدة التي خرجت بالعلامة الكاملة خلال جولتين متتاليتين في بداية المشوار، إذ حصد كل منهم 6 نقاط، وتأتي منتخبات السعودية والعراق والأردن وكوريا الجنوبية في المستوى الثاني من حيث القدرة على حصد النقاط بواقع 4 نقاط لكل منتخب، أما منتخبا الإمارات و البحرين فحلا في المستوى الثالث بحصول كل منهما على 3 نقاط، وجاء الكويت وإندونيسيا في المستوى الرابع بحصد كل منهما نقطتين من تعادلين، إذ لم يكسبا أو يخسرا خلال الجولتين السابقتين، وفي المستوى الخامس حلت منتخبات كوريا الشمالية، وقطر، وفلسطين، وأستراليا بنقطة واحدة بعد تعرض كل منهم للخسارة مرة والتعادل في مباراة أخرى، أما المستوى السادس فكان من نصيب منتخبات قيرغيزستان وعمان والصين، الذين لم يحصدوا أي نقاط وظل رصيدهم خاليًا من النقاط، بعد تعرض كل منهم إلى خساراتين متتاليتين.
9 بلا خسارة
لم تتذوق 9 منتخبات هي: اليابان، إيران، أوزبكستان، السعودية، العراق، كوريا الجنوبية، الأردن، الكويت، إندونيسا طعم الخسارة خلال الجولتين، فيما منيت المنتخبات الـ9 الأخرى بخسارة على أقل تقدير.
اكتساح ياباني
يعد المنتخب الياباني الأقوى هجومًا بين المنتخبات الـ18 المشاركة في التصفيات إذ سجل 12 هدفًا في مباراتين بمعدل 6 أهداف في كل مباراة، يليه أوزبكستان والأردن اللذان سجل كل منهما 4 أهداف في لقاءين بمعدل هدفين في كل مواجهة، فيما يعتبر المنتخب الأسترالي الأضعف إذ لم يسجل أي هدف خلال جولتين.
أما على الصعيد الدفاعي فظل المنتخب الصيني الأضعف بلوج 9 أهداف في مرماه خلال مباراتين، بمعدل 4.5 أهداف في المباراة الواحدة، و تقاسم اليابان والعراق وإيران القوة الدفاعية، إذ لم تستقبل شباك أيًا منهم أهداف خلال جولتين.
أبرز أحداث الجولة الثانية
-الأخضر والنشامى يسجلان الانتصار الأول.
-7 منتخبات عربية تعثرت بالتعادل أو بالخسارة.
-اليابان واصل جموحه القوي.
-أوزبكستان وإيران بالعلامة الكاملة مع اليابان.
-9 منتخبات لم تتلق أي خسارة.
-الكويت وإندونيسيا اكتفيا بتعادلين.
-9 منتخبات تذوقت طعم الخسارة لو لمرة واحدة.
-12 هدفًا سجلها الساموراي ليكون الأقوى هجومًا.
-9 أهداف وضعت الصين الأضعف دفاعًا.
-35 بطاقة ملونة وزعها حكام المباريات الـ9.
-32 بطاقة صفراء ظهرت خلال الجولة الثانية.
-3 بطاقات حمراء ظهرت خلال المباريات الـ9.
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