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بلينكن ولامي يؤكدان دعمهما لكييف

9/11/2024 11:55:53 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد الدبلوماسيان الأمريكي والبريطاني البارزان التزامهما بدعم أوكرانيا في حربها مع روسيا خلال رحلة مشتركة إلى كييف في الوقت الذي ضغط فيه المسؤولون الأوكرانيون على الغرب للسماح لهم باستخدام الصواريخ بعيدة المدى ضد أهداف داخل روسيا.
وأشار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى أن الزيارة جاءت ((في أوقات صعبة)) حيث يهاجم الجيش الروسي الأكبر والأفضل تجهيزا البلدات والمدن في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا ويقصف البلاد بالصواريخ بعيدة المدى والقنابل الانزلاقية والطائرات بدون طيار التي تسفر عن سقوط العديد من الضحايا المدنيين.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن الصراع المستمر منذ عامين ونصف العام وصل إلى مرحلة ((حرجة)) وأشار إلى أن بريطانيا تخصص ثلاثة مليارات جنيه إسترليني (3.9 مليار دولار) سنويًا لمساعدة أوكرانيا.
شتاء قاسي
ومن المرجح أن يواجه أوكرانيا شتاءً قاسيًا، مما سيشكل اختباراً لعزيمة البلاد. فشبكة الكهرباء في أوكرانيا تعاني من ضغوط شديدة بعد أن تسببت الصواريخ والطائرات بدون طيار الروسية في تعطيل نحو %70 من قدرة توليد الكهرباء في البلاد.
ويتعين على المسؤولين في كييف أيضا التعامل مع نتائج الانتخابات الأميركية في نوفمبر، والتي قد تنتج تحولات سياسية مهمة في واشنطن.
كما وصل كبار الدبلوماسيين الأميركيين والبريطانيين إلى العاصمة الأوكرانية بالقطار من بولندا.
بعيدة المدى
وإن القضية الرئيسية التي أدت إلى توتر العلاقات بشكل متزايد بين أوكرانيا وشركائها الغربيين هي نداءات كييف المتكررة للحصول على إذن من الغرب لاستخدام أسلحة بعيدة المدى من الولايات المتحدة وحلفاء آخرين لضرب أهداف داخل روسيا.
وأصبحت هذه القضية أكثر إلحاحًا في ضوء التقارير الأخيرة عن استحواذ روسيا على أسلحة، لكن الزعماء الغربيين ترددوا في قبول هذا الاحتمال، خوفًا من أن يؤدي ذلك إلى تصعيد الحرب.

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