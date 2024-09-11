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مناظرة هاريس وترمب بين صدامات متوترة وقضايا سابقة

9/11/2024 11:55:53 PM
(MENAFN- Al Watan) بعد ترقب طال لمناظرة تجمع بين المرشحين الرئاسيين الأمريكيين؛ واجه دونالد ترمب وكامالا هاريس بعضهما البعض على منصة المناظرة للمرة الأولى - وربما الأخيرة.
وقد حدثت لحظة مهمة بعد مغادرة المرشحين للمسرح، عندما قالت النجمة تايلور سويفت إنها ستصوت لصالح هاريس.
وأظهر استطلاع لرأي المشاهدين، أن هاريس هي الأوفر حظًا من خصمها، ومن بين المشاركين في الاستطلاع، أعرب %45 عن آراء إيجابية لهاريس، مقابل %39 لترمب.
ولكن الأرقام قد لا تعني الكثير؛ حيث إن %82 من المشاركين في الاستطلاع قالوا، إن المناظرة التلفزيونية ليس لها أي تأثير في تصويتهم في نوفمبر.
تباين الآراء
وأجرت الاستطلاع الذي شمل الناخبين المسجلين الذين شاهدوا المناظرة، مؤسسة لاستطلاعات الرأي لصالح العديد من المنافذ الإعلامية الأمريكية، بما في ذلك شبكة سي.إن.إن.
وأظهر الاستطلاع أن 44 % من المشاهدين لا يميلون بشكل تفضيلي لهاريس بعد المناظرة التلفزيونية، بينما أعطى 51 % من المشاركين في الاستطلاع ترمب تصنيفًا غير مواتٍ.
وفي إحدى المناطق كان ترمب متقدمًا بوضوح، حيث اعتقد نحو 55 % من المستطلعة آراؤهم أن ترمب أكثر كفاءة في مجال الاقتصاد من هاريس التي حصلت على 35 % في هذه النقطة.
تذكير وسخرية
وخاضت هاريس المعركة ضد ترمب بطريقة لم يستطع بايدن أن يفعلها، وسرعان ما اتهمت ترمب برئاسة أسوأ هجوم على الديمقراطية الأمريكية منذ الحرب الأهلية؛ أعمال الشغب في الكابيتول في 6 يناير 2021. وسخرت من مدح ترمب للديكتاتوريين ((الذين يأكلونك على الغداء)).
وقد سيطرت بشكل فعال على جزء كبير من المحادثة، من خلال مثل هذه الهجمات، وأغرت ترمب بردود أفعال كانت في بعض الأحيان بمثابة تنفيس، وفي أحيان أخرى بمثابة تذكيرات بخطابه الجامح وتعلقه بالماضي.
وقالت عن سباق 2020 الذي خسره ترمب أمام الديمقراطي جو بايدن لكنه لا يزال يصر على أنه فاز فيه: ((لقد خسرت بالفعل تلك الانتخابات)). وأضافت في إشارة إلى إجمالي الأصوات الفائزة التي حصل عليها بايدن: ((لقد تم طرد دونالد ترمب من قبل 81 مليون شخص)).
ولكن ربما كانت هاريس هي التي أزعجت خصمها أكثر من غيرها عندما هاجمت أداءه في تجمعاته الانتخابية، مشيرة إلى أن الناس غالبا ما يغادرون مبكرا.
وبدت علامات الانزعاج على ترمب، وأصر على أن مسيراته كانت أكبر من مسيراتها. وكثيرا ما حولت هاريس المبتسمة رسالتها من ترمب إلى الشعب الأمريكي.
قالت هاريس: ((لن تسمعه يتحدث عن احتياجاتك وأحلامك ومتطلباتك ورغباتك. وسأخبرك أنني أعتقد أنك تستحق رئيسًا يضعك في المقام الأول حقًا)).
إنها بايدن
ومن جهة أخرى، كان ترمب في كثير من الأحيان في موقف دفاعي، لكنه نجح في تحقيق الرسالة الأساسية لحملته: التضخم والهجرة يضربان الأمريكيين. وقال إن المهاجرين ((دمروا نسيج بلادنا)). وربط هاريس ببايدن مرارًا وتكرارًا. قائلا ((إنها بايدن)).
وأضاف ((إن التضخم هو الأسوأ الذي شهدناه على الإطلاق. اقتصاد مروع ولا يمكنها أن تفلت من العقاب)).
وردت هاريس قائلة: ((من الواضح أنني لست جو بايدن، وأنا بالتأكيد لست دونالد ترمب. وما أقدمه هو جيل جديد من القيادة لبلدنا)).
كما هاجم ترمب هاريس بسبب ابتعادها عن بعض المواقف التقدمية التي اتخذتها في الانتخابات التمهيدية الرئاسية الديمقراطية لعام 2020، وحث الناخبين على عدم تصديق النبرة الأكثر اعتدالًا التي تتبناها في هذه الحملة.
((لقد أصبحت الآن تؤمن بفلسفتي. في الواقع، كنت سأرسل لها قبعة MAGA))، في إشارة إلى قبعات البيسبول الحمراء التي تحمل شعار ((لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى)) والتي يرتديها العديد من أنصاره. ((لكن إذا تم انتخابها يومًا ما، فسوف تغير ذلك)).
غناء سويفت
ومن بين اللحظات الأكثر أهمية التي حدثت في منشور على أحد الحسابات الأكثر متابعة على موقع إنستغرام بعد لحظات من انتهاء المناظرة. هو دعم المغنية تايلور سويفت لهاريس؛ حيث تتمتع سويفت بقاعدة جماهيرية مخلصة بين الشابات، وهي الفئة الديموغرافية التي تحتاج هاريس إلى حشد أعداد كبيرة من أتباعها. ووصفت هاريس بأنها ((زعيمة موهوبة))، وطلبت من معجبيها إجراء أبحاثهم واتخاذ قراراتهم بأنفسهم، ولكن ((لقد أجريت بحثي، واتخذت قراري)).
أنا أتحدث
وأعاد ترمب استخدام جملة شهيرة لهاريس، اعتراضا بعد أن قاطعته. ووجهها إليها مباشرة. قائلا: ((انتظر لحظة، أنا أتحدث الآن، هل يبدو هذا مألوفًا؟))
لقد كان يضع لمسته الخاصة على سطر استخدمته هاريس بشكل مشهور ضد مايك بنس في مناظرة نائب الرئيس عام 2020 عندما وبخت بنس لمقاطعته قائلة: ((السيد نائب الرئيس، أنا

أبرز النقاط التي استغلها المتنافسان:
هاريس
- استغلت هاريس هجوم السادس من يناير على مبنى الكابيتول لتقديم نداء صريح آخر إلى الناخبين غير الحاسمين
- خسارة ترمب في انتخابات 2020 ضد بايدن وإطلاقه للشائعات
- عنصرية ترمب ضد السود.
ترمب
- استغل محاولة اغتياله في يوليو على يد مسلح لا تزال دوافعه غير معروفة
- سوء هاريس في الاقتصاد
- قضية الهجرة.

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