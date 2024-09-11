63% من مطلوبات البنوك للودائع

(MENAFN
- Al Watan)
مثلت الودائع المصرفية حوالي 63% من إجمالي مطلوبات المصارف والبنوك التجارية في المملكة، وبلغ حجم الودائع المصرفية في البنوك والمصارف السعودية 2.66 ترليون ريال، وبنمو سنوي بلغ 9.4%.
وأظهرت قراءة ((الوطن)) لبيانات حديثة للبنك المركزي السعودي، أن إجمالي المطلوبات بالمركز المالي الموحد بالبنوك التجارية السعودية سجلت نموا سنويا بلغ 10.2% مرتفعة من 3.82 ترليونات ريال في الربع الثاني 2023 لتصل إلى 4.21 ترليونات ريال في الربع الثاني 2024. ـــــــــــــــــ زيادة المطلوبات الأجنبية
وسجلت المطلوبات الأجنبية من البنوك والمصارف التجارية نموا سنويا بلغ 40.2%، في حين بلغ مجموع حساب رأس المال 554.6 مليار ريال، وبنمو سنوي 6.2% مرتفعا من 521.9 مليار ريال، مدعوما بنمو الاحتياطات بنسبة 4.6% من 249.3 مليار ريال إلى 260.7 مليار ريال، كما ارتفع رأس المال بنسبة 7.3% مرتفعا من 234.4 مليار ريال إلى 251.5 مليار ريال، ليبلغ إجمالي الأرباح التراكمية 42.3 مليار ريال مرتفعا من 38.1 مليار ريال وبنمو 11.2% ـــــــــــــــــ المطلوبات بين المصارف
وانخفضت قيمة المطلوبات بين المصارف لذات الفترة بنسبة 4.2% منخفضة من 95.6 مليار ريال إلى 91.6 مليار ريال، في حين ارتفعت اتفاقيات إعادة الشراء بنسبة 775% مرتفعة من 1.05 مليار ريال إلى 9.2 مليارات ريال، وارتفعت المطلوبات الأخرى بنسبة 5% مرتفعة من 529.9 مليار ريال إلى 556.5 مليار ريال. مطلوبات المصارف التجارية:
مجموع الودائع= 9.4%
الربع الثاني 2023= 2.439.715
الربع الثاني 2024= 2.669.519
المطلوبات الأجنبية= 40.2%
الربع الثاني 2023= 240.194
الربع الثاني 2024= 336.815
حساب رأس المال:
الاحتياطات= 4.6%
الربع الثاني 2023= 249.343
الربع الثاني 2024= 260.715
رأس المال= 7.3%
الربع الثاني 2023= 234.495
الربع الثاني 2024= 251.545
أرباح الفترة تراكمي= 11.2%
الربع الثاني 2023= 38.105
الربع الثاني 2024= 42.389
المجموع= 6.2%
الربع الثاني 2023= 521.943
الربع الثاني 2024= 554.650
مطلوبات ما بين المصارف= - 4.2%
الربع الثاني 2023= 95.658
الربع الثاني 2024= 91.654
اتفاقيات إعادة الشراء= 775%
الربع الثاني 2023= 1.054
الربع الثاني 2024= 9.222
مطلوبات أخرى= 5%
الربع الثاني 2023= 529.941
الربع الثاني 2024= 556.519
إجمالي المطلوبات= 10.2%
الربع الثاني 2023= 3.828.505
الربع الثاني 2024= 4.218.378
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