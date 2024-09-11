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63% من مطلوبات البنوك للودائع

9/11/2024 11:55:53 PM
(MENAFN- Al Watan) مثلت الودائع المصرفية حوالي 63% من إجمالي مطلوبات المصارف والبنوك التجارية في المملكة، وبلغ حجم الودائع المصرفية في البنوك والمصارف السعودية 2.66 ترليون ريال، وبنمو سنوي بلغ 9.4%.
وأظهرت قراءة ((الوطن)) لبيانات حديثة للبنك المركزي السعودي، أن إجمالي المطلوبات بالمركز المالي الموحد بالبنوك التجارية السعودية سجلت نموا سنويا بلغ 10.2% مرتفعة من 3.82 ترليونات ريال في الربع الثاني 2023 لتصل إلى 4.21 ترليونات ريال في الربع الثاني 2024.
ـــــــــــــــــ زيادة المطلوبات الأجنبية
وسجلت المطلوبات الأجنبية من البنوك والمصارف التجارية نموا سنويا بلغ 40.2%، في حين بلغ مجموع حساب رأس المال 554.6 مليار ريال، وبنمو سنوي 6.2% مرتفعا من 521.9 مليار ريال، مدعوما بنمو الاحتياطات بنسبة 4.6% من 249.3 مليار ريال إلى 260.7 مليار ريال، كما ارتفع رأس المال بنسبة 7.3% مرتفعا من 234.4 مليار ريال إلى 251.5 مليار ريال، ليبلغ إجمالي الأرباح التراكمية 42.3 مليار ريال مرتفعا من 38.1 مليار ريال وبنمو 11.2%
ـــــــــــــــــ المطلوبات بين المصارف
وانخفضت قيمة المطلوبات بين المصارف لذات الفترة بنسبة 4.2% منخفضة من 95.6 مليار ريال إلى 91.6 مليار ريال، في حين ارتفعت اتفاقيات إعادة الشراء بنسبة 775% مرتفعة من 1.05 مليار ريال إلى 9.2 مليارات ريال، وارتفعت المطلوبات الأخرى بنسبة 5% مرتفعة من 529.9 مليار ريال إلى 556.5 مليار ريال.
مطلوبات المصارف التجارية:
مجموع الودائع= 9.4%
الربع الثاني 2023= 2.439.715
الربع الثاني 2024= 2.669.519
المطلوبات الأجنبية= 40.2%
الربع الثاني 2023= 240.194
الربع الثاني 2024= 336.815
حساب رأس المال:
الاحتياطات= 4.6%
الربع الثاني 2023= 249.343
الربع الثاني 2024= 260.715
رأس المال= 7.3%
الربع الثاني 2023= 234.495
الربع الثاني 2024= 251.545
أرباح الفترة تراكمي= 11.2%
الربع الثاني 2023= 38.105
الربع الثاني 2024= 42.389
المجموع= 6.2%
الربع الثاني 2023= 521.943
الربع الثاني 2024= 554.650
مطلوبات ما بين المصارف= - 4.2%
الربع الثاني 2023= 95.658
الربع الثاني 2024= 91.654
اتفاقيات إعادة الشراء= 775%
الربع الثاني 2023= 1.054
الربع الثاني 2024= 9.222
مطلوبات أخرى= 5%
الربع الثاني 2023= 529.941
الربع الثاني 2024= 556.519
إجمالي المطلوبات= 10.2%
الربع الثاني 2023= 3.828.505
الربع الثاني 2024= 4.218.378

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