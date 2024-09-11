تحذيرات من منح غير السعوديين أدوات التصرف في مؤسسات التدريب

(MENAFN
- Al Watan)
حذرت المؤسسة العامة للتدريب الفني والمهني كافة منشآت التدريب الأهلي من منح غير السعودي أدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق بالمنشأة، داعية إلى أهمية التزام المنشآت بقواعد السوق التجاري السعودي، والامتثال والالتزام بتطبيق تلك القواعد، تحقيقًا للأهداف العامة لها.
وفي هذا السياق ألزمت المؤسسة عموم المنشآت الأهلية بضرورة التقيد بقواعد السوق العشر، ومنها فتح حساب بنكي خاص بالمنشأة وعدم استخدام الحسابات الشخصية في تعاملات المنشأة، إضافة إلى تسجيل المنشأة في برنامج ((حماية الأجور)) وتسجيل بيانات أجور كافة العمالة، وتوثيق كافة عقود العمالة إلكترونيًا وعدم تشغيل العمالة غير النظامية، وتمويل المنشأة وأنشطتها عبر الطرق النظامية وتوثيق كل تلك العمليات، وتحديد رخص مزاولة النشاط وتحديث العناوين المرتبطة بها، ووجود سجل تجاري سار ومحدث بكل البيانات، والعمل على توثيق كل التعاملات المالية للمنشأة والالتزام بالأنظمة ذات الصلة بهذا الشأن، وضرورة توفير وسائل الدفع الإلكتروني والعمل على إصدار وحفظ الفواتير إلكترونيًا، والالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات الصلة بممارسة الأنشطة الاقتصادية.
يذكر، أن الإدارة العامة للتدريب الأهلي، من خلال متابعة فرقها الإشرافية للاشتراطات والمعايير المحددة لضمان جودة الخدمات المقدمة في المنشآت التدريبية، نفذت خلال شهر يونيو الماضي 20 زيارة ميدانية، رصدت خلالها 41 مخالفة في المعاهد والمركز التدريبية والتي تم التعامل معها وفق الإجراءات النظامية. المؤسسة في أرقام 53810
متدربين في البرامج التأهيلية وبرامج الدبلوم الأهلي 8عدد المنشآت التدريبية للكليات التقنية العالمية 1285
عدد المنشآت التدريبية لمنشآت التدريب الأهلي 48
عدد المنشآت التدريبية لمعاهد الشراكات الإستراتيجية المصدر: المؤسسة العامة للتدريب الفني والمهني، وفق آخر إحصائية معلنة
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