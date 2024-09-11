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تحذيرات من منح غير السعوديين أدوات التصرف في مؤسسات التدريب

9/11/2024 11:55:53 PM
(MENAFN- Al Watan) حذرت المؤسسة العامة للتدريب الفني والمهني كافة منشآت التدريب الأهلي من منح غير السعودي أدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق بالمنشأة، داعية إلى أهمية التزام المنشآت بقواعد السوق التجاري السعودي، والامتثال والالتزام بتطبيق تلك القواعد، تحقيقًا للأهداف العامة لها.
وفي هذا السياق ألزمت المؤسسة عموم المنشآت الأهلية بضرورة التقيد بقواعد السوق العشر، ومنها فتح حساب بنكي خاص بالمنشأة وعدم استخدام الحسابات الشخصية في تعاملات المنشأة، إضافة إلى تسجيل المنشأة في برنامج ((حماية الأجور)) وتسجيل بيانات أجور كافة العمالة، وتوثيق كافة عقود العمالة إلكترونيًا وعدم تشغيل العمالة غير النظامية، وتمويل المنشأة وأنشطتها عبر الطرق النظامية وتوثيق كل تلك العمليات، وتحديد رخص مزاولة النشاط وتحديث العناوين المرتبطة بها، ووجود سجل تجاري سار ومحدث بكل البيانات، والعمل على توثيق كل التعاملات المالية للمنشأة والالتزام بالأنظمة ذات الصلة بهذا الشأن، وضرورة توفير وسائل الدفع الإلكتروني والعمل على إصدار وحفظ الفواتير إلكترونيًا، والالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات الصلة بممارسة الأنشطة الاقتصادية.
يذكر، أن الإدارة العامة للتدريب الأهلي، من خلال متابعة فرقها الإشرافية للاشتراطات والمعايير المحددة لضمان جودة الخدمات المقدمة في المنشآت التدريبية، نفذت خلال شهر يونيو الماضي 20 زيارة ميدانية، رصدت خلالها 41 مخالفة في المعاهد والمركز التدريبية والتي تم التعامل معها وفق الإجراءات النظامية. المؤسسة في أرقام 53810
متدربين في البرامج التأهيلية وبرامج الدبلوم الأهلي 8عدد المنشآت التدريبية للكليات التقنية العالمية 1285
عدد المنشآت التدريبية لمنشآت التدريب الأهلي 48
عدد المنشآت التدريبية لمعاهد الشراكات الإستراتيجية المصدر: المؤسسة العامة للتدريب الفني والمهني، وفق آخر إحصائية معلنة

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