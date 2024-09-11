شركات صناعية وعلامات تجارية للومي الحساوي

(MENAFN
- Al Watan)
مع اختتام فعاليات المعرض الزراعي الأول بالأحساء ((اللومي الحساوي 2024))، في دورته الأولى الذي نظمته غرفة الأحساء في أرض غرفة الأحساء المجاورة لمقرها، أوصت ورقة بحثية بالتوسع في تصنيع
الأغذية مثل الأغذية المعبأة ذات القيمة المضافة العالية لجذب الشركات الصناعية والمصنعين في مجال الأغذية داخل وخارج المملكة، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية من خلال تطوير عمليات التعبئة والتغليف والعلامات التجارية، وتحسين الإنتاجية الزراعية وكفاءة الممارسات الزراعية كالميكنة وطرق الري والبذور والمراكز البحثية ومراكز التدريب. سعر الكيلوجرام 15 ريالاً
أبان الباحث المتخصص في البيئة والمصادر الطبيعية المهندس صادق الأمير، في ورقته البحثية التي حملت عنوان: ((آفاق الاستثمار في زراعة اللومي الحساوي))، أن البيانات الإحصائية العالمية لمحصول الليمون، تشير إلى ارتفاع الإنتاج من 15 مليون طن في عام 2013م إلى 22 مليون طن في عام 2022م، وارتفاع الإيرادات العالمية من الليمون من 3.17 مليارات دولار أمريكي في عام 2014م إلى 4.27 مليارات دولار في عام 2022م، وتشير البيانات إلى أن نسبة الاكتفاء الذاتي في الحمضيات في المملكة في عام 2022م لا تتجاوز الـ20%، ويقدر إنتاج الشجرة الواحدة خلال الموسم 60 كيلو جراماً، ومتوسط سعر الكيلو جرام بين 10 ريالات و15 ريالاً.
4 فرص استثمارية
فيما حدد الباحث نحو 6 منافذ توزيع، وهي: الاستهلاك المنزلي، ومحلات العصائر، والمطاعم، والمصانع الغذائية، والمصانع الطبية، والتصدير، كشف عن 4 فرص استثمارية واعدة، وهي: المصانع الغذائية، والمصانع الطبية، والمصانع العطرية، ومشاتل لإنتاج وبيع أشجار الليمون، داعيًا إلى تقديم جميع البيانات الخاصة بالتسويق للمنتجين والشركات التسويقية والجمعيات الزراعية المتخصصة والمنصات الإلكترونية، ومراكز الخدمات التسويقية، وتوفير إحصائيات الصادرات والواردات وغيرها من البيانات التي تخدم الاستثمار بالقطاع الزراعي للمهتمين، وتشجيع قيام مشاريع الصناعات التحويلية والمنتجات الثانوية لاستيعاب الفائض والمحافظة على مستوى الأسعار والعرض والطلب بالأسواق، ووضع مواصفات محددة وموحدة للسلع الزراعية من حيث البيانات والعبوات ودرجة الصنف وغيره من مواصفات السلعة الثابتة حتى يسهل على المستهلك التعرف والمقارنة.
محصول الليمون عالمياً:
2013= 15 مليون طن
2022= 22 مليون طن
الإيرادات العالمية 2014= 3.17 مليارات دولار
2022= 4.27 مليارات دولار
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