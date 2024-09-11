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شركات صناعية وعلامات تجارية للومي الحساوي

9/11/2024 11:55:53 PM
(MENAFN- Al Watan) مع اختتام فعاليات المعرض الزراعي الأول بالأحساء ((اللومي الحساوي 2024))، في دورته الأولى الذي نظمته غرفة الأحساء في أرض غرفة الأحساء المجاورة لمقرها، أوصت ورقة بحثية بالتوسع في تصنيع الأغذية مثل الأغذية المعبأة ذات القيمة المضافة العالية لجذب الشركات الصناعية والمصنعين في مجال الأغذية داخل وخارج المملكة، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية من خلال تطوير عمليات التعبئة والتغليف والعلامات التجارية، وتحسين الإنتاجية الزراعية وكفاءة الممارسات الزراعية كالميكنة وطرق الري والبذور والمراكز البحثية ومراكز التدريب.
سعر الكيلوجرام 15 ريالاً
أبان الباحث المتخصص في البيئة والمصادر الطبيعية المهندس صادق الأمير، في ورقته البحثية التي حملت عنوان: ((آفاق الاستثمار في زراعة اللومي الحساوي))، أن البيانات الإحصائية العالمية لمحصول الليمون، تشير إلى ارتفاع الإنتاج من 15 مليون طن في عام 2013م إلى 22 مليون طن في عام 2022م، وارتفاع الإيرادات العالمية من الليمون من 3.17 مليارات دولار أمريكي في عام 2014م إلى 4.27 مليارات دولار في عام 2022م، وتشير البيانات إلى أن نسبة الاكتفاء الذاتي في الحمضيات في المملكة في عام 2022م لا تتجاوز الـ20%، ويقدر إنتاج الشجرة الواحدة خلال الموسم 60 كيلو جراماً، ومتوسط سعر الكيلو جرام بين 10 ريالات و15 ريالاً.
4 فرص استثمارية
فيما حدد الباحث نحو 6 منافذ توزيع، وهي: الاستهلاك المنزلي، ومحلات العصائر، والمطاعم، والمصانع الغذائية، والمصانع الطبية، والتصدير، كشف عن 4 فرص استثمارية واعدة، وهي: المصانع الغذائية، والمصانع الطبية، والمصانع العطرية، ومشاتل لإنتاج وبيع أشجار الليمون، داعيًا إلى تقديم جميع البيانات الخاصة بالتسويق للمنتجين والشركات التسويقية والجمعيات الزراعية المتخصصة والمنصات الإلكترونية، ومراكز الخدمات التسويقية، وتوفير إحصائيات الصادرات والواردات وغيرها من البيانات التي تخدم الاستثمار بالقطاع الزراعي للمهتمين، وتشجيع قيام مشاريع الصناعات التحويلية والمنتجات الثانوية لاستيعاب الفائض والمحافظة على مستوى الأسعار والعرض والطلب بالأسواق، ووضع مواصفات محددة وموحدة للسلع الزراعية من حيث البيانات والعبوات ودرجة الصنف وغيره من مواصفات السلعة الثابتة حتى يسهل على المستهلك التعرف والمقارنة.
محصول الليمون عالمياً:
2013= 15 مليون طن
2022= 22 مليون طن
الإيرادات العالمية 2014= 3.17 مليارات دولار
2022= 4.27 مليارات دولار

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