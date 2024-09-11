الشؤون الاقتصادية والتنمية: عام 2024 انطلق بتقدم ملحوظ في محاور الرؤية الـ 3

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا عبر الاتصال المرئي.

واستعرض المجلس - خلال الاجتماع - عددًا من التقارير والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، منها العرض الربعي المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط حيال التقرير الاقتصادي للربع الثاني من عام 2024، الذي تضمّن تحليلاً للاقتصاد العالمي والأسواق المالية، ومستجدات الاقتصاد الوطني وأبرز مؤشراته، ومن ذلك انتعاش الاقتصاد غير النفطي في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 4.9% على أساس سنوي، واستقرار معدلات التضخم العام عند 1.5% في شهر يوليو، منوهًا بمتانة الاقتصاد الوطني، وفاعلية الإجراءات والتدابير المتخذة في مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية، كما تناول العرض التوقعات المستقبلية للاقتصاد الوطني، وما احتوت عليه أبرز التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والجهات المحلية بهذا الشأن.

كما ناقش المجلس العرض المقدم من مكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بشأن تقرير برامج تحقيق رؤية المملكة (2030) للربع الأول من عام 2024م، الذي اشتمل على أبرز إنجازات برامج تحقيق الرؤية وأهدافها الاستراتيجية، وتقييماً لأدائها، ونظرة شاملة على أداء برامجها، بالإضافة إلى الجهود القائمة، والتطلعات المستقبلية للعام الجاري، مشيراً إلى أن عام 2024 انطلق بتقدم ملحوظ على صعيد جميع محاور الرؤية الثلاثة ( مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، وطن طموح ).

واطلع المجلس على التقارير والموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقرير السنوي لصندوق الاستثمارات العامة لعام 2023م، والتقرير السنوي للسلامة المرورية لعام 2023م، والتقرير نصف السنوي ( السابع ) للجنة الوزارية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، وتقرير نتائج أعمال اللجنة الدائمة لمراقبة الأسعار للربع الثاني من عام 2024م.

وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_240911_230440_756-->

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