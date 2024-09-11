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((إى سى إس)) للطاقة تتفاوض مع القطاع الخاص الليبى لتنفيذ مشروعات بـ15 مليون دولار

9/11/2024 11:55:37 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) شراكة مرتقبة مع مستثمر ليبى لتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية لمجموعة مستشفيات

تتفاوض شركة ((ECS إى سى إس)) للطاقة الكهروميكانيكية مع القطاع الخاص الليبى وبعض الجهات الحكومية لتنفيذ مشروعات تصل قيمتها إلى 15 مليون دولار، تشمل تطوير مبانٍ حكومية، مراكز تجارية، مستشفيات، ومحطات لمعالجة المياه.

قال أسامة جنيدى، رئيس مجلس إدارة المجموعة، إنَّ ((إى سى إس)) فى المرحلة النهائية من تأسيس شركة فى ليبيا لإدارة أعمالها برأسمال مبدئى يبلغ 500 ألف دولار، متوقعاً أن يصل حجم أعمالها بنهاية العام المقبل إلى 15 مليون دولار.

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وأضاف لـ((البورصة))، أن السوق الليبى ما زال بكراً وجاهزاً لاستقبال العديد من الشركات المصرية المتخصصة فى أعمال المقاولات، مشيراً إلى أن المجموعة تستهدف اقتناص أكبر عدد ممكن من المشروعات قبل نهاية العام الحالى.

وأشار ((جنيدى)) إلى أن المجموعة تتمتع بسمعة جيدة فى مجال الأعمال الكهروميكانيكية داخل السوق المصرى، لمشاركتها فى تنفيذ عدد كبير من المشروعات الحكومية، خاصة فى العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة. وكشف أن الشركة الجديدة الجارى تأسيسها فى ليبيا ستكون الخامسة للمجموعة، وستتخصص فى تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية وإدارة الأصول، وأعمال التبريد والتكييف.

أسسنا شركتين لإدارة الأصول وأعمال التبريد بعد تحول نشاط المقاولات للخسائر

وأضاف أن الشركة الأولى للمجموعة، المتخصصة فى المقاولات الكهروميكانيكية، من المتوقع أن يصل حجم أعمالها بنهاية العام الحالى إلى 800 مليون جنيه.

وأشار إلى أن هذه الشركة تعاقدت على تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية لمركزين تجاريين فى التجمع الخامس، ويتم تنفيذهما بنظام القيمة المضافة على التكلفة لضمان عدم تكبد الشركة خسائر فى حال حدوث تغيرات فى أسعار العملة.

أما الشركة الثانية، المتخصصة فى أعمال التكييف المركزى، فقد تأسست عام 2023 وتتمتع بفرصة كبيرة للنمو. ووصل حجم أعمالها فى العام الأول من التأسيس إلى 100 مليون جنيه.

وأكد ((جنيدى))، أن المؤشرات الإيجابية لحجم الأعمال الحالية تؤهل المجموعة لتحقيق مبيعات بقيمة تصل إلى 400 مليون جنيه بنهاية عام 2026.

كما أشار إلى أن سمعة المجموعة فى مجال التكييف المركزى، الذى بدأته منذ 2013، بالإضافة إلى الوكالة الحصرية لـ ((إل جي))، يمنحها مكانة قوية فى السوق المصرى.

وأوضح أن الشركة الثالثة، المتخصصة فى إدارة الأصول، تأسست فى يونيو 2023، وتتولى إدارة الأصول من حيث البيئة والطاقة وتكلفة وجودة التشغيل، إلى جانب خدمات اللاندسكيب والأمن.

وحققت حجم أعمال بلغ 200 مليون جنيه منذ بداية العام وحتى الآن.

وأشار إلى أن الشركة تدير حالياً محفظة من الأصول، تشمل المبانى، الجامعات، والبنوك، مثل جامعة زويل، الجامعة اليابانية، جامعة نيو جيزة، مبنى بنك الاستثمار، وشركتى سيمنس وإينى.

تنويع المحفظة الاستثمارية للمجموعة حافظ عليها من مخاطر فروق العملة

وقال ((جنيدى))، إنَّ الشركة الرابعة، المتخصصة فى الطاقة والمياه، تعتبر من أهم شركات المجموعة التى لديها فرص كبيرة للنمو فى المستقبل، ومن المتوقع أن تقود أعمال المجموعة خارج مصر خلال السنوات العشر المقبلة.

وتوقع أن يصل حجم أعمال المجموعة من خلال شركاتها الأربع إلى 1.5 مليار جنيه بنهاية العام الجارى.

وأضاف أن المجموعة تسعى لدخول أسواق جديدة خلال الفترة المقبلة لزيادة حجم أعمالها من العملة الصعبة، خصوصاً فى الأسواق الأفريقية والآسيوية.

وأشار خلال مائدة مستديرة حضرها عدد محدود من الصحفيين، إلى أنه على الرغم من التحديات التى واجهها قطاع المقاولات الكهروميكانيكية بسبب تعويم العملة الأخير، فإنَّ المجموعة التزمت بتسليم المشروعات المكلفة بها خلال العام الحالى.

وأوضح أن أبرز هذه المشروعات تشمل مستشفى المحور، مستشفى نيو جيزة، وجارٍ حالياً تسليم مستشفى السلاب، كما تم الانتهاء من 90% من الأعمال الكهروميكانيكية لمستشفى بهية فى الشيخ زايد، والذى من المتوقع تسليمه بحلول نوفمبر المقبل.

وأضاف ((جنيدى))، أن قطاع المقاولات الكهروميكانيكية يواجه العديد من التحديات، خاصة أن 85% من تكاليفه مرتبطة بالعملة الصعبة، ما أدى إلى ارتفاع التكلفة بشكل كبير، فى حين أن التعويضات التى تم صرفها لا تتناسب مع هذه الزيادة.

أوضح أن قطاع المقاولات الكهروميكانيكية غير ممثل فى اتحاد مقاولى التشييد والبناء، لذا على مجلس الإدارة تخصيص غرفة أو شعبة لهذا القطاع الضخم الذى يتجاوز عدد شركاته الآلاف.

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