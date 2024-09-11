الأسهم القيادية تدفع مؤشرات البورصة للصعود

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت مؤشرات المصرية فى ختام تداولات جلسة الأربعاء، مدفوعة بارتفاع الأسهم القيادية مثل“فورى” و”حديد عز”.

ووصل سعر سهم شركة فورى للمدفوعات الإلكترونية بإغلاق جلسة أمس إلى 7.60 جنيه، مسجلاً ارتفاع بلغ 5.41%، وسجل سهم شركة حديد عز سعر 101.5 جنيه مرتفعاً بنسبة 3.61%.

موضوعات“المطورون العرب” تنفي وجود أحداث جوهرية أدت لتراجع السهم “الإسكندرية للأدوية” تربح 216.7 مليون جنيه خلال العام الماضي “الفنار للمقاولات” تتعاقد على تنفيذ أعمال في الساحل الشمالي بـ13.5 مليون جنيه

وصعد مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 بنسبة 1.3% إلى مستوى 30485 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنحو 0.93% ليصل إلى 2940 نقطة، فيما صعد مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 7103 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.8% ليصل إلى مستوى 10158 نقطة، ومثله مؤشر EGX30 capped بنحو 1.5% ليصل لمستوى 37366 نقطة.

قال سامح غريب رئيس قسم كبار العملاء فى شركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إنه مع اقتراب المؤشر الرئيسى من تخطى منطقة المقاومة عند 31.3 ألف نقطة خلال الجلسة ظهرت قوى بيعية لجنى الأرباح بعد أن حققت الأسهم مستويات جيدة، لكن حركة الأسهم القيادية قادت نمو المؤشر ومنها سهم البنك التجارى الدولى وسهم فورى.

وتابع أن الأسهم القيادية قادت المؤشر للإغلاق فوق منطقة الدعم وشمل هذا التاثير أسهم المؤشر الثلاثينى والسبعينى الذى أغلق فوق مستوى 7 آلاف نقطة.

وتوقع استمرار التباين فى الجلسات القادمة ولكن فوق مستوى دعم 29800 نقطة والذى يمثل نقطة حماية للأرباح وإيقاف الخسائر، مشيراً إلى أن تماسك المؤشر أعلاه يشير إلى حركة إيجابية تستهدف مستويات 31000 -31400 نقطة ومؤشر EGX70 يستهدف مستوى 7250 نقطة ثم 7350 نقطة.

وأشار إلى أن أسهم القطاع العقارى ستشهد أداء جيدًا خلال الفترة القادمة بالإضافة لسهم شركة أبوقير للاسمدة فى قطاع البتروكيماويات.

وشهد السوق قيم تداولات 3.57 مليار جنيه، من خلال تداول 803 ملايين سهم، بتنفيذ 101 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 210 شركات مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 95 سهمًا، وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا سهم العامة لاستصلاح الأراضى بنسبة 19.99%، وسهم ريكاب للاستثمارات المالية بنسبة 19.92%.

وتراجعت أسعار 71 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا سهم الاسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بنحو 19.98%، وسهم المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية بنحو 19.54%، فيما لم تتغير أسعار 44 سهماً، وسجل رأس المال السوقى مستوى 2.075 تريليون جنيه.

وقال أحمد ناشى محلل الأسواق المالية فى شركة سى إف إى، إن سبب تراجع مؤشرات البورصة فى بداية تعاملات الأربعاء هو تخوف بعض المستثمرين من تعمق الضغوط البيعية.

وأشار إلى أن أغلب المستثمرين انتظروا مناطق الدعم المحققة لكن أحجام التداولات منعت ذلك، موضحًا أن عدم تسجيل ما بين 4 و5 مليارات جنيه سيولة فى جلسة الخميس سيدفع المؤشر للتحرك بشكل عرضى لكنها ليست سلبية طالما المؤشر أعلى مستوى 30 الف نقطة.

ونصح المستثمرين بالتركيز على مستوى الدعوم الرئيسية والأسهم المستمرة فى الاتجاه العام الصاعد على المدى القصير بالإضافة للأسهم ذات الأداء القوى من المؤشر مثل“مدينة مصر” و”حديد عز” وأسهم قطاع الأدوية.

واتجه صافى تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 33.2 مليون جنيه و40.7 مليون جنيه مستحوذين على نسب 7.6% و8.8%، فيما توجه المصريون نحو البيع بصافى تعاملات نحو 74 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 83.7%.

وسجل الأفراد 69.9% من التعاملات، حيث سجل المصريون صافى بيع بقيمة 223.5 مليون جنيه، فى حين سجل العرب والأجانب صافى شراء بقيمة 82.2 مليون جنيه و1.5 مليون جنيه.

فيما سجلت المؤسسات 30.1% من التعاملات، حيث سجلت المؤسسات المحلية والأجنبية صافى شراء بقيمة 149.5 مليون جنيه و39.3 مليون جنيه.