الأسهم القيادية تدفع مؤشرات البورصة للصعود

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت مؤشرات البورصة
المصرية فى ختام تداولات جلسة الأربعاء، مدفوعة بارتفاع الأسهم القيادية مثل“فورى” و”حديد عز”.
ووصل سعر سهم شركة فورى للمدفوعات الإلكترونية بإغلاق جلسة أمس إلى 7.60 جنيه، مسجلاً ارتفاع بلغ 5.41%، وسجل سهم شركة حديد عز سعر 101.5 جنيه مرتفعاً بنسبة 3.61%.
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وصعد مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 بنسبة 1.3% إلى مستوى 30485 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنحو 0.93% ليصل إلى 2940 نقطة، فيما صعد مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 7103 نقطة.
كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.8% ليصل إلى مستوى 10158 نقطة، ومثله مؤشر EGX30 capped بنحو 1.5% ليصل لمستوى 37366 نقطة.
قال سامح غريب رئيس قسم كبار العملاء فى شركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إنه مع اقتراب المؤشر الرئيسى من تخطى منطقة المقاومة عند 31.3 ألف نقطة خلال الجلسة ظهرت قوى بيعية لجنى الأرباح بعد أن حققت الأسهم مستويات جيدة، لكن حركة الأسهم القيادية قادت نمو المؤشر ومنها سهم البنك التجارى الدولى وسهم فورى.
وتابع أن الأسهم القيادية قادت المؤشر للإغلاق فوق منطقة الدعم وشمل هذا التاثير أسهم المؤشر الثلاثينى والسبعينى الذى أغلق فوق مستوى 7 آلاف نقطة.
وتوقع استمرار التباين فى الجلسات القادمة ولكن فوق مستوى دعم 29800 نقطة والذى يمثل نقطة حماية للأرباح وإيقاف الخسائر، مشيراً إلى أن تماسك المؤشر أعلاه يشير إلى حركة إيجابية تستهدف مستويات 31000 -31400 نقطة ومؤشر EGX70 يستهدف مستوى 7250 نقطة ثم 7350 نقطة.
وأشار إلى أن أسهم القطاع العقارى ستشهد أداء جيدًا خلال الفترة القادمة بالإضافة لسهم شركة أبوقير للاسمدة فى قطاع البتروكيماويات.
وشهد السوق قيم تداولات 3.57 مليار جنيه، من خلال تداول 803 ملايين سهم، بتنفيذ 101 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 210 شركات مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 95 سهمًا، وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا سهم العامة لاستصلاح الأراضى بنسبة 19.99%، وسهم ريكاب للاستثمارات المالية بنسبة 19.92%.
وتراجعت أسعار 71 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا سهم الاسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بنحو 19.98%، وسهم المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية بنحو 19.54%، فيما لم تتغير أسعار 44 سهماً، وسجل رأس المال السوقى مستوى 2.075 تريليون جنيه.
وقال أحمد ناشى محلل الأسواق المالية فى شركة سى إف إى، إن سبب تراجع مؤشرات البورصة فى بداية تعاملات الأربعاء هو تخوف بعض المستثمرين من تعمق الضغوط البيعية.
وأشار إلى أن أغلب المستثمرين انتظروا مناطق الدعم المحققة لكن أحجام التداولات منعت ذلك، موضحًا أن عدم تسجيل ما بين 4 و5 مليارات جنيه سيولة فى جلسة الخميس سيدفع المؤشر للتحرك بشكل عرضى لكنها ليست سلبية طالما المؤشر أعلى مستوى 30 الف نقطة.
ونصح المستثمرين بالتركيز على مستوى الدعوم الرئيسية والأسهم المستمرة فى الاتجاه العام الصاعد على المدى القصير بالإضافة للأسهم ذات الأداء القوى من المؤشر مثل“مدينة مصر” و”حديد عز” وأسهم قطاع الأدوية.
واتجه صافى تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 33.2 مليون جنيه و40.7 مليون جنيه مستحوذين على نسب 7.6% و8.8%، فيما توجه المصريون نحو البيع بصافى تعاملات نحو 74 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 83.7%.
وسجل الأفراد 69.9% من التعاملات، حيث سجل المصريون صافى بيع بقيمة 223.5 مليون جنيه، فى حين سجل العرب والأجانب صافى شراء بقيمة 82.2 مليون جنيه و1.5 مليون جنيه.
فيما سجلت المؤسسات 30.1% من التعاملات، حيث سجلت المؤسسات المحلية والأجنبية صافى شراء بقيمة 149.5 مليون جنيه و39.3 مليون جنيه. كتب: عمرو طارق
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