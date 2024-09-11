ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بأقل من التوقعات

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بأقل من التوقعات، خلال الأسبوع المنتهي في السادس من سبتمبر.
وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء، أن مخزونات النفط التجارية ارتفعت بمقدار 800 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي، في حين كانت التوقعات تشير إلى زيادة قدرها 900 ألف برميل.
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فيما ارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 2.3 مليون برميل، وزاد مخزون المقطرات – يشمل الديزل وزيت التدفئة- بنفس الكمية تقريبًا.
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