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ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بأقل من التوقعات

9/11/2024 11:55:35 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بأقل من التوقعات، خلال الأسبوع المنتهي في السادس من سبتمبر.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء، أن مخزونات النفط التجارية ارتفعت بمقدار 800 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي، في حين كانت التوقعات تشير إلى زيادة قدرها 900 ألف برميل.

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فيما ارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 2.3 مليون برميل، وزاد مخزون المقطرات – يشمل الديزل وزيت التدفئة- بنفس الكمية تقريبًا.

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