الانتهاء من 75% من تطوير ميناء وادى حلفا النهرى وطرحه للتشغيل 2025

MENAFN - Al-Borsa News) قالت مصادر بوزارة النقل ، إنه تم الانتهاء من حوالى 75% من مشروع تطوير رصيف الميناء النهرى بوادى حلفا السودانى، والذى تقدر استثماراته بـ190 مليون جنيه يمولها الجانب المصرى.

أوضحت المصادر، أنه جارٍ الإعداد لطرح الميناء للإدارة والتشغيل أمام شركات القطاع الخاص خلال العام المقبل، وبإشراف من هيئة وادى النيل.

موضوعاتالسكك الحديدية تتلقى عروضًا من 12 بنكًا لإقراضها 17 مليار جنيه 25.3 مليار دولار قيمة السوق العالمية لـ”الطائرات بدون طيار” خلال 2024 تشغيل خط ((الرورو)) الملاحى البحرى بين مصر وإيطاليا نوفمبر المقبل

وتنفذ شركة الرواد الهندسية الحديثة المصرية أعمال تطوير الرصيف بطول 500 متر، وذلك لاستيعاب وخدمة حركة ناقلات البضائع والبواخر النيلية ما بين ميناء السد العالى ووادى حلفا إلى جانب حركة مجموعة من المستثمرين فى مجال النقل ما بين البلدين.

ويهدف المشروع لتعزيز حركة التبادل التجارى بين الدولتين، ما يسهم فى تعزيز الاستثمارات المصرية السودانية من خلال التجارة الحرة.

وأوضحت المصادر، أن هناك نحو 90% من العمالة بالموقع من الجانب السودانى، وذلك فى إطار تبادل ونقل الخبرات بين الجانبين المصرى والسودانى.

يذكر أن هيئة وادى النيل للملاحة النهرية هى هيئة مصرية سودانية مشتركة تعمل فى مجال نقل البضائع والركاب واللحوم الحية بين ميناءى السد العالى بأسوان وميناء الشهيد الزبيرى بوادى حلفا.

وتأسست الهيئة بالقرار الجمهورى رقم 970 لسنة 1975 ولها حق الإمتياز والناقل الوحيد الدولى ببحيرة ناصر، وتمتلك أسطولاً لنقل الركاب والبضائع واللحوم الحية عبر النقل النهرى بين الدولتين.