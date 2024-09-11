الانتهاء من 75% من تطوير ميناء وادى حلفا النهرى وطرحه للتشغيل 2025

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- Al-Borsa News) قالت مصادر بوزارة النقل ، إنه تم الانتهاء من حوالى 75% من مشروع تطوير رصيف الميناء النهرى بوادى حلفا السودانى، والذى تقدر استثماراته بـ190 مليون جنيه يمولها الجانب المصرى.
أوضحت المصادر، أنه جارٍ الإعداد لطرح الميناء للإدارة والتشغيل أمام شركات القطاع الخاص خلال العام المقبل، وبإشراف من هيئة وادى النيل.
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وتنفذ شركة الرواد الهندسية الحديثة المصرية أعمال تطوير الرصيف بطول 500 متر، وذلك لاستيعاب وخدمة حركة ناقلات البضائع والبواخر النيلية ما بين ميناء السد العالى ووادى حلفا إلى جانب حركة مجموعة من المستثمرين فى مجال النقل ما بين البلدين.
ويهدف المشروع لتعزيز حركة التبادل التجارى بين الدولتين، ما يسهم فى تعزيز الاستثمارات المصرية السودانية من خلال التجارة الحرة.
وأوضحت المصادر، أن هناك نحو 90% من العمالة بالموقع من الجانب السودانى، وذلك فى إطار تبادل ونقل الخبرات بين الجانبين المصرى والسودانى.
يذكر أن هيئة وادى النيل للملاحة النهرية هى هيئة مصرية سودانية مشتركة تعمل فى مجال نقل البضائع والركاب واللحوم الحية بين ميناءى السد العالى بأسوان وميناء الشهيد الزبيرى بوادى حلفا.
وتأسست الهيئة بالقرار الجمهورى رقم 970 لسنة 1975 ولها حق الإمتياز والناقل الوحيد الدولى ببحيرة ناصر، وتمتلك أسطولاً لنقل الركاب والبضائع واللحوم الحية عبر النقل النهرى بين الدولتين.
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