هل مازالت أوروبا وجهة استثمارية جاذبة؟

MENAFN - Al-Borsa News) تمامًا كما خرجت أوروبا من عامين من الركود، عادت البيانات الضعيفة، وزيادة المخاطر السياسية، والمشكلات الهيكلية لتضع مستقبل المنطقة مرة أخرى محل تساؤل.. فما مدى أهمية هذه التحديات، وهل لا تزال أوروبا قابلة للاستثمار؟

يعتقد يارى ستين من“جولدمان ساكس”، أن التوقعات الدورية تبدو أكثر ضعفًا، وقد تزداد سوءًا إذا أُعيد انتخاب دونالد وفرض التعريفات التى اقترحها.

فيما أبدى جان بيزانى فيرى من“مركز الأبحاث بروجيل”، قلقه بدرجة أقل بشأن التعريفات المحتملة من جانب ترامب فى الأجل القصير، لكنه يشعر بالقلق من ضعف الزخم فى النشاط الاقتصادى والمخاطر الناجمة عن توجه الولايات المتحدة نحو العزلة.

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ويرى ستين أنه على الرغم من أن تسارع النمو فى النصف الأول من 2024 يشير إلى أن أوروبا قد خرجت من عامين من الركود، فإن التوقعات قد تراجعت بسبب البيانات الأضعف مؤخرًا وزيادة مخاطر النمو الناتجة عن التجارة فى ظل التباطؤ فى الصين وسياسات ترامب المقترحة إذا فاز بالرئاسة الأمريكية.

ويتوقع ستين الآن نمو الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 0.7% و1.3% فى منطقة اليورو هذا العام والعام المقبل على التوالى، مع وجود مخاطر هبوطية كبيرة حتى لهذا الأساس الضعيف نسبيًا.

ويقدر أن التعريفة الجمركية التى اقترحها ترامب بنسبة 10% على جميع الواردات الأمريكية قد تخفض النمو فى منطقة اليورو بنسبة 1%.

وقال إنه حتى إذا لم يتم تنفيذ مثل هذه التعريفات، فإنه يرى أن الارتفاع الحاد فى عدم اليقين بشأن سياسات التجارة – والذى بدأ بالفعل فى الظهور – سيكون ضارًا بالنمو.

بالإضافة إلى المخاطر التى تفرضها سياسات ترامب، تواجه أوروبا أيضًا تحديات سياسية داخلية بعد نتائج الانتخابات الأوروبية والفرنسية.

وعلى الرغم من أن هذه الانتخابات أبقت على تواجد القوى الوسطية فى القيادة، فإن اليمين المتطرف حصل على عدد كبير من المقاعد فى البرلمان الأوروبى، كما أن البرلمان المعلق الناتج عن الانتخابات الفرنسية ينبئ بمأزق سياسى قد يعيق التقدم.

وسياسيًا، يرى الرئيس السابق للمفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو، أنه رغم تصاعد النزعة الوطنية، فإن التحديات الخارجية مثل تصاعد النفوذ الروسى والصينى، بالإضافة إلى التقلبات فى السياسات الأمريكية، تدفع باتجاه المزيد من التكامل الأوروبى على المدى المتوسط.

بالرغم من وجهة نظر“باروسو” المتفائلة حول التكامل الأوروبى، فإن“فيرى” و”ستين” يعتقدان أن المشهد السياسى الحالى فى أوروبا قد يعوق قدرتها على التعامل مع التحديات الهيكلية التى تواجهها.

ويشير“فيرى” إلى أن نتائج الانتخابات الأوروبية والفرنسية، على الرغم من أنها أقل تطرفًا مما كان يخشى البعض، فإن المشاعر التى دفعت اليمين المتطرف إلى الصعود لا تزال قائمة.

وبحسب“فيرى”، فإن ذلك إلى جانب محدودية المرونة المالية، يجعل من الصعب على أوروبا معالجة ثلاثة تحديات هيكلية رئيسية، وهى ضعف الإنتاجية، مخاطر الأمن الاقتصادى، ومشاكل التنافسية المتعلقة بالمناخ.

وقال إن هذه التحديات، إذا لم تُعالج، قد تهدد المشروع الأوروبى نفسه.

ويرى فريق الاقتصاديين الأوروبيين فى“جولدمان ساكس”، أن هناك أيضًا عوائق سياسية تعرقل التعامل مع مشكلة هيكلية أخرى، وهى الوضع المالى لأوروبا.

ويعتقدون أن المأزق السياسى فى فرنسا قد يعقد جهود التوحيد المالى التى تحتاجها البلاد وكذلك إيطاليا، وقد يؤدى إلى تباطؤ التقدم فى مجالات مثل الاتحاد المالى والاقتصادى الأوسع، بما فى ذلك اتحاد أسواق رأس المال.

وعبر“ستين” عن قلقه إزاء تدهور التركيبة السكانية فى أوروبا والمخاطر التجارية التى يمكن أن تؤثر على الإنتاجية، ما يدفعه إلى توقع نمو اقتصادى محتمل بنسبة 1% فقط فى منطقة اليورو، وهو ما يعتبر أقل بكثير من مستويات النمو فى الولايات المتحدة.

أما فيما يتعلق بالتأثير على الأصول الأوروبية، فإن الاستراتيجيين فى“جولدمان ساكس” يتوقعون أن تستمر عوائد السندات قصيرة الأجل فى أوروبا فى الانخفاض بسبب البيانات الاقتصادية الضعيفة ومخاطر التجارة الأمريكية، مع توقعات بزيادة الفارق بين السندات السيادية الفرنسية والسندات الأخرى.

وبالنسبة للعملات، يرى“مايكل كاهيل”، كبير استراتيجيى العملات الأجنبية فى“جولدمان ساكس”، أن أداء اليورو سيظل ضعيفًا ما لم يتحسن الوضع الاقتصادى الأوروبى بشكل كبير.

وتوقع أن تواصل السندات الأوروبية ذات الدرجة الاستثمارية العالية والتى توفر عوائد صمودها، أما فى قطاع الأسهم، فإن“هيلين جويل”، مديرة الاستثمار فى“بلاك روك”، متفائلة بشأن الأداء المستقبلى للأسهم الأوروبية وتتوقع تفوقها على الأسهم الأمريكية لعدة أسباب، منها تحسن الأرباح، والفجوة الكبيرة فى التقييم بين أوروبا والولايات المتحدة.

فى المقابل، ترى“شارون بيل”، كبيرة استراتيجيى الأسهم الأوروبية فى“جولدمان ساكس”، أن البيئة الاستثمارية فى الأسهم الأوروبية ستكون أكثر تعقيدًا فى الفترة المقبلة.

وترى“جويل” أن هناك فرصًا جذابة فى قطاعات مثل البناء، وأشباه الموصلات، والمرافق، مع وجود نقاط قيمة مختارة فى البنوك والشركات الصغيرة والمتوسطة.

أما“بيل” فتوصى بالتركيز على أسهم الشركات الكبرى، وأسهم القيمة النشطة فى“الطفرة الشرائية”.