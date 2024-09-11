الاقتصادات النامية تواجه طفرة الصادرات الصينية بفرض تعريفات جمركية

MENAFN - Al-Borsa News) تشهد الصين موجة من التعريفات الجمركية فى الاقتصادات النامية تهدف إلى مواجهة طفرة صادراتها، ما يعقد جهود بكين لتوسيع أسواقها خارج نطاق الغرب الذى يزداد عداءً.

غضبت بكين من خطط الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى لفرض رسوم جمركية أعلى على مجموعة من المنتجات.

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وفى الشهر الماضى، تفاعل دبلوماسيوها بحدة عندما أعلنت كندا عن نيتها فرض تعريفات على واردات السيارات الكهربائية والصلب.

بدأت العديد من الدول النامية فى اتباع نفس النهج بهدوء، حيث تستخدم التعريفات الجمركية لإجبار الصين على الاستثمار داخل حدودها ومنح قواعدها الصناعية مكانًا فى السباق العالمى على السيارات الكهربائية، بحسب صحيفة“فاينانشيال تايمز” البريطانية.

كما فرضت البرازيل وتركيا تعريفات على واردات السيارات الكهربائية هذا العام لضمان أن شركة“بى واى دى”، أكبر مُصنع للسيارات الكهربائية فى الصين، تمضى قدمًا فى بناء مصانع محلية مع توسع الشركة عالميًا.

ارتفعت الاستثمارات الصينية المباشرة فى مشاريع جديدة بالخارج إلى أكثر من 160 مليار دولار العام الماضى، وهو رقم قياسى وفقًا لخدمة“إف دى آى ماركتس” التابعة للصحيفة البريطانية.

قال كولين ماككيراتشر، رئيس قطاع النقل النظيف فى“بلومبرج إن إى إف”، إن“الجميع يحاول الحصول على جزء من الكعكة، فهناك منافسة للاستفادة من هذا السوق العالمى المتنامى لمبيعات السيارات الكهربائية، وأحد الطرق لتحقيق ذلك هو أن تقول: يجب أن تقيم مصنعًا محليًا أو تتعرض لرسوم جمركية”.

تعكس التحركات الأخيرة للأسواق الناشئة تأثير الركود فى الاقتصاد الصينى الذى دفعها نحو زيادة الصادرات.

فقد رفعت البرازيل التعريفات الجمركية على الصلب، كما فعلت تشيلى، بينما فرضت جنوب أفريقيا تعريفات قدرها 10% على الألواح الشمسية فى يوليو الماضى.

ومددت إندونيسيا هذا الشهر الرسوم على المنسوجات الرخيصة، وزادت تايلاند ضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة منخفضة القيمة، حيث تصارع كل هذه الصناعات وسط المنافسة الصينية.

وقال كايل تشان، الباحث فى السياسات الصناعية الصينية فى جامعة برينستون:“من وجهة نظر صُناع السياسات الصينيين، السيناريو الأسوأ هو أن تفرض مجموعة كبيرة من الدول تعريفات جمركية، وبالتالى قد تستثمر الصين فى مصانع أجنبية كوسيلة لتعزيز العلاقات بدلاً من الاعتماد على برنامج الحزام والطريق المتراجع”.

تزايدت صادرات السيارات الصينية هذا العام بفضل السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلى التى أصبحت أقل شعبية فى السوق المحلية.

كذلك، تسعى الدول النامية إلى تعزيز قواعدها الصناعية والاستفادة من ريادة الصين فى تصنيع السيارات الكهربائية الرخيصة.

فى البرازيل، وافقت شركة“بى واى دى” على إنشاء مصنع للسيارات الكهربائية بعد أشهر من فرض تعريفات قائمة على الحصص، ويُتوقع ارتفاعها من 18% هذا العام إلى 35% بحلول 2026.

ورغم أن هذه الرسوم لم تستهدف بلدانًا معينة، إلا أنها جاءت فى وقت شهدت فيه الواردات الصينية زيادة كبيرة وأصبحت تشكل غالبية مبيعات السيارات الكهربائية فى البرازيل.

أما فى تركيا، فقد أعلنت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان هذا العام عن فرض تعريفات إضافية بنسبة 40% على السيارات الكهربائية، لكنها تراجعت عن هذا القرار بعد أن أكدت“بى واى دى” فى يوليو أنها ستبنى مصنعًا بقدرة إنتاجية تصل إلى 150 ألف سيارة فى المنطقة الصناعية الغربية بتركيا.

فى الوقت الذى كانت“بى واى دى” تتفق فيه على بناء مصنع فى تركيا، كانت تفتتح منشأة مماثلة بقدرة إنتاج 150 ألف سيارة فى تايلاند، وهى مركز عالمى آخر لصناعة السيارات استفاد من فرض التعريفات لتعزيز الاستثمارات.

بينما انتقدت الصين بشدة“الحمائية” التى تتبناها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، كانت أكثر دبلوماسية مع شركائها التجاريين فى العالم النامى.

مع ذلك، تواجه العديد من الدول النامية مشكلة أعمق تتجاوز سوق السيارات الكهربائية، وهى أن بكين تواصل تشجيع طفرة فى الصادرات تزيد من الضغوط على المنافسين الأجانب.

ارتفع ميزان التجارة فى الصين منذ عام 2019، ويرجع ذلك جزئيًا إلى سياسات دعم التصنيع المحلى.

فقد أظهرت أرقام الجمارك المنشورة، يوم الثلاثاء، أن الصادرات ارتفعت بنحو 9% على أساس سنوى فى أغسطس، وهذا شمل نموًا مزدوج الرقم فى الصادرات إلى البرازيل ودول الآسيان من حيث الرنمينبى.

قدرت كميل بولينوا، مديرة مساعدة فى مجموعة“روديوم” للأبحاث، أن الصين كان بإمكانها خلق طلب بقيمة 360 مليار دولار على واردات من الأسواق الناشئة، أى أكثر من عُشر إجمالى صادرات هذه الأسواق، لو ارتفعت وارداتها الصناعية بنفس القدر الذى ارتفعت به صادراتها بين 2019 و2022.

وقالت بولينوا، إن الحفاظ على الصناعات ذات القيمة المنخفضة أمر حيوى بالنسبة لصُناع القرار فى الصين لأنها توظف عددًا كبيرًا من الأشخاص.

وأضافت أن الحكومات المحلية، على وجه الخصوص، لديها حافز للإبقاء على الشركات قائمة حتى وإن كانت غير تنافسية أو تعانى من فائض فى الإنتاج، لأن هذه الشركات توفر فرص عمل وتسهم فى النمو الاقتصادى.

من جانبه، أكد تشانغ يانشنغ، الباحث الرئيسى فى مركز الصين للتبادل الاقتصادى الدولى، أن“العلاقات التنافسية بين الصين والدول المتقدمة، وكذلك الدول النامية والأسواق الناشئة، ستزداد حدة”.

وبالرغم من أن بناء المصانع فى الدول النامية قد يساعد الشركات الصينية فى تجنب التعريفات الجمركية فى تلك الدول، إلا أنه من غير المرجح أن يساعد بكين على الوصول المستمر إلى الأسواق الغربية، مثل الولايات المتحدة.

واشنطن تستعد بالفعل لفرض تعريفات أعلى على الألواح الشمسية المستوردة من دول جنوب شرق آسيا، حيث أنشأت الشركات المصنعة الصينية مصانع هناك.

كما استفادت المكسيك من جهود بكين لنقل الإنتاج خارج الصين، ويُتوقع أن تعلن شركة“بى واى دى” قريبًا عن موقع منشأة مخططة فى المكسيك، لكن هذه الخطوة الآن تحت مراقبة السياسة الأمريكية، حيث أعلن دونالد ترامب، الذى يخوض مرة أخرى انتخابات الرئاسة الأمريكية، أنه سيفرض تعريفات تصل إلى 200% على السيارات الصينية المصنعة فى المكسيك إذا تم تصديرها إلى الولايات المتحدة.