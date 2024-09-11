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مورجان ستانلي: سوق الأسهم الأمريكية بحاجة لمحفز جديد مع تلاشي طفرة الذكاء ا

9/11/2024 11:55:31 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) يرى محللو بنك“مورجان ستانلي” أن طفرة الذكاء الاصطناعي التي دفعت مؤشر“إس آند بي 500” إلى مستويات قياسية في وقت سابق من هذا العام تتلاشى، لذا فإن سوق الأسهم الأمريكية بحاجة إلى محفز جديد ليستأنف مكاسبه.

وقال“مايك ويلسون” كبير استراتيجيي الأسهم الأمريكية لدى المقرض خلال مقابلة مع“بلومبرج” الأربعاء:” لقد زال القليل من بريق حلم الذكاء الاصطناعي، لقد أفرطنا في موضوع الذكاء الاصطناعي بأكمله”.

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وحذر“ويلسون” من أن خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر يقلل من فرص الهبوط الناعم، ورجح أن تكون سياسات النمو للرئيس السابق“دونالد ترامب” -حال فوزه بولاية ثانية- جيدة للأسهم وسيئة للسندات.

وأوضح أنه في حين أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يرفع الإنتاجية، إلا أن المستثمرين تسرعوا بالرهان على ارتفاع أسعار الأسهم بناءً على توقعاتهم بتأثير طفرة الذكاء الاصطناعي، وأضاف أن هذا يظهر حاليًا في أسهم الرقائق المتعثرة، وتقلبات سهم“إنفيديا”، وخسارة مؤشر أشباه الموصلات في بورصة فيلادلفيا 8.5% هذا الشهر.

المصدر:

MENAFN11092024000202011048ID1108664719

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