مورجان ستانلي: سوق الأسهم الأمريكية بحاجة لمحفز جديد مع تلاشي طفرة الذكاء ا

(MENAFN
- Al-Borsa News) يرى محللو بنك“مورجان ستانلي” أن طفرة الذكاء الاصطناعي التي دفعت مؤشر“إس آند بي 500” إلى مستويات قياسية في وقت سابق من هذا العام تتلاشى، لذا فإن سوق الأسهم الأمريكية بحاجة إلى محفز جديد ليستأنف مكاسبه.
وقال“مايك ويلسون” كبير استراتيجيي الأسهم الأمريكية لدى المقرض خلال مقابلة مع“بلومبرج” الأربعاء:” لقد زال القليل من بريق حلم الذكاء الاصطناعي، لقد أفرطنا في موضوع الذكاء الاصطناعي بأكمله”.
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وحذر“ويلسون” من أن خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر يقلل من فرص الهبوط الناعم، ورجح أن تكون سياسات النمو للرئيس السابق“دونالد ترامب” -حال فوزه بولاية ثانية- جيدة للأسهم وسيئة للسندات.
وأوضح أنه في حين أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يرفع الإنتاجية، إلا أن المستثمرين تسرعوا بالرهان على ارتفاع أسعار الأسهم بناءً على توقعاتهم بتأثير طفرة الذكاء الاصطناعي، وأضاف أن هذا يظهر حاليًا في أسهم الرقائق المتعثرة، وتقلبات سهم“إنفيديا”، وخسارة مؤشر أشباه الموصلات في بورصة فيلادلفيا 8.5% هذا الشهر.
المصدر:
MENAFN11092024000202011048ID1108664719
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