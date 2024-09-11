صندوق النقد: شركات التكنولوجيا الأوروبية تنمو وتبتكر أقل من نظيراتها الأمريكية

MENAFN - Al-Borsa News) قال خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي، إن الإنتاجية والابتكار تباعدتا بشكل ملحوظ على جانبي الأطلسي، مما أدى لتضاعف تقييمات السوق للشركات المدرجة في الولايات المتحدة بأكثر من ثلاثة أمثالها منذ عام 2005، في حين نمت القيمة السوقية للشركات المدرجة في أوروبا بنسبة 60% فقط.

وأوضح التقرير المنشور على الموقع الرسمي للصندوق الأربعاء، أن متوسط ​​دخل الفرد في الاتحاد الأوروبي يقل بنحو الثلث عن متوسط ​​دخل الفرد في الولايات المتحدة، ويرجع هذا لانخفاض الإنتاجية، حيث ارتفعت إنتاجية شركات التكنولوجيا الأمريكية بنحو 40% منذ عام 2005، ولكن الأمر لم يتغير كثيراً بالنسبة للشركات الأوروبية.

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وتعاني أوروبا من ضعف ديناميكية الأعمال خارج الشركات الكبرى بسبب القيود المفروضة على التوسع، وخاصة في مجال الابتكار، حيث توظف الشركات الأمريكية الناشئة ستة أمثال عدد الأشخاص (كنسبة من إجمالي العمالة) مقارنة بنظيراتها الأوروبية، مما يجعلها أسرع نموًا.

وعزا الخبراء المشكلة إلى شقين، الأول أن كثافة التجارة بين دول الاتحاد الأوروبي أقل من نصف المستوى بين الولايات الأمريكية، وهذا يعني أن الشركات الأوروبية لا تستفيد من اقتصاديات الحجم بالطريقة التي تستفيد منها الشركات الأمريكية، وقالوا إن ذلك ضار بشكل خاص في مجال التكنولوجيا.

والثاني، أن الشركات الأمريكية أصدرت ضعف كمية الأسهم بالنسبة لحجمها، مقارنة بالشركات الأوروبية خلال العقدين الماضيين، وقال الخبراء إن الأسهم ضرورية لتمويل الاستثمارات غير الملموسة مثل براءات الاختراع، والتي لا يمكن رهنها كضمان للائتمان المصرفي.

وأضافوا أن حجم سوق رأس المال المغامر في الاتحاد الأوروبي كنسبة من الاقتصاد، لا يزيد عن ربع ما هو عليه في الولايات المتحدة، ولذلك طالبوا بضرورة تخفيف القيود التي تعوق الاستثمارات، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من توافر التمويل بالأسهم للشركات الناشئة.

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