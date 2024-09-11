مصادر: توقعات ببدء إنتاج ((ZTE)) الصينية لأجهزة ((الراوتر)) محلياً الربع الأول 2025

(MENAFN
- Al-Borsa News) تعتزم شركة ((زد تى إى كوربريشن)) ZTE Corporation الصينية، المتخصصة فى مجال الاتصالات وتقنية المعلومات تصنيع
أجهزة الراوتر محلياً، وبدء الإنتاج خلال الربع الأول من العام المقبل.
يأتى ذلك ضمن خطة تصنيعها عدداً من المنتجات، والتى تشمل محطات الشبكات الثابتة، ومنتجات توزيع الشبكة الضوئية المتضمنة صناديق وكابلات التوزيع.
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وبحسب مصادر تحدثت لـ((البورصة))، فإنَّ خطة تصنيع أجهزة الراوتر محلياً لم تكن ضمن أهداف الشركة حتى وقت قريب، وكانت ستكتفى بتصنيع محطات الألياف الضوئية ومنتجات توزيع الشبكة الضوئية، لكن تمت مناقشتها خلال زيارة الوفد الحكومى المصرى للصين على هامش قمة منتدى التعاون الصينى ـ الأفريقى بالعاصمة بكين، واطلاعها على حاجة السوق لأجهزة الراوتر المنزلية عالية السرعة.
أضافت المصادر، أن الشركة أعدت دراسات للسوق ووجدت فرصاً كبيرة للنمو فى مجال تصنيع أجهزة الراوتر فى مصر، خاصة مع قيام شركات منافسة بالكشف مؤخراً عن خطط تصنيعها للراوتر محلياً، ومنها شركة إى آند مصر التى ستوفره بالتعاون مع الشركة المصرية لصناعات السيليكون ((سيكو مصر))، و((فودافون مصر)) مع مجموعة الصافى وشركة جرين باكت Green Packet العالمية.
ويتجاوز متوسط مبيعات أجهزة ((الراوتر)) فى مصر حاجز الـ2 مليون جهاز سنوياً ما بين مشتركين جدد وأجهزة يتم تغييرها، وأن هذه الأرقام مرشحة للنمو مع تطور التكنولوجيا المستخدمة فى أجهزة الراوتر بحسب مصادر تحدثت مع ((البورصة)).
ووفقاً لمؤشرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فإن اشتراكات إنترنت النطاق العريض الثابت FBB خلال الفترة من أبريل وحتى يونيو 2024 بلغت نحو 11.19 مليون مشترك، مقارنة بـ10.53 مليون مشترك عن الفترة ذاتها من العام الماضى.
وتعمل مصر على توطين صناعة أجهزة الاتصالات الطرفية الداعمة للإنترنت فائق السرعة فى مصر، وفى أبريل الماضى جرى توقيع عقود مشروع لتصميم وتطوير أجهزة الاتصالات الطرفية الداعمة للإنترنت الأرضى فائق السرعة بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ((إيتيدا))، والشركة المصرية للاتصالات، والشركات الفائزة بتنفيذ المشروع بهدف الوصول إلى أول إنتاج مصرى لأجهزة الاتصالات داعمة للإنترنت الأرضى فائق السرعة بقيمة مضافة عالية، وتم اختيار المشروعات المقدمة من شركة السويدى إلكتروميتر مصر، وشركة العربى، وتحالف شركة بايو بيزنس وشركة هايتكنوفل أوبتكس لتنفيذ المشروع.
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