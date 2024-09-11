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مصادر: توقعات ببدء إنتاج ((ZTE)) الصينية لأجهزة ((الراوتر)) محلياً الربع الأول 2025

9/11/2024 11:55:30 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تعتزم شركة ((زد تى إى كوربريشن)) ZTE Corporation الصينية، المتخصصة فى مجال الاتصالات وتقنية المعلومات تصنيع أجهزة الراوتر محلياً، وبدء الإنتاج خلال الربع الأول من العام المقبل.

يأتى ذلك ضمن خطة تصنيعها عدداً من المنتجات، والتى تشمل محطات الشبكات الثابتة، ومنتجات توزيع الشبكة الضوئية المتضمنة صناديق وكابلات التوزيع.

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وبحسب مصادر تحدثت لـ((البورصة))، فإنَّ خطة تصنيع أجهزة الراوتر محلياً لم تكن ضمن أهداف الشركة حتى وقت قريب، وكانت ستكتفى بتصنيع محطات الألياف الضوئية ومنتجات توزيع الشبكة الضوئية، لكن تمت مناقشتها خلال زيارة الوفد الحكومى المصرى للصين على هامش قمة منتدى التعاون الصينى ـ الأفريقى بالعاصمة بكين، واطلاعها على حاجة السوق لأجهزة الراوتر المنزلية عالية السرعة.

أضافت المصادر، أن الشركة أعدت دراسات للسوق ووجدت فرصاً كبيرة للنمو فى مجال تصنيع أجهزة الراوتر فى مصر، خاصة مع قيام شركات منافسة بالكشف مؤخراً عن خطط تصنيعها للراوتر محلياً، ومنها شركة إى آند مصر التى ستوفره بالتعاون مع الشركة المصرية لصناعات السيليكون ((سيكو مصر))، و((فودافون مصر)) مع مجموعة الصافى وشركة جرين باكت Green Packet العالمية.

ويتجاوز متوسط مبيعات أجهزة ((الراوتر)) فى مصر حاجز الـ2 مليون جهاز سنوياً ما بين مشتركين جدد وأجهزة يتم تغييرها، وأن هذه الأرقام مرشحة للنمو مع تطور التكنولوجيا المستخدمة فى أجهزة الراوتر بحسب مصادر تحدثت مع ((البورصة)).

ووفقاً لمؤشرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فإن اشتراكات إنترنت النطاق العريض الثابت FBB خلال الفترة من أبريل وحتى يونيو 2024 بلغت نحو 11.19 مليون مشترك، مقارنة بـ10.53 مليون مشترك عن الفترة ذاتها من العام الماضى.

وتعمل مصر على توطين صناعة أجهزة الاتصالات الطرفية الداعمة للإنترنت فائق السرعة فى مصر، وفى أبريل الماضى جرى توقيع عقود مشروع لتصميم وتطوير أجهزة الاتصالات الطرفية الداعمة للإنترنت الأرضى فائق السرعة بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ((إيتيدا))، والشركة المصرية للاتصالات، والشركات الفائزة بتنفيذ المشروع بهدف الوصول إلى أول إنتاج مصرى لأجهزة الاتصالات داعمة للإنترنت الأرضى فائق السرعة بقيمة مضافة عالية، وتم اختيار المشروعات المقدمة من شركة السويدى إلكتروميتر مصر، وشركة العربى، وتحالف شركة بايو بيزنس وشركة هايتكنوفل أوبتكس لتنفيذ المشروع.

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