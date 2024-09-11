الأوروبى لإعادة الأعمار يستهدف استثمار 1.2 مليار يورو فى مصر خلال 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News) قالت هايكا هارمجارت المدير العام بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لجنوب شرق البحر المتوسط، إن هناك خطة لاستثمار نحو 1.2 مليار يورو فى مصر خلال عام 2024، بعدما ضخ البنك نفس حجم الاستثمارات خلال العام الماضى.
وأضافت هارمجارت فى تصريحات لـ”البورصة”، أن البنك يدرس فرصا استثمارية بعدة قطاعات كتمويل التجارة، وقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.
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وتابعت أن سوق قطاع الذكاء الاصطناعى والتكنولوجيا فى مصر لم ينضج بعد، ولكنه ذو أهمية كبيرة لتداخله مع جميع القطاعات الأخرى بتوفير العديد من التقنيات حيث يتوافر به خصائص تمكين قوية للقطاعات، مشيرة إلى أن شركات الذكاء الاصطناعى والتكنولوجيا التى تعمل كمقدم خدمات لقطاع المؤسسات المالية تلعب دورا إيجابيا ومهما فى قطاع صناعة الخدمات.
وأشارت إلى أن البنك لديه سياسة لاختيار المشروعات الاستثمارية والتى يعمل بها مع القطاع الخاص، موضحة أن البنك يسعى للعمل جنباً إلى جنب المؤسسات التنموية الأخرى والمساعدة فى التطوير والتنمية.
وقالت إن البنك يركز على المشروعات الضخمة والمركبة ذات الأفق الزمنى الطويل التى تخلق تأثيرا، مثل المشروعات الخضراء، والمشروعات المتعلقة بالمرأة والشباب.
وأضافت أن الاستثمار بالشركات الصغيرة ومتناهية الصغر يأتى أيضاً ضمن المشروعات المستهدفة، حيث يشكل قطاع التمويل متناهى الصغر أهمية كبيرة ويعتبر قطاعا واعدا فى مصر بتنوع مشروعاته.
وتابعت أن البنك يعمل على بعض المشروعات الخضراء مع بعض البنوك المحلية والمؤسسات التمويلية، حيث تعمل عن قرب بمشروعات الهيدروجين الأخضر من خلال التمويل وتقديم النصيحة والمساعدة فى التمويلات المناخية.
وأضافت أن البنك يساعد الحكومة المصرية على وضع خطة زمنية لمشروعات الطاقة المتجددة، ويقوم بتنظيم موائد مستديرة للمشروعات الخضراء.
وقالت إن البنك أصدر خلال العام الحالى برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر“جى اى اف اف” ويستهدف إطلاق النسخة الثانية منه بعد أن لاقى نجاحا فى نسخته الأولى.
ويقدم برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر فى مصر تمويلا واستشارات لقطاع الأعمال الخاص لتحسين القدرة التنافسية من خلال تقنيات وممارسات عالية الأداء.
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