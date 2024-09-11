الأوروبى لإعادة الأعمار يستهدف استثمار 1.2 مليار يورو فى مصر خلال 2024

MENAFN - Al-Borsa News) قالت هايكا هارمجارت المدير العام بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لجنوب شرق البحر المتوسط، إن هناك خطة لاستثمار نحو 1.2 مليار يورو فى مصر خلال عام 2024، بعدما ضخ البنك نفس حجم الاستثمارات خلال العام الماضى.

وأضافت هارمجارت فى تصريحات لـ”البورصة”، أن البنك يدرس فرصا استثمارية بعدة قطاعات كتمويل التجارة، وقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.

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وتابعت أن سوق قطاع الذكاء الاصطناعى والتكنولوجيا فى مصر لم ينضج بعد، ولكنه ذو أهمية كبيرة لتداخله مع جميع القطاعات الأخرى بتوفير العديد من التقنيات حيث يتوافر به خصائص تمكين قوية للقطاعات، مشيرة إلى أن شركات الذكاء الاصطناعى والتكنولوجيا التى تعمل كمقدم خدمات لقطاع المؤسسات المالية تلعب دورا إيجابيا ومهما فى قطاع صناعة الخدمات.

وأشارت إلى أن البنك لديه سياسة لاختيار المشروعات الاستثمارية والتى يعمل بها مع القطاع الخاص، موضحة أن البنك يسعى للعمل جنباً إلى جنب المؤسسات التنموية الأخرى والمساعدة فى التطوير والتنمية.

وقالت إن البنك يركز على المشروعات الضخمة والمركبة ذات الأفق الزمنى الطويل التى تخلق تأثيرا، مثل المشروعات الخضراء، والمشروعات المتعلقة بالمرأة والشباب.

وأضافت أن الاستثمار بالشركات الصغيرة ومتناهية الصغر يأتى أيضاً ضمن المشروعات المستهدفة، حيث يشكل قطاع التمويل متناهى الصغر أهمية كبيرة ويعتبر قطاعا واعدا فى مصر بتنوع مشروعاته.

وتابعت أن البنك يعمل على بعض المشروعات الخضراء مع بعض البنوك المحلية والمؤسسات التمويلية، حيث تعمل عن قرب بمشروعات الهيدروجين الأخضر من خلال التمويل وتقديم النصيحة والمساعدة فى التمويلات المناخية.

وأضافت أن البنك يساعد الحكومة المصرية على وضع خطة زمنية لمشروعات الطاقة المتجددة، ويقوم بتنظيم موائد مستديرة للمشروعات الخضراء.

وقالت إن البنك أصدر خلال العام الحالى برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر“جى اى اف اف” ويستهدف إطلاق النسخة الثانية منه بعد أن لاقى نجاحا فى نسخته الأولى.

ويقدم برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر فى مصر تمويلا واستشارات لقطاع الأعمال الخاص لتحسين القدرة التنافسية من خلال تقنيات وممارسات عالية الأداء.