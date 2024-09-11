السكك الحديدية تتلقى عروضًا من 12 بنكًا لإقراضها 17 مليار جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News) تلقت هيئة السكك الحديدية إحدى هيئات وزارة النقل من نحو 12 بنكا محليا عروضا لتدبير قرض بقيمة 17 مليار جنيه بضمان من وزارة المالية لتنفيذ مشروعات هيئة السكك الحديدية المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى.
وقالت مصادر حكومية إن الخطة الاستثمارية للهيئة العام المالى الحالى، تقدر بنحو 33 مليار جنيه وأن الوزارة خاطبت نحو 25 بنكا محليا لتمويل جانب من الخطة الاستثمارية تقدر قيمته بنحو 17 مليار جنيه.
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وأضافت أنه مازالت هناك بنوك أخرى ستقوم بإرسال العروض الخاصة بها لوزارة النقل علما بأن وزارة النقل حددت شروطها لتلك البنوك للحصول على القرض بأن يكون لأطول فترة سداد وأقل فائدة.
وأوضحت أن الوزارة ترحب بتلقى العروض من تحالف بنوك مشتركة أو بنوك فردية خاصة أن الوزارة تعمل على مشاركة البنوك المحلية فى الحصول على تلك القروض لدفع عجلة الاستثمار وتنشيط العمليات المصرفية وتشجيع المستثمرين على بدء مشروعات وضخ استثمارات جديدة.
وأشارت إلى أن القرض سيتم توجيهه لجميع المشروعات التى تنفذها هيئة السكك الحديدية منها استكمال منظومة تحديث وتطوير الإشارات بالخطوط الرئيسية فى المسافة من الإسكندرية حتى القاهرة مرورا بباقى المسارات وآخر يتم استخدامه فى التعاقد على معدات وقطع غيار ومستلزمات تشغيل للمرفق .
ونوهت المصادر إلى أن الهيئة مستمرة فى تنفيذ خطتها الاستثمارية حتى يتم استلام القرض واستكمال تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن العام المالى الجارى مؤكدة على أن الهيئة لم تبدأ العمل فى مشروعات جديدة حتى يتم الانتهاء من كافة المشروعات الجارية.
ولفتت إلى أنه من ضمن المشروعات التى تعتزم تنفيذها تطوير ورفع كفاءة العربات والجرارات بورش كوم أبوراضى والمنيا المتخصصة فى تطوير وصيانة عربات السكك الحديدية لنقل الركاب فضلا عن الاستعانة بمصنع سيماف الذى تعاقد مع وزارة النقل لتصنيع ألف عربة لتعزيز أسطول الهيئة
كما أكدت على أن وزارة النقل غيرت سياستها فى تدبير القروض للمشروعات الجديدة من خلال تحمل الشركات والمستثمرين بند التمويل وتوفير القرض اللازم بتوفيره وسداده وتأمينه للتقليل من الضغوط على الحكومة والوزارة تتولى توفير الأرض والترخيص وكل المطلوب لتنفيذ المشروع.
وأكدت على أن وزارة المالية وفرت دعما بقيمة 5.2 مليار جنيه لصالح السكك الحديدية فى موازنة العام المالى 2024-2025 لسد الفجوة المتواجدة بين جملة التكاليف الفعلية للنفقات وإيراداتها المحققة بخطوط المسافات القصيرة والمتوسطة أو الضواحى.
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