السكك الحديدية تتلقى عروضًا من 12 بنكًا لإقراضها 17 مليار جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) تلقت هيئة السكك الحديدية إحدى هيئات وزارة النقل من نحو 12 بنكا محليا عروضا لتدبير قرض بقيمة 17 مليار جنيه بضمان من وزارة المالية لتنفيذ مشروعات هيئة السكك الحديدية المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى.

وقالت مصادر حكومية إن الخطة الاستثمارية للهيئة العام المالى الحالى، تقدر بنحو 33 مليار جنيه وأن الوزارة خاطبت نحو 25 بنكا محليا لتمويل جانب من الخطة الاستثمارية تقدر قيمته بنحو 17 مليار جنيه.

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وأضافت أنه مازالت هناك بنوك أخرى ستقوم بإرسال العروض الخاصة بها لوزارة النقل علما بأن وزارة النقل حددت شروطها لتلك البنوك للحصول على القرض بأن يكون لأطول فترة سداد وأقل فائدة.

وأوضحت أن الوزارة ترحب بتلقى العروض من تحالف بنوك مشتركة أو بنوك فردية خاصة أن الوزارة تعمل على مشاركة البنوك المحلية فى الحصول على تلك القروض لدفع عجلة الاستثمار وتنشيط العمليات المصرفية وتشجيع المستثمرين على بدء مشروعات وضخ استثمارات جديدة.

وأشارت إلى أن القرض سيتم توجيهه لجميع المشروعات التى تنفذها هيئة السكك الحديدية منها استكمال منظومة تحديث وتطوير الإشارات بالخطوط الرئيسية فى المسافة من الإسكندرية حتى القاهرة مرورا بباقى المسارات وآخر يتم استخدامه فى التعاقد على معدات وقطع غيار ومستلزمات تشغيل للمرفق .

ونوهت المصادر إلى أن الهيئة مستمرة فى تنفيذ خطتها الاستثمارية حتى يتم استلام القرض واستكمال تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن العام المالى الجارى مؤكدة على أن الهيئة لم تبدأ العمل فى مشروعات جديدة حتى يتم الانتهاء من كافة المشروعات الجارية.

ولفتت إلى أنه من ضمن المشروعات التى تعتزم تنفيذها تطوير ورفع كفاءة العربات والجرارات بورش كوم أبوراضى والمنيا المتخصصة فى تطوير وصيانة عربات السكك الحديدية لنقل الركاب فضلا عن الاستعانة بمصنع سيماف الذى تعاقد مع وزارة النقل لتصنيع ألف عربة لتعزيز أسطول الهيئة

كما أكدت على أن وزارة النقل غيرت سياستها فى تدبير القروض للمشروعات الجديدة من خلال تحمل الشركات والمستثمرين بند التمويل وتوفير القرض اللازم بتوفيره وسداده وتأمينه للتقليل من الضغوط على الحكومة والوزارة تتولى توفير الأرض والترخيص وكل المطلوب لتنفيذ المشروع.

وأكدت على أن وزارة المالية وفرت دعما بقيمة 5.2 مليار جنيه لصالح السكك الحديدية فى موازنة العام المالى 2024-2025 لسد الفجوة المتواجدة بين جملة التكاليف الفعلية للنفقات وإيراداتها المحققة بخطوط المسافات القصيرة والمتوسطة أو الضواحى.