البترول صفقة سنتامين وأنجلو أشانتى لا تمس حقوق الدولة فى السكرى

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن استحواذ شركة“أنجلو أشانتى” على شركة سنتامين المالك الوحيد للشركة الفرعونية لمناجم الذهب شريك الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية فى منجم السكرى للذهب ليس لها تأثير على حقوق الدولة المصرية فى المنجم.

وتوقعت أن وجود شركة“أنجلو أشانتى”، والتى تحتل المرتبة الرابعة على العالم فى تصنيف الشركات المنتجة للذهب للعمل والاستثمار فى قطاع التعدين المصرى، سيكون هناك إقبال اكثر من شركة عالمية اخرى للعمل فى مصر.

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وذكرت أن الصفقة هى شهادة عالمية على ثقة الشركات العالمية فى مناخ الاستثمار بمصر،ودليل قاطع على نجاح سياسة الدولة فى جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة.

وقالت إن حقوق مصر فى المنجم وإيراداته تحكمها اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 222 لسنة 1994، والتى تحكم العلاقه بين الأطراف المساهمين ، الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والشركة الفرعونية.

وقالت إن شركة السكرى لمناجم الذهب ستظل هى الشركة المشتركة والقائمة بالعمليات كما هى دون أى تعديل.

ويُدارمنجم السكري بواسطة شركة السكري لمناجم الذهب بإعتبارها هي الشركة القائمة بالعمليات وفقا لأحكام اتفاقيات الامتياز.

وحيث ان شركة السكري هي شركة مشتركه بنسبه 50%؜ لهيئة الثروة المعدنية و50% للشركة الفرعونيّة لمناجم الذهب، فإن الاستحواذ لا تأثير له على الشركة القائمه بالعمليات.

وذكرت أن الصفقة التي تمت هي صفقة تجارية بين شركتين عالميتين مدرجتين بالبورصة، ولا تستلزم موافقة الجانب المصري علي إتمام تلك الصفقة، لان الاستحواذ يشمل جميع أسهم شركة سنتامين و بجميع مناطق عملها بالعالم.

وتزيد إيرادات مصر من منجم السكرى منذ بدء الإنتاج 1.2 مليار دولار تقريبًا وفق حسابات“البورصة”، فيما أنتج ما يزيد على 5.9 مليون أوقية، ومن المستهدف أن ينتج 5 ملايين أوقية العقد المقبل.