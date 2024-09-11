القاضى: المصرف المتحد يساهم فى قرضين مشتركين بـ1.3 مليار جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) قال أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد إن البنك يشارك فى قرضين مشتركين خلال الفترة المقبلة بقيمة 1.3 مليار جنيه.

أوضح أن أحدهما سيكون لتمويل مشروع قومى، وتصل مساهمة البنك فى القرض إلى مليار جنيه، والآخر مشروع سكنى خاص بفئة محدودى وتصل مساهمة البنك إلى 300 مليون جنيه.

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وبحسب بيانات سابقة سجلت محفظة التمويلات للشركات والمؤسسات والتمويلات المشتركة سواء التقليدية أو المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية نحو 18.7 مليار جنيه بنهاية 2023.

أضاف القاضى أن أرباح البنك خلال النصف الأول من العام الجارى، نمت 70% على أساس سنوى، لتصل إلى 1.19 مليار جنيه مقابل 700 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الماضى.

وأظهرت القوائم المالية للبنك المركزى المصرى عن العام المالى الماضى 2023-2024، حصوله على توزيعات مجانية بقيمة 250 مليون جنيه من المصرف المتحد المملوك له.

ويُركز البنك على تقديم التمويلات والخدمات المالية والمصرفية اللازمة للنهوض بالمصانع المتعثرة، عبرآليات لإعادة هيكلة مديونياتها المستحقة، بما يتناسب مع جدول تدفقاتها النقدية المتوقعة، إضافة لتقديم تمويلات متنوعة لرأس المال العامل عملا على توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج.

وأعلن البنك مؤخرًا الانتهاء من أزمة 20 مصنعا متعثرا وإعادتها للتشغيل.