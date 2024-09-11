القاضى: المصرف المتحد يساهم فى قرضين مشتركين بـ1.3 مليار جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد إن البنك يشارك فى قرضين مشتركين خلال الفترة المقبلة بقيمة 1.3 مليار جنيه.
أوضح أن أحدهما سيكون لتمويل مشروع قومى، وتصل مساهمة البنك فى القرض إلى مليار جنيه، والآخر مشروع سكنى خاص بفئة محدودى الدخل وتصل مساهمة البنك إلى 300 مليون جنيه.
موضوعات متعلقة
“إيليت سولار” تستثمر 150 مليون دولار لتصنيع خلايا شمسية تنتج 8 جيجاوات السكك الحديدية تتلقى عروضًا من 12 بنكًا لإقراضها 17 مليار جنيه “الأوروبى لإعادة الأعمار” يستهدف استثمار 1.2 مليار يورو فى مصر خلال 2024
وبحسب بيانات سابقة سجلت محفظة التمويلات للشركات والمؤسسات والتمويلات المشتركة سواء التقليدية أو المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية نحو 18.7 مليار جنيه بنهاية 2023.
أضاف القاضى أن أرباح البنك خلال النصف الأول من العام الجارى، نمت 70% على أساس سنوى، لتصل إلى 1.19 مليار جنيه مقابل 700 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الماضى.
وأظهرت القوائم المالية للبنك المركزى المصرى عن العام المالى الماضى 2023-2024، حصوله على توزيعات مجانية بقيمة 250 مليون جنيه من المصرف المتحد المملوك له.
ويُركز البنك على تقديم التمويلات والخدمات المالية والمصرفية اللازمة للنهوض بالمصانع المتعثرة، عبرآليات لإعادة هيكلة مديونياتها المستحقة، بما يتناسب مع جدول تدفقاتها النقدية المتوقعة، إضافة لتقديم تمويلات متنوعة لرأس المال العامل عملا على توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج.
وأعلن البنك مؤخرًا الانتهاء من أزمة 20 مصنعا متعثرا وإعادتها للتشغيل.
MENAFN11092024000202011048ID1108664712
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.