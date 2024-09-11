داني رودريك يكتب .. تحدي ثلاثي جديد يواجه الاقتصاد العالمي

MENAFN - Al-Borsa News) عام 2000، كتبت مقالاً نظريًا تأمليًا حول ما أسميته“المعضلة السياسية الثلاثية التي يواجهها الاقتصاد العالمي“.

كان زعمي أن الأشكال المتقدمة من العولمة، والدولة القومية، والسياسة الجماهيرية من غير الممكن أن تتعايش.

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ففي نهاية المطاف، تستقر المجتمعات على اثنتين من الثلاث على الأكثر.

اقترحت أن الدولة القومية هي التي ستتراجع في الأمد البعيد، لكن ليس من دون كفاح، وفي الأمد القريب، كانت النتيجة الأكثر ترجيحا هي أن الحكومات ستسعى إلى إعادة تأكيد السيادة الوطنية، ومعالجة التحديات المرتبطة بالتوزيع والحوكمة التي تفرضها العولمة.

ما أدهشني أن المعضلة الثلاثية أثبتت كونها قادرة على التطور بسرعة شديدة.

في كتابي“مفارقة العولمة”، الذي نُشر بعد عقد من الزمن، تبلورت الفكرة بدرجة أكبر.

وأصبح مفهوم المعضلة الثلاثية وسيلة مفيدة لفهم ردة الفعل العنيفة ضد العولمة المفرطة، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وصعود اليمين المتطرف، ومستقبل الديمقراطية في الاتحاد الأوروبي، بين قضايا أخرى.

في الآونة الأخيرة، شغلتني معضلة ثلاثية أخرى تتمثل في احتمال مزعج مفاده أنه قد يكون من المستحيل العمل في وقت واحد على مكافحة تغير المناخ، ودعم الطبقة المتوسطة في الاقتصادات المتقدمة، والحد من الفقر العالمي.

ففي ظل مسارات السياسة الحالية، يبدو أن أي مزيج من هدفين يأتي على حساب الثالث.

أثناء العقود الأولى بعد الحرب العالمية الثانية، أكدت السياسات في العالمين المتقدم والنامي على حد سواء على النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي المحلي.

وقد بنت الاقتصادات المتقدمة دول رفاهة شاملة، لكنها أيضا فتحت أسواقها تدريجيا أمام صادرات البلدان الأكثر فقرا، ما دامت العواقب التوزيعية والاجتماعية مقدورا عليها.

وكانت النتيجة نموا شاملا في البلدان الغنية، فضلا عن الحد من الفقر بدرجة كبيرة في البلدان النامية التي كانت تلاحق السياسات الصحيحة.

بقدر ما كانت هذه الاستراتيجية ناجحة، فقد تجاهلت مخاطر تغير المناخ.

وبمرور الوقت، بات من الصعب على نحو متزايد تجاهل عواقب النمو الاقتصادي المدعوم بالوقود الأحفوري.

لقد تخلخلت الصفقة الكينزية-الديمقراطية الاجتماعية في الاقتصادات المتقدمة من فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية بفعل التناقضات الداخلية التي أحدثتها معضلتي الثلاثية الأصلية.

فمع حلول العولمة المفرطة محل نموذج بريتون وودز المبكر، شهدت أسواق العمل في الاقتصادات المتقدمة قدرا أعظم من الارتباك، والذي أدى إلى تقويض الطبقة المتوسطة والديمقراطية ذاتها، وتَطَلَّب كل من هذين التطورين استراتيجيات جديدة.

في الولايات المتحدة، تناولت إدارة الرئيس جو بايدن هذه الحقائق الجديدة بشكل مباشر.

وقد فتحت آفاقا جديدة من خلال تشجيع الاستثمار الضخم في مصادر الطاقة المتجددة والصناعات الخضراء لمكافحة تغير المناخ. وهي تسعى عن بصيرة وبترو إلى استعادة الطبقة المتوسطة من خلال تعزيز قوة العمالة التفاوضية، وإعادة التصنيع إلى الداخل، وخلق الوظائف في المناطق التي تضررت بشدة من الواردات من الصين.

هذا التركيز الجديد على المناخ والطبقة المتوسطة كان مستحقًا منذ فترة طويلة، لكن ما يراه صناع السياسات في الولايات المتحدة وأوروبا باعتباره استجابة ضرورية لإخفاقات النيوليبرالية الجديدة يبدو في نظر البلدان الفقيرة وكأنه هجوم على آفاق التنمية لديها.

الواقع أن نتاج السياسات الصناعية وغير ذلك من الضوابط التنظيمية في الآونة الأخيرة كان تمييزيا في الأغلب الأعم ويهدد بإبعاد السلع المصنعة القادمة من البلدان النامية.

تحفز الإعانات الخضراء في الولايات المتحدة استخدام المدخلات المحلية بدلا من المستوردة، وقريبا، سوف تُـلـزِم آلية تسعير الكربون في الاتحاد الأوروبي المُصدرين“المُلوثين” من البلدان النامية بدفع رسوم جمركية إضافية.

وتعتقد الحكومات في البلدان الفقيرة أن مثل هذه التدابير من شأنها أن تخرب جهودها لاستنساخ التصنيع الموجه نحو التصدير الذي انتهجته دول شرق آسيا.

بوسعنا أن نتخيل تركيبة بديلة من السياسات التي تركز على البلدان الفقيرة والمناخ.

وهذا يستلزم نقل كميات ضخمة من الموارد- المالية والتكنولوجية- من الشمال إلى الجنوب، لضمان الاستثمارات اللازمة في التكيف مع المناخ والتخفيف من أثره في الجنوب.

يتطلب الأمر أيضا قدرا أعظم كثيرا من قدرة السلع والخدمات والعمال من البلدان الفقيرة في الجنوب على الوصول إلى أسواق الشمال، لتعزيز فرص هؤلاء العمال الاقتصادية.

وهذا الترتيب السياسي جذاب من الناحية الأخلاقية؛ فهو من شأنه أن يطبق بفعالية مبادئ العدالة التي وضعها الفيلسوف جون راولز على نطاق عالمي، ولكن هنا أيضا، تطل المعضلة الثلاثية برأسها القبيح.

فمثل هذا النهج من شأنه أن يعمل في تناقض مع حتمية إعادة بناء الطبقة المتوسطة في الاقتصادات المتقدمة. فهو من شأنه أن يشكل منافسة أعظم كثيرا للعمال الذين لا يحملون شهادات جامعية أو مهنية، وهذا كفيل بدفع أجورهم إلى الانخفاض.

ومن شأنه أيضا أن يقلل من الموارد المالية المتاحة للاستثمار في رأسمالهم البشري وبنيتهم الأساسية المادية.

ما يدعو إلى التفاؤل أن بعض هذه الصراعات أكثر وضوحا من أن تكون حقيقية.

على وجه الخصوص، يتعين على صناع السياسات في الاقتصادات المتقدمة والبلدان الفقيرة على حد سواء أن يدركوا أن الغالبية العظمى من وظائف الطبقة المتوسطة الجيدة في المستقبل يجب أن تأتي من الخدمات، وليس التصنيع.

وسوف يتغذى النمو الاقتصادي وجهود الحد من الفقر في الاقتصادات النامية بشكل أساسي على إنشاء وظائف أكثر إنتاجية في قطاعاتها الخدمية.

إن القطاعات التي تستوعب العمالة مثل الرعاية، وتجارة التجزئة، والتعليم، وغيرها من الخدمات الشخصية غير قابلة للتداول في الأغلب الأعم.

والترويج لها لا يخلق توترات تجارية بذات الطريقة المعهودة في الصناعات التحويلية.

وهذا يعني أن الصراع بين حتمية الطبقة المتوسطة في الاقتصادات الغنية وضرورة النمو في البلدان الفقيرة أقل حدة مما قد يبدو.

على نحو مماثل، سيكون من المستحيل تقريبا معالجة تغير المناخ دون تعاون حقيقي من البلدان النامية.

في حين كانت الانبعاثات من الولايات المتحدة وأوروبا في انخفاض، فإن انبعاثات البلدان النامية لا تزال في ارتفاع، وفي بعض الحالات بسرعة، وقريبا سوف تتجاوز مساهمتها في الانبعاثات العالمية (باستثناء الصين) 50%.

ومن هنا فإن من مصلحة البلدان الغنية أن تعمل على تعزيز سياسات التحول الأخضر التي تعتبرها البلدان الفقيرة جزءا من استراتيجيات النمو لديها، وليس مجرد تكلفة صِـرفة.

لا شك أن تغير المناخ يهدد وجودنا، وتشكل الطبقة المتوسطة الكبيرة والمستقرة الأساس الذي تقوم عليه الديمقراطيات الليبرالية.

والحد من الفقر العالمي حتمية أخلاقية.

وسوف يكون من المثير للقلق الشديد أن نضطر إلى التخلي عن أي من هذه الأهداف الثلاثة، ومع ذلك، يفرض إطارنا السياسي الحالي، ضمنا ولكن بقوة، معضلة ثلاثية يبدو التغلب عليها صعبا، والتحول الناجح في مرحلة ما بعد النيوليبرالية يتطلب منا العمل على صياغة سياسات جديدة تجعلنا نتجاوز هذه المقايضات.

بقلم: داني رودريك، أستاذ الاقتصاد السياسي الدولي في كلية هارفارد كينيدي

المصدر: موقع“بروجكت سنديكيت”