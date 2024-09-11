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1.5 مليون دولار مبيعات ((إيليت هوم للتسويق العقارى)) النصف الأول من 2024

9/11/2024 11:55:27 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) حققت شركة ((إيليت هوم للتسويق العقارى )) مبيعات بقيمة 1.5 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الحالى، بزيادة نحو 20% على مبيعات النصف الأول من العام الماضى.

وقال محمد أبوسالم، مدير شركة ((إيليت هوم للتسويق العقارى))، إنَّ الشركة تستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 3 ملايين دولار بنهاية العام الجارى.

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وأضاف ((أبوسالم)) لـ((البورصة))، أن أغلب المبيعات كانت للوحدات التى لديها خدمات فندقية بأنواعها.

وتابع: ((جميع المبيعات التى حققتها الشركة خلال الفترة الماضية مدفوعة بتصدير العقار لجنسيات عربية مختلفة أبرزها عملاء من السعودية والإمارات)).

وأوضح أن الشركة متخصصة فى التسويق للوحدات العقارية باختلاف أنواعها خارج مصر فقط، خاصة أن فارق العملة يعتبر حافزاً قوياً لجذب المستثمرين العرب.

وقال إن المناطق التى تشهد إقبالاً كبيراً من العملاء العرب تتضمن الساحل الشمالى والقاهرة الجديدة ومدينة المستقبل والعاصمة الإدارية، وتليها مناطق غرب القاهرة.

وأضاف ((أبوسالم))، أن تسجيل العقارات فى مصر يعتبر من أبرز المعوقات التى تواجه عملية التصدير العقارى.

وأوضح أن هناك مفاوضات خلال الفترة الحالية مع مستثمرين سعوديين وإماراتيين يرغبون فى الاستثمار بمنطقة البحر الأحمر.

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