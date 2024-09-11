1.5 مليون دولار مبيعات ((إيليت هوم للتسويق العقارى)) النصف الأول من 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News) حققت شركة ((إيليت هوم للتسويق العقارى )) مبيعات بقيمة 1.5 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الحالى، بزيادة نحو 20% على مبيعات النصف الأول من العام الماضى.
وقال محمد أبوسالم، مدير شركة ((إيليت هوم للتسويق العقارى))، إنَّ الشركة تستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 3 ملايين دولار بنهاية العام الجارى.
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وأضاف ((أبوسالم)) لـ((البورصة))، أن أغلب المبيعات كانت للوحدات التى لديها خدمات فندقية بأنواعها.
وتابع: ((جميع المبيعات التى حققتها الشركة خلال الفترة الماضية مدفوعة بتصدير العقار لجنسيات عربية مختلفة أبرزها عملاء من السعودية والإمارات)).
وأوضح أن الشركة متخصصة فى التسويق للوحدات العقارية باختلاف أنواعها خارج مصر فقط، خاصة أن فارق العملة يعتبر حافزاً قوياً لجذب المستثمرين العرب.
وقال إن المناطق التى تشهد إقبالاً كبيراً من العملاء العرب تتضمن الساحل الشمالى والقاهرة الجديدة ومدينة المستقبل والعاصمة الإدارية، وتليها مناطق غرب القاهرة.
وأضاف ((أبوسالم))، أن تسجيل العقارات فى مصر يعتبر من أبرز المعوقات التى تواجه عملية التصدير العقارى.
وأوضح أن هناك مفاوضات خلال الفترة الحالية مع مستثمرين سعوديين وإماراتيين يرغبون فى الاستثمار بمنطقة البحر الأحمر.
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