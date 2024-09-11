إيليت سولار تستثمر 150 مليون دولار لتصنيع خلايا شمسية تنتج 8 جيجاوات

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة“إيليت سولار” السنغافورية، استثمار 150 مليون دولار فى مصر لإقامة مركز للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية 8 جيجاوات فى المنطقة الاقتصادية الخاصة بقناة السويس.

وقالت إن المصنع الجديد يضمن إنتاج خلايا شمسية عالية الكفاءة وتجميع الوحدات الشمسية. كما سيُخصص جزءا كبيرا من الإنتاج للتصدير إلى الأسواق الرئيسية، بما فى ذلك الولايات المتحدة، ما يجعل“إيليت سولار” لاعباً رئيسياً فى سلسلة التوريد العالمية للطاقة الشمسية، وسيمتد المشروع على مساحة 78 ألف متر مربع، وسيتم تنفيذه على مرحلتين.

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وكشفت الشركة أن المرحلة الأولى ستكتمل بحلول سبتمبر 2025، حيث سيتم إنشاء خط إنتاج خلايا شمسية بقدرة 2 جيجاواط سنويًا. وعند التشغيل الكامل، من المتوقع أن يحقق المصنع مبيعات سنوية تتجاوز 190 مليون دولار، ما يعزز وجود“إيليت سولار” فى الشرق الأوسط.

وقال“ديريك ليو”، رئيس مجلس إدارة“إيليت سولار”، إن هذا المشروع سيجعل مصر مركزاً رئيسياً لتصنيع الخلايا الكهروضوئية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتستهدف مصر توطين صناعة مكونات محطات الطاقة الجديدة والمتجددة سواء من طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية، خطتها لزيادة الاعتماد على الطاقة الشمسية فى توليد الكهرباء.

وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء يوفر المشروع نحو 600 فرصة عمل، كما يستهدف سد الفجوة فى صناعة الطاقة الكهروضوئية الجديدة، وجذب التجمعات الصناعية التى تعمل فى هذا المجال.

ووقعت الحكومة خلال حضورها منتدى التعاون بين الصين وأفريقيا اتفاقيات مع شركات وجهات أجنبية لضخ استثمارات بقيمة 1.067 مليار دولار.