إيليت سولار تستثمر 150 مليون دولار لتصنيع خلايا شمسية تنتج 8 جيجاوات

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت شركة“إيليت سولار” السنغافورية، استثمار 150 مليون دولار فى مصر لإقامة مركز تصنيع
للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية 8 جيجاوات فى المنطقة الاقتصادية الخاصة بقناة السويس.
وقالت إن المصنع الجديد يضمن إنتاج خلايا شمسية عالية الكفاءة وتجميع الوحدات الشمسية. كما سيُخصص جزءا كبيرا من الإنتاج للتصدير إلى الأسواق الرئيسية، بما فى ذلك الولايات المتحدة، ما يجعل“إيليت سولار” لاعباً رئيسياً فى سلسلة التوريد العالمية للطاقة الشمسية، وسيمتد المشروع على مساحة 78 ألف متر مربع، وسيتم تنفيذه على مرحلتين.
موضوعات متعلقة
القاضى:“المصرف المتحد” يساهم فى قرضين مشتركين بـ1.3 مليار جنيه “البترول” صفقة“سنتامين” و”أنجلو أشانتى” لا تمس حقوق الدولة فى“السكرى” السكك الحديدية تتلقى عروضًا من 12 بنكًا لإقراضها 17 مليار جنيه
وكشفت الشركة أن المرحلة الأولى ستكتمل بحلول سبتمبر 2025، حيث سيتم إنشاء خط إنتاج خلايا شمسية بقدرة 2 جيجاواط سنويًا. وعند التشغيل الكامل، من المتوقع أن يحقق المصنع مبيعات سنوية تتجاوز 190 مليون دولار، ما يعزز وجود“إيليت سولار” فى الشرق الأوسط.
وقال“ديريك ليو”، رئيس مجلس إدارة“إيليت سولار”، إن هذا المشروع سيجعل مصر مركزاً رئيسياً لتصنيع الخلايا الكهروضوئية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتستهدف مصر توطين صناعة مكونات محطات الطاقة الجديدة والمتجددة سواء من طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية، خطتها لزيادة الاعتماد على الطاقة الشمسية فى توليد الكهرباء.
وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء يوفر المشروع نحو 600 فرصة عمل، كما يستهدف سد الفجوة فى صناعة الطاقة الكهروضوئية الجديدة، وجذب التجمعات الصناعية التى تعمل فى هذا المجال.
ووقعت الحكومة خلال حضورها منتدى التعاون بين الصين وأفريقيا اتفاقيات مع شركات وجهات أجنبية لضخ استثمارات بقيمة 1.067 مليار دولار.
MENAFN11092024000202011048ID1108664709
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.