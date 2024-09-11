ايتيدا تدعم الصادرات التكنولوجية بقيمة 90 مليون جنيه فى 2022

قال المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة المعلومات“ايتيدا”، إن برنامج المساندة التصديرية“اكسبورت آى تى Export IT”، الذى تنفذه الهيئة بهدف دعم شركات تكنولوجيا المعلومات المصرية لزيادة صادراتها قدم دعمًا إلى 169 شركة عن صادرات 2022 بقيمة 90 مليون جنيه.

أضاف:“تسعى ايتيدا لدعم المزيد من الشركات وتوسيع قاعدة المستفيدين، بما فى ذلك تقديم مساندات إضافية للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والشركات العاملة فى المحافظات خارج القاهرة”.

موضوعاتمصادر: توقعات ببدء إنتاج ((ZTE الصينية)) لأجهزة ((الراوتر)) محلياً الربع الأول 2025 “فوري” تستحوذ على 80% من مبنى“سفريكو” الإداري بالقرية الذكية “فودافون” تستهدف إنتاج مليون“راوتر” محلى الصنع سنويًا

أشار الظاهر على هامش فعاليات منتدى“تك انفست Tech Invest” فى نسخته الخامسة الذى تنظمه الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن قطاع الإلكترونيات، فى مصر شهد تطوراً كبيراً فى توطين الصناعات التكنولوجية، حيث تم اجتذاب كبرى الشركات العالمية لإنشاء مصانع لها فى مصر.

أضاف أنه يجرى العمل حاليا على جذب المزيد من الشركات المتخصصة فى الصناعات المغذية، مشيراً إلى الدعم المتواصل بتحفيز نمو الشركات الناشئة من خلال رعاية مشاركتها بالتعاون مع شعبة الاقتصاد الرقمى فى الفعاليات العالمية يتيح لها فرص التشبيك مع المستثمرين واختراق الأسواق العالمية.

ومن جانبه، أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن الغرف التجارية ومنتسبيها تشارك بأكثر من 86% من الناتج المحلى الإجمالى وتخلق أكثر من 82% من فرص التوظيف.

أضاف أن الغرف التجارية واتحادها العام تحرص على نشر التكنولوجيات المتقدمة فى جميغ القطاعات الإنتاجية والتجارية والخدمية على اختلاف أحجامها، وفى مختلف المحافظات.

أكد أن الاتحاد تسعى دائمًا أن تكون تلك التكنولوجيات بأيادى مصرية، لأن ذلك هو السبيل الوحيد لإنشاء صناعة معلومات وطنية قادرة على المنافسة، ليس فقط داخل مصر، ولكن فى الأسواق العالمية أيضاً.

ذكر أن الاتحاد يدعم الشركات الناشئة فى مجال تكنولوجيا المعلومات، ويقدم الدعم الفنى لها، ويربطها بمصادر التمويل الميسر، لسهولة فتح الأسواق التصديرية، ليصبح لدينا شركات بحجم مايكروسوفت وجوجل وغيرها.

تابع:“لدينا شركات مثل فورى وسويفل وغيرها تعد مثال حى على قدرة الشركات للوصول للعالمية”.

من جانبه قال وليد عيد، عضو شعبة الاقتصاد الرقمى وتكنولوجيا المعلومات، إن الشعبة بدأت عملها على الاستيراد عام 2002، وبدعم من ايتيدا فى 2016.

أضاف أن الشركات نجحت فى جذب استثمارات أجنبية من خلال المعارض الخارجية، وبمساعدتها من خلال المبادرات المختلفة، وطالب رؤساء الغرف التجارية فى المحافظات بإنشاء شعب لتكنولوجيا المعلومات، للوصول للشركات الناشئة ودعمها.

وفى كلمته الافتتاحية، قال خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا، إن منتدى تك انفست فى نسخته الخامسة يأتى ليعزز مسار التحول الرقمى ويدعم الاقتصاد المعرفى الذى أصبح أحد المحركات الأساسية للاقتصاد العالمي، وأشار إلى أن المنتدى يهدف لتعزيز التعاون وتبادل الأفكار بين مختلف قطاعات التكنولوجيا والاستثمار.