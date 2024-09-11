ايتيدا تدعم الصادرات التكنولوجية بقيمة 90 مليون جنيه فى 2022

(MENAFN
- Al-Borsa News) الظاهر: 169 شركة استفادت من برنامج المساندة التصديرية“كسبورت آى تى”
قال المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات“ايتيدا”، إن برنامج المساندة التصديرية“اكسبورت آى تى Export IT”، الذى تنفذه الهيئة بهدف دعم شركات تكنولوجيا المعلومات المصرية لزيادة صادراتها قدم دعمًا إلى 169 شركة عن صادرات 2022 بقيمة 90 مليون جنيه.
أضاف:“تسعى ايتيدا لدعم المزيد من الشركات وتوسيع قاعدة المستفيدين، بما فى ذلك تقديم مساندات إضافية للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والشركات العاملة فى المحافظات خارج القاهرة”.
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أشار الظاهر على هامش فعاليات منتدى“تك انفست Tech Invest” فى نسخته الخامسة الذى تنظمه الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن قطاع الإلكترونيات، فى مصر شهد تطوراً كبيراً فى توطين الصناعات التكنولوجية، حيث تم اجتذاب كبرى الشركات العالمية لإنشاء مصانع لها فى مصر.
أضاف أنه يجرى العمل حاليا على جذب المزيد من الشركات المتخصصة فى الصناعات المغذية، مشيراً إلى الدعم المتواصل بتحفيز نمو الشركات الناشئة من خلال رعاية مشاركتها بالتعاون مع شعبة الاقتصاد الرقمى فى الفعاليات العالمية يتيح لها فرص التشبيك مع المستثمرين واختراق الأسواق العالمية.
ومن جانبه، أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن الغرف التجارية ومنتسبيها تشارك بأكثر من 86% من الناتج المحلى الإجمالى وتخلق أكثر من 82% من فرص التوظيف.
أضاف أن الغرف التجارية واتحادها العام تحرص على نشر التكنولوجيات المتقدمة فى جميغ القطاعات الإنتاجية والتجارية والخدمية على اختلاف أحجامها، وفى مختلف المحافظات.
أكد أن الاتحاد تسعى دائمًا أن تكون تلك التكنولوجيات بأيادى مصرية، لأن ذلك هو السبيل الوحيد لإنشاء صناعة معلومات وطنية قادرة على المنافسة، ليس فقط داخل مصر، ولكن فى الأسواق العالمية أيضاً.
ذكر أن الاتحاد يدعم الشركات الناشئة فى مجال تكنولوجيا المعلومات، ويقدم الدعم الفنى لها، ويربطها بمصادر التمويل الميسر، لسهولة فتح الأسواق التصديرية، ليصبح لدينا شركات بحجم مايكروسوفت وجوجل وغيرها.
تابع:“لدينا شركات مثل فورى وسويفل وغيرها تعد مثال حى على قدرة الشركات للوصول للعالمية”.
من جانبه قال وليد عيد، عضو شعبة الاقتصاد الرقمى وتكنولوجيا المعلومات، إن الشعبة بدأت عملها على الاستيراد عام 2002، وبدعم من ايتيدا فى 2016.
أضاف أن الشركات نجحت فى جذب استثمارات أجنبية من خلال المعارض الخارجية، وبمساعدتها من خلال المبادرات المختلفة، وطالب رؤساء الغرف التجارية فى المحافظات بإنشاء شعب لتكنولوجيا المعلومات، للوصول للشركات الناشئة ودعمها.
وفى كلمته الافتتاحية، قال خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا، إن منتدى تك انفست فى نسخته الخامسة يأتى ليعزز مسار التحول الرقمى ويدعم الاقتصاد المعرفى الذى أصبح أحد المحركات الأساسية للاقتصاد العالمي، وأشار إلى أن المنتدى يهدف لتعزيز التعاون وتبادل الأفكار بين مختلف قطاعات التكنولوجيا والاستثمار.
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