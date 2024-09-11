70% زيادة فى معدلات التنفيذ بمشروع نايا باى بالساحل الشمالى

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت شركة“نايا” للتطوير العقارى عن موقف الأعمال خلال شهر أغسطس الماضى داخل مشروعها“نايا باى – NAIA Bay” برأس الحكمة بالساحل الشمالى.
قال محمد فرج، نائب رئيس مجلس إدارة القطاع التجارى بشركة“نايا” للتطوير العقارى، إن الشركة تحرص على تكثيف الأعمال، ورفع معدلات التنفيذ داخل المشروع بشكل عام، والمرحلة الأولى على وجه الخصوص، لافتاً إلى ارتفاع معدلات التنفيذ بنسب تتراوح بين 60-70% على مستوى كافة أجزاء المشروع.
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وأضاف أن شركة“نايا” تحرص على أعمالها خلال الوقت الحالى من خلال مشروع“نايا باى” الذى تصل استثماراته إلى 14 مليار جنيه، فى ظل تركيز الجهود الحكومية والأنشطة الاستثمارية على منطقة رأس الحكمة.
وأوضح أن خطة الدولة لتنمية الساحل الشمالى تدفعهم إلى بذل مزيد من الجهد من أجل مساندة خطط الدولة للتنمية فى المنطقة، خاصة أن الشركة نجحت منذ بدايتها فى جذب ثقة العديد من العملاء والشركاء المحليين والدوليين، وهو ما انعكس بشكل كبير على مستوى الجودة داخل مشروعات الشركة.
وأشار“فرج” إلى أن قوة شركة“نايا” تكمن فى امتلاكها لشركة البناء الخاصة بها، مما يمنحها القدرة على العمل بكفاءة طوال العام دون توقف، وهذه الاستقلالية تعزز قدرتها على تنفيذ مشاريعها فى الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة.
قال أشرف سعيد، رئيس القطاع الهندسى بالمشروعات، إن المخطط الرئيسى للمشروع يقام على مساحة 112 فدان، ويضم 720 وحدة سكنية، و250 وحدة فندقية، ويتم البناء بنظام المصاطب على ارتفاع يصل إلى 3 أمتار بين كل مصطبة وأخرى كما تبلغ المسافة بين الوحدات 6 أمتار.
وأضاف سعيد، أن المشروع يضم مجموعة متنوعة من الفيلات المستقلة والتوين هاوس والتاون هاوس والشاليهات.
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