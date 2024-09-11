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70% زيادة فى معدلات التنفيذ بمشروع نايا باى بالساحل الشمالى

9/11/2024 11:01:31 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت شركة“نايا” للتطوير العقارى عن موقف الأعمال خلال شهر أغسطس الماضى داخل مشروعها“نايا باى – NAIA Bay” برأس الحكمة بالساحل الشمالى.

قال محمد فرج، نائب رئيس مجلس إدارة القطاع التجارى بشركة“نايا” للتطوير العقارى، إن الشركة تحرص على تكثيف الأعمال، ورفع معدلات التنفيذ داخل المشروع بشكل عام، والمرحلة الأولى على وجه الخصوص، لافتاً إلى ارتفاع معدلات التنفيذ بنسب تتراوح بين 60-70% على مستوى كافة أجزاء المشروع.

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وأضاف أن شركة“نايا” تحرص على أعمالها خلال الوقت الحالى من خلال مشروع“نايا باى” الذى تصل استثماراته إلى 14 مليار جنيه، فى ظل تركيز الجهود الحكومية والأنشطة الاستثمارية على منطقة رأس الحكمة.

وأوضح أن خطة الدولة لتنمية الساحل الشمالى تدفعهم إلى بذل مزيد من الجهد من أجل مساندة خطط الدولة للتنمية فى المنطقة، خاصة أن الشركة نجحت منذ بدايتها فى جذب ثقة العديد من العملاء والشركاء المحليين والدوليين، وهو ما انعكس بشكل كبير على مستوى الجودة داخل مشروعات الشركة.

وأشار“فرج” إلى أن قوة شركة“نايا” تكمن فى امتلاكها لشركة البناء الخاصة بها، مما يمنحها القدرة على العمل بكفاءة طوال العام دون توقف، وهذه الاستقلالية تعزز قدرتها على تنفيذ مشاريعها فى الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة.

قال أشرف سعيد، رئيس القطاع الهندسى بالمشروعات، إن المخطط الرئيسى للمشروع يقام على مساحة 112 فدان، ويضم 720 وحدة سكنية، و250 وحدة فندقية، ويتم البناء بنظام المصاطب على ارتفاع يصل إلى 3 أمتار بين كل مصطبة وأخرى كما تبلغ المسافة بين الوحدات 6 أمتار.

وأضاف سعيد، أن المشروع يضم مجموعة متنوعة من الفيلات المستقلة والتوين هاوس والتاون هاوس والشاليهات.

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