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كوريا الشمالية تطلق صواريخ قصيرة المدى قبالة ساحلها الشرقي

9/11/2024 10:00:20 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قالت كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى قبالة ساحلها الشرقي اليوم الخميس، في أول عملية إطلاق لها منذ أكثر من شهرين.

وأفاد خفر السواحل الياباني أيضا بأن مقذوفا يُعتقد بأنه صاروخ باليستي أُطلق من كوريا الشمالية سقط بالفعل.

وقالت وكالة أنباء كيودو اليابانية نقلا عن مصدر حكومي ياباني إنه لم ترد تقارير عن أضرار ناجمة عن الصاروخ المزعوم.

وأطلقت كوريا الشمالية صاروخا آخر في أول يوليو تموز عندما زعمت أنها اختبرت بنجاح صاروخا باليستيا تكتيكيا جديدا يمكنه حمل رأس حربي ضخم يزن 4.5 طن.

كما أرسلت الدولة المعزولة بالونات تحمل قمامة عبر الحدود إلى الجنوب على مدى الأيام القليلة الماضية، وهي حملة بدأت في مايو أيار ردا على المنشورات المناهضة لبيونجيانج التي أطلقها نشطاء من كوريا الجنوبية.

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