كوريا الشمالية تطلق صواريخ قصيرة المدى قبالة ساحلها الشرقي

(MENAFN
- Al-Bayan)
قالت كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى قبالة ساحلها الشرقي اليوم الخميس، في أول عملية إطلاق لها منذ أكثر من شهرين.
وأفاد خفر السواحل الياباني أيضا بأن مقذوفا يُعتقد بأنه صاروخ باليستي أُطلق من كوريا الشمالية سقط بالفعل.
وقالت وكالة أنباء كيودو اليابانية نقلا عن مصدر حكومي ياباني إنه لم ترد تقارير عن أضرار ناجمة عن الصاروخ المزعوم.
وأطلقت كوريا الشمالية صاروخا آخر في أول يوليو تموز عندما زعمت أنها اختبرت بنجاح صاروخا باليستيا تكتيكيا جديدا يمكنه حمل رأس حربي ضخم يزن 4.5 طن.
كما أرسلت الدولة المعزولة بالونات تحمل قمامة عبر الحدود إلى الجنوب على مدى الأيام القليلة الماضية، وهي حملة بدأت في مايو أيار ردا على المنشورات المناهضة لبيونجيانج التي أطلقها نشطاء من كوريا الجنوبية.
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