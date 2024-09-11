مؤشرات إيجابية لعودة الطيران العارض إلى الأردن

MENAFN - Khaberni) خبرني -تحط طائرة سياح فرنسية، ليل الأربعاء، في مطار الملك الحسين الدولي بالعقبة، قادمة من ليون الفرنسية بدعم من هيئة تنشيط السياحة.

وبحسب بيان للهيئة، سيبلغ عدد رحلات الشركة 9 رحلات حتى نهاية موسم السياحة الحالي بواقع 1320 سائحا، وذلك من خلال الشركة المنظمة ووكيلها الأجنبي.

وأكد مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات أهمية هذه الخطوة التي من شأنها التأكيد على عودة العمل على استقطاب المزيد من رحلات الطيران بقصد السياحة إلى المملكة رغم استمرار تأثيرات العدوان على غزة والظروف الإقليمية المحيطة التي أثرت على حجم الحركة للمملكة.

وأشار إلى أن استقبال الطائرة السياحية، في العقبة وانطلاق السياح منها لزيارة المواقع السياحية والأثرية في المملكة، سيدعم السياحة نحو الأمام، ويسهم بدوران عجلة الحركة السياحية.

وقال عربيات إن هذه الخطوة جاءت بجهود مشتركة وبروح الفريق بين وزارة السياحة والآثار ممثلة برئيس مجلس إدارة الهيئة وزير السياحة والآثار مكرم القيسي والهيئة وسلطة العقبة والشركات السياحية المعنية؛ بهدف النهوض بالنشاط السياحي في المملكة.

وبين أن المملكة ستجني ثمار خططها التسويقية السياحية الناجحة من خلال توقعات في الزيادة بتدفقات أعداد السياح إلى المملكة بما يسهم في زيادة الناتج الاقتصادي.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل جاهدة على استقطاب طائرات من دول أخرى، مبينا أن لدى الهيئة استراتيجية متكاملة لدعم الطائرات العارضة ومنخفضة التكاليف.

وأوضح أن الهيئة اتبعت سياسة الدعم باستقطاب الطيران العارض بعد إعفاء الحكومة لضريبة المغادرة والدعم المقدم على الطيران العارض والمنتظم ومنخفض التكاليف في مطار الملك الحسين الدولي بالعقبة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "الثريا" للسياحة والسفر، فادي أبو عريش، من جانبه، "إن عملنا يأتي بجهد حقيقي وبدعم من هيئة تنشيط السياحة التي تعمل بنشاط في تسويق المملكة في الخارج ، ومن خلال برنامج الحوافز والدعم المباشر الذي أطلقته الهيئة، وساهم بزيادة حركة الطيران العارض إلى مدينة العقبة".

وأشار إلى أن شركة "الثريا" حريصة على عودة المجموعات السياحية إلى الأردن،إذ جرى الاتفاق على رفع عدد الرحلات العارضة المتوقعة من خلال الدعم المقدم من هيئة تنشيط السياحة للعام الحالي، وبذلك سترتفع أعداد السياح الفرنسيين من خلال رحلات الطيران العارض للعام المقبل.

ويأمل أبو عريش أن تنتهي الحرب الغاشمة على غزة من أجل عودة الحركة السياحية التي ساهمت تأثيرات الحرب بتراجعها جزئيا، ما أثر على الدخل السياحي ككل.

