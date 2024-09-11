مؤشرات إيجابية لعودة الطيران العارض إلى الأردن

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
تحط طائرة سياح فرنسية، ليل الأربعاء، في مطار الملك الحسين الدولي بالعقبة، قادمة من ليون الفرنسية بدعم من هيئة تنشيط السياحة.
وبحسب بيان للهيئة، سيبلغ عدد رحلات الشركة 9 رحلات حتى نهاية موسم السياحة الحالي بواقع 1320 سائحا، وذلك من خلال الشركة المنظمة ووكيلها الأجنبي.
وأكد مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات أهمية هذه الخطوة التي من شأنها التأكيد على عودة العمل على استقطاب المزيد من رحلات الطيران بقصد السياحة إلى المملكة رغم استمرار تأثيرات العدوان على غزة والظروف الإقليمية المحيطة التي أثرت على حجم الحركة السياحية للمملكة.
وأشار إلى أن استقبال الطائرة السياحية، في العقبة وانطلاق السياح منها لزيارة المواقع السياحية والأثرية في المملكة، سيدعم السياحة نحو الأمام، ويسهم بدوران عجلة الحركة السياحية.
وقال عربيات إن هذه الخطوة جاءت بجهود مشتركة وبروح الفريق بين وزارة السياحة والآثار ممثلة برئيس مجلس إدارة الهيئة وزير السياحة والآثار مكرم القيسي والهيئة وسلطة العقبة والشركات السياحية المعنية؛ بهدف النهوض بالنشاط السياحي في المملكة.
وبين أن المملكة ستجني ثمار خططها التسويقية السياحية الناجحة من خلال توقعات في الزيادة بتدفقات أعداد السياح إلى المملكة بما يسهم في زيادة الناتج الاقتصادي.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل جاهدة على استقطاب طائرات من دول أخرى، مبينا أن لدى الهيئة استراتيجية متكاملة لدعم الطائرات العارضة ومنخفضة التكاليف.
وأوضح أن الهيئة اتبعت سياسة الدعم باستقطاب الطيران العارض بعد إعفاء الحكومة لضريبة المغادرة والدعم المقدم على الطيران العارض والمنتظم ومنخفض التكاليف في مطار الملك الحسين الدولي بالعقبة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "الثريا" للسياحة والسفر، فادي أبو عريش، من جانبه، "إن عملنا يأتي بجهد حقيقي وبدعم من هيئة تنشيط السياحة التي تعمل بنشاط في تسويق المملكة في الخارج ، ومن خلال برنامج الحوافز والدعم المباشر الذي أطلقته الهيئة، وساهم بزيادة حركة الطيران العارض إلى مدينة العقبة".
وأشار إلى أن شركة "الثريا" حريصة على عودة المجموعات السياحية إلى الأردن،إذ جرى الاتفاق على رفع عدد الرحلات العارضة المتوقعة من خلال الدعم المقدم من هيئة تنشيط السياحة للعام الحالي، وبذلك سترتفع أعداد السياح الفرنسيين من خلال رحلات الطيران العارض للعام المقبل.
ويأمل أبو عريش أن تنتهي الحرب الغاشمة على غزة من أجل عودة الحركة السياحية التي ساهمت تأثيرات الحرب بتراجعها جزئيا، ما أثر على الدخل السياحي ككل.
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