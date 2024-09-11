سوق دبي يتماسك قرب مستوى 4350 نقطة

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة ناهزت 1.6 مليار درهم في ختام منتصف جلسات الأسبوع، موزعة بواقع 1.25 مليار درهم في سوق أبوظبي، و388.6 مليون درهم في سوق دبي.

وتماسك مؤشر سوق دبي المالي قرب مستوى 4350 نقطة في ختام تداولات أمس، منتصف جلسات الأسبوع، ليغلق مؤشر السوق عند 4346.42 نقطة، منخفضاً بـ0.94 %.

واستحوذت 3 أسهم في سوق دبي المالي على ما يقارب من نصف سيولة السوق بنسبة 47 % من سيولة السوق الإجمالية البالغة 388.6 مليون درهم، وهي ((إعمار العقارية)) و((الإمارات دبي الوطني)) و((دبي الإسلامي)) بسيولة ناهزت 182.6 مليون درهم. وتصدر سهم ((الاستشارات المالية الدولية)) ارتفاعات 7 أسهم بالسوق مرتفعاً 12.55 %، وصعدت في سوق دبي أسهم تيكوم 1.97 %، وسكون للتأمين 1.43 %، وديوا 0.42 %.

سوق أبوظبي

أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي)) عند مستوى 9322.72 نقطة متراجعاً 0.85 %. واستحوذ سهم ((إن إم دي سي إنيرجي)) على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسوق أبوظبي بسيولة 229.9 مليون درهم، ليرتفع سهم الشركة بنسبة 20 % عند 3.35 دراهم في بداية تداوله بأول يوم إدراج قبل أن يتقلص ارتفاعه إلى 7.9 % بختام الجلسة، تلاه ((العالمية القابضة)) جاذباً 170.3 مليون درهم، ثم ((أبوظبي الأول)) بسيولة 98 مليون درهم. وشهد سوق أبوظبي، تنفيذ صفقتين كبيرتين على ((فينكس كروب)) بقيمة 29 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقتين على 20 مليون سهم بسعر 1.45 درهم للسهم. كما ارتفع في أبوظبي، أسهم رأس الخيمة للأسمنت 5.7 %، وريسبونس بلس القابضة 1.9 %، وألف للتعليم القابضة 1.74 %.