4.3 تريليونات درهم أصول القطاع المصرفي بنهاية يونيو

ارتفع إجمالي أصول البنوك متضمنة شهادات القبول المصرفية بنسبة تتعدى 0.5 % من 4.287 تريليونات درهم في نهاية شهر مايو إلى 4.310 تريليونات درهم في شهر يونيو الماضي.

وكشف مصرف الإمارات المركزي، في تقرير له، بعنوان ((التطورات النقدية والمصرفية لشهر يونيو 2024))، عن أن إجمالي الائتمان ارتفع بنسبة 1.1 % إلى 2.10 تريليون درهم في نهاية يونيو، مقابل 2.07 تريليون درهم في نهاية مايو الماضي، وذلك نتيجة زيادة الائتمان المحلي بنسبة 0.8 % وزيادة الائتمان الأجنبي بنسبة 2.9 %.

وعزا((المركزي)) توسع الائتمان المحلي إلى الزيادات في الائتمان المقدم للقطاع العام /الجهات المرتبطة بالحكومة/ والائتمان للقطاع الخاص بنسبة 1.4 % و1 % على التوالي، معوضاً الانخفاض بنسبة 1.1 و0.6 % في الائتمان للقطاع الحكومي والمؤسسات المالية غير المصرفية.

وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 0.5 % إلى 2.69 تريليون درهم في نهاية يونيو، مقابل 2.67 تريليون درهم في نهاية مايو، مدفوعاً بارتفاع ودائع غير المقيمين بنسبة 8.4 %، متجاوزة الانخفاض في ودائع المقيمين بنسبة 0.1 %. وذكر المركزي أن ودائع المقيمين انخفضت نتيجة الانخفاض في ودائع الحكومة بنسبة 3 % وودائع الجهات المرتبطة بالحكومة بنسبة 0.1 %، بينما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.4 %، وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 6.6 % في نهاية يونيو الماضي.

القاعدة النقدية

وانخفضت القاعدة النقدية بنسبة 0.3 % من 727.1 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، إلى 725 مليار درهم في نهاية يونيو، مدفوعة بالانخفاض في العملات المصدرة بنسبة 2.3 %، والحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي بنسبة 42.2 %، والأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 0.5 %، في حين سجل الحساب الاحتياطي ارتفاعاً بنسبة 37.3 %. وأوضح التقرير أن مجمل عرض النقد ((ن1))، الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية ((الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك))، ارتفع بنسبة 0.6 % من 879.2 مليار درهم في نهاية مايو إلى 884.1 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، نتيجة ارتفاع الودائع النقدية بمقدار 7.3 مليارات درهم، متجاوزة انخفاضاً قدره 2.4 مليار درهم في قيمة العملة المتداولة خارج البنوك.

وأشار التقرير إلى ارتفاع مجمل عرض النقد ((ن2)) - الذي يشمل ((ن1)) + الودائع شبه النقدية ((والودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية))- بنسبة 0.5 % بنسبة 0.4 % إلى 2.169 تريليون درهم في نهاية يونيو الماضي، وذلك نتيجة الارتفاع في عرض النقد ((ن1)) وارتفاع في الودائع شبه النقدية بمقدار 4.2 مليارات درهم.

وزاد إجمالي عرض النقد ((ن3))- الذي يشمل ((ن2)) + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي - بنسبة 0.1 % إلى 2.632 تريليون درهم في نهاية يونيو الماضي نتيجة النمو في عرض النقد ((ن2)).

الأصول الأجنبية

أضاف مصرف الإمارات المركزي 89 مليار درهم إلى قاعده أصوله الأجنبية خلال النصف الأول من العام الجاري، ليتجاوز إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي، حاجز الـ 770 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات المصرف، حيث زادت على أساس شهري بنسبة 0.5 % من 766.73 مليار درهم خلال مايو الماضي إلى 770.6 مليار درهم في يونيو، بزيادة تعادل 3.88 مليارات درهم.

وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 30 %، مقارنة بنحو 592.11 مليار درهم خلال يونيو 2023، بزيادة تعادل نحو 178.5 مليار درهم خلال 12 شهراً.

وأرجعت إحصائيات المصرف المركزي الارتفاع في حجم الأصول الأجنبية إلى زيادة الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج، إلى 533.86 مليار درهم، بينما زادت الأوراق المالية الأجنبية إلى 179.72 مليار درهم، وارتفعت الأصول الأجنبية الأخرى إلى أكثر من 57 مليار درهم وذلك مع نهاية يونيو الماضي. وذكر المصرف المركزي أن أصوله الأجنبية لا تتضمن وضع شريحة الاحتياطي لديه وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.

ميزانية المركزي

وصلت الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي إلى 806.39 مليارات درهم في نهاية يونيو الماضي، وبارتفاع على أساس سنوي بلغت نسبته 24.2 % مقارنة بنحو 649.4 مليار درهم في يونيو 2023، بزيادة تعادل 157 مليار درهم خلال 12 شهراً.

وحسب الإحصائيات، توزعت ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول بواقع 352.79 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في يونيو الماضي، إلى جانب الاستثمارات بنحو 206.43 مليارات درهم، و208.78 مليارات درهم للودائع، و1.71 مليار درهم للقروض والسلف، و36.68 مليار درهم للأصول الأخرى. وتوزعت الميزانية العمومية في جانب الخصوم ورأس المال بواقع 396.72 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، ونحو 226.93 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و145.36 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية الصادرة، و26.56 مليار درهم رأس المال والاحتياطيات، و10.82 مليارات درهم خصوم أخرى.