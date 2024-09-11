2.7 % نمو الاقتصاد العالمي 2024

توقعت وكالة ((فيتش)) للتصنيف الائتماني أن يكون النمو العالمي خلال العام الجاري بنسبة 2.7%، وهو أعلى بنحو 0.1 نقطة مئوية من توقعاتها السابقة في شهر يونيو، كما رفعت توقعاتها للنمو في الولايات المتحدة إلى 2.5% من 2.1% سابقاً.

وأشارت الوكالة في أحدث تقرير لها عن التوقعات الاقتصادية العالمية إلى أن دورة تخفيف الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية، والتي على وشك أن تبدأ ستكون معتدلة وبطيئة مقارنة بدورات خفض أسعار الفائدة السابقة، التي قام بها الأمريكي، لأن التضخم في قطاع الخدمات مرتفع للغاية،

لكن ((فيتش)) تتوقع تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 2.5% في عام 2025، مع انخفاض النمو في الولايات المتحدة إلى 1.6% في العام المقبل، بسبب ضعف الاستهلاك، وأضافت أن تأثير خفض أسعار الفائدة على النمو سيكون ضئيلاً.