Thursday, 12 September 2024 04:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


2.7 % نمو الاقتصاد العالمي 2024

9/11/2024 7:29:28 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

توقعت وكالة ((فيتش)) للتصنيف الائتماني أن يكون النمو العالمي خلال العام الجاري بنسبة 2.7%، وهو أعلى بنحو 0.1 نقطة مئوية من توقعاتها السابقة في شهر يونيو، كما رفعت توقعاتها للنمو في الولايات المتحدة إلى 2.5% من 2.1% سابقاً.

وأشارت الوكالة في أحدث تقرير لها عن التوقعات الاقتصادية العالمية إلى أن دورة تخفيف الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية، والتي على وشك أن تبدأ ستكون معتدلة وبطيئة مقارنة بدورات خفض أسعار الفائدة السابقة، التي قام بها البنك المركزي الأمريكي، لأن التضخم في قطاع الخدمات مرتفع للغاية،

لكن ((فيتش)) تتوقع تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 2.5% في عام 2025، مع انخفاض النمو في الولايات المتحدة إلى 1.6% في العام المقبل، بسبب ضعف الاستهلاك، وأضافت أن تأثير خفض أسعار الفائدة على النمو سيكون ضئيلاً.

MENAFN11092024000110011019ID1108664488

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث